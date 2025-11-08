Nuovo appuntamento con “Playlist”, il programma musicale del sabato pomeriggio di Rai 2, in onda sabato 8 novembre alle 14.00, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato. Anche questa settimana, lo show unisce musica live, interviste e racconti, offrendo al pubblico un viaggio tra note, emozioni e grandi protagonisti della scena italiana.

Frah Quintale e Fabrizio Moro ospiti d’eccezione

La puntata accoglierà due nomi molto amati dal pubblico: Frah Quintale, artista simbolo della nuova scena pop, e Fabrizio Moro, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Io non ho paura di niente”.

Entrambi porteranno sul palco la loro energia autentica e poetica, con brani che raccontano emozioni, fragilità e libertà, temi cari al pubblico giovane e non solo.

Venerus live con “Impossibile”

Nel segmento “Playlist Live”, spazio al talento e alla sperimentazione musicale con Venerus, il cantautore milanese che presenterà “Impossibile”, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “Speriamo”.

Il progetto discografico vede la partecipazione di artisti di spicco come Mahmood e Cosmo, in un intreccio di suoni e atmosfere che unisce pop, elettronica e introspezione.

Playlist Talk: un omaggio al grande Gigi Proietti

La seconda parte del programma, “Playlist Talk”, condotta da Federica Gentile, sarà dedicata al ricordo di Gigi Proietti, uno dei più grandi interpreti della cultura italiana.

Un artista poliedrico, capace di passare con naturalezza dal teatro alla musica, dalla comicità alla poesia.

Nel corso della puntata, si ripercorreranno le tappe della sua carriera musicale, dagli esordi come cantante, passando per le sue interpretazioni al Festival di Sanremo, fino alle canzoni romane e alle melodie popolari che nel tempo sono diventate veri cavalli di battaglia.

Ricordi e testimonianze

A condividere aneddoti e ricordi saranno Pino Strabioli e Gabriele Cirilli, entrambi legati a Proietti da stima e affetto personali.

Tra storie, immagini d’archivio e riflessioni, la puntata renderà omaggio alla voce, all’ironia e all’anima di un artista immortale, capace di unire generazioni diverse.

Playlist: musica, parole e emozioni

“Playlist” continua a essere uno spazio dove la musica si intreccia al racconto, in un equilibrio tra passato e presente.

Con la conduzione brillante di Nina Zilli, l’ironia di Gabriele Vagnato e la sensibilità di Federica Gentile, il programma offre una finestra viva e contemporanea sulla scena musicale italiana, tra performance, incontri e omaggi ai grandi nomi della cultura.