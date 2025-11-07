Pisa-Cremonese: dove vederla, formazioni e precedenti

Il match dell’Arena Garibaldi apre l’undicesima giornata

La Serie A riparte dall’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con l’anticipo del venerdì sera tra Pisa e Cremonese, valido per l’undicesima giornata di campionato. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45 di venerdì 7 novembre 2025, in uno scontro che si preannuncia fondamentale per gli equilibri della zona salvezza.

Le due neopromosse si affrontano per la prima volta nella storia in Serie A, dopo numerosi precedenti in Serie B. Una sfida che assume contorni speciali sia per il valore della posta in palio, sia per il tributo che verrà reso a Gigi Simoni, leggendario allenatore che ha guidato entrambe le squadre alla promozione nel massimo campionato.

Dove vedere Pisa-Cremonese in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e su DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming tramite l’app Sky Go, mentre gli utenti DAZN avranno accesso alla visione su smart TV, tablet, smartphone e computer. In alternativa, il match sarà disponibile anche su NOW per i possessori dell’abbonamento.

Il prepartita inizierà alle 20.30 con tutte le ultime novità dalle panchine e le dichiarazioni dei protagonisti. L’arbitro designato per la gara è Livio Marinelli di Tivoli.

La situazione in classifica

La Cremonese di Davide Nicola si presenta all’appuntamento in una posizione di relativa tranquillità, occupando il decimo posto con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. I grigiorossi hanno dimostrato solidità e capacità di raccogliere punti contro avversari di grande valore, come testimoniano i recenti successi esterni contro Milan e Genoa.

Scenario completamente diverso per il Pisa, che con soli 6 punti (sei pareggi e quattro sconfitte) si trova in piena zona retrocessione al diciassettesimo posto. I nerazzurri di Alberto Gilardino sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, che manca dalla promozione in Serie A dopo 34 anni di attesa.

Il momento delle squadre

Pisa, serve la prima vittoria

Il Pisa arriva da un pareggio per 2-2 sul campo del Torino, l’ennesimo risultato utile che però non basta per muovere significativamente la classifica. La squadra di Gilardino ha dimostrato carattere e personalità, tenendo testa a formazioni blasonate come Milan, Lazio e Atalanta, ma la mancanza del killer instinct sotto porta continua a rappresentare un problema.

I nerazzurri non hanno ancora segnato in casa in questa Serie A: l’ultimo gol casalingo nel massimo campionato risale addirittura al 12 maggio 1991, in un Pisa-Bari 1-0. Stefano Moreo ha ritrovato il gol nell’ultima partita realizzando una doppietta, la sua prima in Serie A, e i toscani sperano di interrompere il digiuno davanti al proprio pubblico.

Cremonese, la rivelazione del campionato

La Cremonese ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione. Dopo essere arrivata in Serie A attraverso i playoff, la squadra di Nicola ha messo in mostra solidità difensiva e capacità di colpire al momento giusto. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 in casa contro la Juventus, ma la prestazione è stata di alto livello.

Jamie Vardy, l’ex stella del Leicester di 38 anni, sta trascinando l’attacco grigiorosso con reti pesanti, mentre Jari Vandeputte è la sorpresa del campionato. I lombardi vantano la più alta percentuale realizzativa della Serie A (16.4%) e in trasferta hanno già conquistato due vittorie importanti.

Le probabili formazioni

Pisa (3-5-2)

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Marin, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

Ballottaggi: Albiol è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina. In attacco dubbio tra Nzola e Meister, con il primo favorito dopo la buona prestazione contro il Torino. Sulla fascia sinistra possibile chance per Angori al posto di Leris.

Indisponibili: Esteves, Lusuardi, Stengs

Cremonese (3-5-2)

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Ballottaggi: Nicola dovrebbe confermare l’ossatura vista contro la Juventus. In avanti Vazquez è la prima alternativa alla coppia Bonazzoli-Vardy. A centrocampo possibile staffetta tra Floriani Mussolini e Faye sulla corsia sinistra.

Indisponibili: Collocolo, Grassi, Moumbagna, Pezzella, Zerbin

I precedenti storici

Pisa e Cremonese si sono affrontate 19 volte all’Arena Garibaldi in tutte le competizioni, con un bilancio nettamente favorevole ai padroni di casa: 10 vittorie del Pisa, 5 pareggi e 4 successi della Cremonese. In totale, i toscani hanno realizzato 24 reti contro le 11 dei grigiorossi.

Quello di stasera sarà però il primo confronto assoluto in Serie A tra le due formazioni. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione in Serie B: il 13 maggio 2025 il Pisa vinse 2-1 davanti ai propri tifosi in festa per la promozione, con reti di Moreo e Touré, mentre per gli ospiti segnò Bonazzoli.

La Cremonese non vince a Pisa dal 18 marzo 2007, quando si impose per 1-0 in Serie C1 grazie a una rete di Leandro Vitiello. L’ultima vittoria nerazzurra risale invece al 13 marzo 2022, un netto 3-0 con doppietta di Torregrossa e gol di Puscas.

Il tributo a Gigi Simoni

Prima del calcio d’inizio, le due squadre renderanno omaggio a Gigi Simoni, scomparso nel 2020, figura leggendaria per entrambi i club. Con il Pisa, Simoni conquistò due promozioni in Serie A (1985 e 1987), mentre con la Cremonese ottenne la storica salita nella massima serie nel 1993 e la vittoria del Trofeo Anglo-Italiano a Wembley.

Un momento simbolico che unirà passato e presente, celebrando un allenatore che ha scritto pagine indelebili nella storia di entrambe le società.

Le chiavi tattiche del match

Lo scontro tattico tra i due 3-5-2 si preannuncia affascinante. Il Pisa di Gilardino cerca di costruire dal basso con qualità, ma deve migliorare nella fase di finalizzazione. La squadra toscana ha bisogno di trovare continuità negli ultimi trenta metri per trasformare il possesso palla in occasioni concrete.

La Cremonese di Nicola, invece, ha fatto della solidità difensiva e delle ripartenze la propria arma vincente. I grigiorossi sono pericolosi soprattutto sugli esterni, dove Vandeputte e Barbieri garantiscono ampiezza e velocità. Fondamentale sarà la prestazione di Vardy, che con la sua esperienza può risultare decisivo nei momenti chiave.

Dati statistici interessanti: Entrambe le squadre hanno subito tre reti nei primi 15 minuti del secondo tempo, il dato peggiore della Serie A insieme a Milan, Genoa, Udinese e Cagliari. Un aspetto su cui entrambi gli allenatori dovranno lavorare per evitare blackout nella ripresa.

Il pronostico e le quote

I bookmaker vedono favorito il Pisa, forte del fattore campo e della necessità di sbloccarsi dopo dieci giornate. La quota per la vittoria casalinga oscilla tra 2.25 e 2.30, mentre il pareggio è offerto intorno a 3.00 e il successo della Cremonese a circa 3.20.

Gli analisti si aspettano una partita equilibrata e tattica, con poche reti. L’Under 2.5 è quotato a 1.70, dato che rispecchia il rendimento delle due squadre: la Cremonese ha chiuso sei delle ultime undici partite con meno di tre gol totali, mentre il Pisa ha registrato l’Under 2.5 in otto degli ultimi dodici match.

Per quanto riguarda i marcatori, Vardy continua a essere uno dei favoriti dopo aver segnato nelle ultime due giornate consecutive.

Le parole dei protagonisti

Alberto Gilardino, alla vigilia, ha sottolineato l’importanza della gara: “Dobbiamo avere il fuoco dentro, serve cuore e grande lucidità. La Cremonese è una squadra ben organizzata con un allenatore che conosce benissimo la categoria. Non possiamo parlare di scontro diretto visto che hanno 14 punti, ma per noi è una partita fondamentale davanti al nostro pubblico.”

Il tecnico nerazzurro ha elogiato gli avversari: “Hanno giocatori con molte presenze in Serie A come Bondo, Baschirotto e Payero, oltre a Vardy. Vandeputte è la sorpresa del campionato. Dobbiamo essere molto bravi nelle marcature preventive.”

Conclusioni

Pisa-Cremonese rappresenta molto più di una semplice partita: è uno scontro diretto fondamentale per la salvezza, un derby tra neopromosse con filosofie opposte, e la prima sfida nella massima serie di una rivalità che affonda le radici nel passato. I nerazzurri devono sbloccarsi davanti ai propri tifosi, i grigiorossi vogliono confermare il momento positivo e consolidare la tranquillità in classifica.

L’Arena Garibaldi si prepara a una serata speciale, nel ricordo di Gigi Simoni e con la speranza che il calcio giocato possa regalare emozioni e spettacolo. Appuntamento alle 20.45 per scoprire chi avrà la meglio in questa sfida cruciale.