Il calcio sa regalare emozioni uniche, e quella vissuta all’Arena Garibaldi venerdì 7 novembre 2025 rimarrà scolpita nella memoria di ogni tifoso nerazzurro. Con il gol di Idrissa Touré al 75′, il Pisa ha conquistato la prima vittoria in Serie A dopo 34 anni, un’attesa che sembrava interminabile e che ha coinvolto intere generazioni di appassionati.

La maledizione spezzata: 12.598 giorni di attesa

L’ultima volta che il Pisa aveva assaporato il gusto della vittoria nella massima serie risaliva al 12 maggio 1991, quando i nerazzurri superarono il Bari per 1-0. Da quel giorno sono passati esattamente 12.598 giorni, 34 anni e 6 mesi di attesa che hanno attraversato epoche calcistiche completamente diverse.

In questi tre decenni e mezzo, il calcio italiano è cambiato radicalmente: nuove generazioni di giocatori, allenatori, regolamenti e persino gli stadi hanno subito trasformazioni profonde. Il Pisa aveva vissuto momenti durissimi, scendendo fino all’Eccellenza Toscana e alla Serie D, conoscendo l’onta di due esclusioni per dissesto patrimoniale. Ma la passione della città non si è mai spenta.

La partita: tattica, sofferenza e il lampo vincente

Alberto Gilardino ha preparato la sfida con grande attenzione tattica, schierando un 3-5-2 offensivo progettato per pressare alto la Cremonese e manovrare con qualità. Dentro dall’inizio Aebischer, Vural a sorpresa in mediana, Cuadrado sulla fascia sinistra e Nzola in attacco.

Primo tempo: occasioni e un gol annullato

I nerazzurri sono partiti con grande intensità, sostenuti da un Akinsanmiro brillante che ha tormentato la difesa grigiorossa per tutto il tempo in cui è rimasto in campo. Al 10′ Nzola si è intestardito vincendo il contrasto con Baschirotto, ma la sua conclusione non ha impensierito Audero.

La prima vera occasione per la Cremonese è arrivata al 14′, quando Vazquez ha cercato il gol con il suo proverbiale mancino, trovando però un reattivo Semper a negargli la gioia della rete. Al 26′ il Pisa ha esultato per il vantaggio firmato da Nzola, ma l’arbitro Marcenaro ha annullato tutto per una posizione di fuorigioco millimetrica dell’attaccante.

Secondo tempo: la Cremonese spinge, poi il gol della storia

La ripresa si è aperta con i lombardi più convinti e propositivi. Al 61′ è arrivato l’episodio che avrebbe potuto cambiare la partita: Vazquez ha colpito una clamorosa traversa con un tiro a giro di grande qualità tecnica. Due minuti dopo, lo stesso italo-argentino ha impegnato severamente Semper con un colpo di testa insidioso.

La pressione grigiorossa è continuata: al 69′ Bondo ha sfiorato il vantaggio con una violenta conclusione, mentre al 71′ Semper si è superato ancora una volta su Baschirotto. Proprio nel momento di maggiore difficoltà del Pisa, Gilardino ha pescato le carte vincenti dalla panchina.

I cambi che hanno cambiato la storia

L’allenatore nerazzurro ha inserito Marin, Piccinini e soprattutto Tramoni, quest’ultimo entrato al posto di Moreo al 67′. Il numero 10 francese ha acceso immediatamente la luce con le sue accelerazioni devastanti, mandando in confusione la retroguardia avversaria.

Al 75′ è arrivato il momento destinato a entrare nella leggenda. Tramoni ha bruciato Baschirotto sulla sinistra con una sgasata irresistibile, poi ha pennellato un cross perfetto sul secondo palo. Lì, puntuale come sempre, è arrivato Idrissa Touré che ha svettato più in alto di tutti e ha insaccato di testa alle spalle di Audero.

L’Arena Garibaldi è esplosa in un boato liberatorio che ha scosso le fondamenta dello stadio. Lacrime, abbracci, incredulità: 12.598 giorni di attesa cancellati in un istante.

Il destino beffardo di Touré contro la Cremonese

La storia del gol di Touré ha contorni quasi surreali. Il centrocampista tedesco aveva segnato l’ultimo gol casalingo della scorsa Serie B proprio contro la Cremonese il 13 maggio 2025, nella vittoria per 2-1 che aveva chiuso trionfalmente la stagione della promozione.

Sei mesi dopo, sempre contro i grigiorossi, sempre all’Arena Garibaldi, Touré ha timbrato il primo gol della nuova avventura in Serie A. Una coincidenza che sembra scritta dal destino e che lo stesso giocatore aveva quasi predetto: all’intervallo aveva confidato al compagno Caracciolo che avrebbe segnato nella ripresa.

Le prestazioni individuali: Semper decisivo, Tramoni l’uomo della svolta

Adrian Semper è stato fondamentale per mantenere la porta inviolata. Il portiere croato ha compiuto almeno quattro interventi decisivi: la parata su Vazquez nel primo tempo, poi nella ripresa le respinte su Baschirotto e ancora sul Mudo, che oltre alla traversa ha trovato sempre i guantoni del numero uno nerazzurro sulla sua strada.

Matteo Tramoni ha meritato la standing ovation dell’Arena al momento della sostituzione. Entrato con la squadra in difficoltà, ha cambiato marcia alla partita con le sue qualità tecniche e la sua velocità. L’assist per Touré è stato perfetto, ma tutta la sua presenza in campo ha dato sicurezza ai compagni e incertezza agli avversari.

Ebenezer Akinsanmiro, prima di uscire per infortunio alla spalla al 67′, è stato il migliore in campo dei nerazzurri. Ha corso, lottato, creato e dato equilibrio in entrambe le fasi. La sua uscita ha rappresentato un momento delicato, superato brillantemente dai cambi di Gilardino.

Gilardino: maestro tattico e motivatore

L’allenatore del Pisa merita una menzione speciale. Ha preparato una sfida a scacchi con Davide Nicola e l’ha vinta leggendo perfettamente i momenti della partita. La scelta di non snaturare il suo calcio nonostante le difficoltà iniziali, l’insistenza sulla qualità del gioco e soprattutto la capacità di individuare il momento giusto per i cambi hanno fatto la differenza.

Questa è stata l’undicesima formazione diversa schierata in undici giornate, segno di un allenatore che cerca continuamente le soluzioni tattiche migliori per valorizzare i suoi giocatori. Con questa vittoria, Gilardino ha centrato il quinto risultato utile consecutivo, costruendo una striscia positiva che porta il Pisa a 9 punti e fuori dalla zona retrocessione.

Il significato di una vittoria che va oltre i tre punti

Questa non è stata semplicemente una vittoria. È stata la liberazione di un’intera città, il coronamento di un sogno coltivato attraverso retrocessioni, ripartenze dalla Serie D, fallimenti e rinascite. È stata la dimostrazione che un progetto serio, guidato dal presidente Giuseppe Corrado e dal patron Alexander Knaster, può riportare una piazza storica ai suoi fasti.

Il percorso che ha riportato il Pisa in Serie A è stato lungo e tortuoso. Dopo gli anni bui passati nelle categorie inferiori, la società ha costruito con pazienza una squadra competitiva, affidandola a Filippo Inzaghi per la cavalcata trionfale della scorsa stagione in Serie B. Ora con Gilardino la squadra sta dimostrando di poter dire la sua anche nella massima serie.

La classifica cambia: 9 punti e tanta fiducia

Con questa vittoria, il Pisa sale a 9 punti in classifica, frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte. I nerazzurri escono momentaneamente dalla zona retrocessione, agganciando Cagliari e Lecce e mettendosi alle spalle con un margine importante le ultime posizioni.

Per la Cremonese si tratta invece del terzo ko stagionale, il secondo consecutivo dopo quello contro la Juventus. I grigiorossi di Nicola, che erano partiti benissimo raccogliendo 14 punti nelle prime dieci giornate, restano comunque al decimo posto e con ampio margine sulla zona calda.

Il tributo a Gigi Simoni: leggenda di due città

Prima del fischio d’inizio, un momento toccante ha unito le due tifoserie. L’Arena Garibaldi ha ricordato Luigi Simoni, il tecnico scomparso nel 2020 che ha scritto pagine indimenticabili nella storia di entrambi i club. Con il Pisa, Simoni conquistò due promozioni in Serie A (1985 e 1987), mentre con la Cremonese portò i grigiorossi in massima serie nel 1993, vincendo anche la Coppa Anglo-Italiana.

La vedova Monica Fontani ha ricevuto una targa celebrativa da parte delle due società, un gesto che ha emozionato tutto lo stadio e ha ricordato quanto il calcio sia anche memoria e rispetto per chi ha costruito la storia.

Verso la sosta: ora si può sognare

Il campionato si ferma ora per la seconda pausa stagionale dedicata alle nazionali. Il Pisa potrà godersi questa vittoria storica per due settimane, lavorando con ancora più convinzione in vista della ripresa. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 novembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo, altra neopromossa che sta disputando un ottimo campionato.

Con questo Pisa in crescita, compatto e guidato da un allenatore che sta dimostrando tutto il suo valore, pensare di fare punti anche contro squadre più attrezzate non è impossibile. L’obiettivo salvezza passa da qui, da queste notti magiche che danno fiducia e consapevolezza a un gruppo che sta crescendo settimana dopo settimana.

Conclusioni: una città che non dimenticherà mai

Il 7 novembre 2025 rimarrà una data indelebile nella storia del Pisa Sporting Club. Il gol di Touré, l’esplosione di gioia dell’Arena Garibaldi, le lacrime sugli spalti e in campo: tutto questo ha un valore che va oltre lo sport. È il riscatto di una città intera, è la dimostrazione che con pazienza, progettualità e passione si possono raggiungere traguardi che sembravano impossibili.

Dopo 34 anni di attesa, il Pisa ha finalmente riassaporato il gusto della vittoria in Serie A. E questa è solo l’inizio di una nuova, emozionante storia nerazzurra.