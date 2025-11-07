Quando gli Azzurri dominavano il mondo prima del crollo

Lo stile italiano ha rivoluzionato il calcio mondiale distinguendosi per diversi decenni al top delle classifiche Se nel 1930 la Nazionale Azzurra non riuscì a organizzare la squadra, quattro anni dopo l’esordio fu epico e fino agli anni ‘50 la squadra dominò lo score dei gol segnati nel torneo FIFA: e non solo.

Dopo un ventennio anonimo, tra la fine degli anni ‘60 e il 1970 gli Azzurri tornano al top vincendo gli Europei nel 1968 e arrivando in finale nel 1970.

Nel 1982 la Nazionale Italiana torna ancora una volta ai vertici delle scommesse calcio più importanti con la vittoria del terzo mondiale, raggiungendo il Brasile. Seguono gli anni d’oro con tantissimi campioni fino al 1994, quando la finale della Coppa del Mondo è ancora Italia contro Brasile: ma torniamo indietro nel tempo per scoprire l’incredibile storia degli Azzurri.

Il record di due Coppe del Mondo consecutive

I Verdeoro hanno vinto due Mondiali consecutivi soltanto nel 1958 e nel 1962, ma prima il filotto da record era soltanto degli Azzurri, che all’esordio nel ‘34 alzarono la coppa più ambita in assoluto, ripetendo l’impresa nel 1938 e vincendo anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1936.

Il record di gol segnati fino al 1958

Oltre al record di due Coppe del Mondo consecutive, fino al Mondiale del 1958 gli Azzurri dominavano anche lo score dei gol segnati, ma quell’edizione fu macchiata dal flop pesante che impedì all’Italia di qualificarsi, così ne approfitto il Brasile vincendo il Mondiale e prendendosi il record di gol segnati nella competizione.

Il doppio spareggio contro il Brasile

Due sono le finali giocate contro il Brasile per gli Azzurri e soltanto queste sono state perse su un totale di sei. Il primo spareggio tra le due Nazionali (ancora oggi tra le più titolate al mondo) si giocò nel 1970, Mondiale in cui i Verdeoro trionfarono per 4-1 mettendo in bacheca la terza Coppa del mondo.

L’Italia vinse il terzo titolo nel 1982 e dodici anni dopo arrivò un altro spareggio contro i Brasiliani, ancora perso per gli Azzurri, ma questa volta ai rigori. Tra le curiosità delle formazioni Azzurre più vincenti, figura sempre il blocco Juve, che in più di un’occasione ha contribuito notevolmente ai più grandi successi nella storia della Nazionale.

L’ultimo guizzo nel 2006 e poi il crollo

Mentre il Brasile staccava tutti vincendo la quinta Coppa del Mondo nel 2002, gli Azzurri accorciano le distanze al mondiale di Germania quattro anni dopo, ma questo resta l’ultimo guizzo epico prima di un crollo totale della nostra Nazionale.

L’era Mancini e poi il buio

Sono tantissime le cause del declino degli Azzurri negli ultimi anni, principalmente, non si tratta della mancanza di buoni giocatori, ma della totale inesperienza dei più giovani, che ha pesantemente penalizzato i risultati.

L’ultimo raggio di luce lo abbiamo visto con l’Italia di Mancini, che ha riscattato il flop della mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 vincendo Euro 2020, ma in quel caso erano presenti diversi campioni tra le file Azzurre.

La Nazionale guidata dal Mancio ha fatto anche un colpo di tacco alle statistiche all time, riuscendo a realizzare un filotto incredibile di 37 partite senza mai perdere, battendo il record precedente e fissando una nuova frontiera ancora oggi imbattuta.

Purtroppo, anche la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 è stata un flop totale, ad oggi non vediamo gli Azzurri disputare la Coppa del Mondo dal 2014 e dopo oltre 10 anni, c’è un’intera generazione che non ha mai vissuto questa emozione così intensa e profonda.

Dopo il flop di Spalletti a Euro 2024, la Nazionale Azzurra è nelle mani di mister Gattuso, a cui è stato affidato il compito di condurci alla qualificazione del Mondiale 2026: il primo a 48 squadre.