Pellegrini, da separato in casa a salvatore della Roma di Gasperini

Doveva partire, era considerato un esubero, un capitano scomodo da sacrificare sul mercato. Invece Lorenzo Pellegrini si sta rivelando l’uomo delle situazioni decisive per la Roma di Gian Piero Gasperini. Il rigore trasformato contro l’Udinese che ha portato i giallorossi in vetta alla classifica è solo l’ultimo esempio di come il numero 7 stia letteralmente salvando la stagione romanista. Un cambio di rotta clamoroso che dovrebbe spingere la società a fare dietrofront: più che venderlo, Pellegrini andrebbe blindato con un rinnovo di contratto.

Da separato in casa a uomo chiave: la rinascita sotto Gasperini

L’estate sembrava aver segnato la fine della storia d’amore tra Pellegrini e la Roma. Fischi dell’Olimpico, prestazioni opache, un rapporto con la piazza ai minimi storici. La dirigenza giallorossa aveva praticamente aperto alla cessione, considerando il centrocampista romano uno dei sacrificabili per fare cassa e ringiovanire la rosa.

Poi è arrivato Gian Piero Gasperini e tutto è cambiato. Il tecnico bergamasco ha creduto in Pellegrini fin dal primo giorno, lo ha reintegrato nel progetto tecnico e gli ha ridato fiducia. I risultati parlano chiaro: il capitano giallorosso sta vivendo una seconda giovinezza, risultando decisivo in momenti chiave della stagione.

Lorenzo Pellegrini (Depositphotos)

I numeri di un leader ritrovato

Contro l’Udinese è arrivato l’ennesimo gol pesante: il rigore dell’1-0 che ha sbloccato la partita e aperto la strada alla vittoria che ha portato la Roma momentaneamente in vetta. Ma non è un caso isolato. Pellegrini ha già segnato tre reti in questo campionato, tutte decisive, e ha fornito assist importanti nei momenti cruciali.

Il dato più significativo riguarda però la leadership: Gasperini lo ha confermato capitano e lui ha risposto con prestazioni di sostanza, sacrificio e personalità. Nelle partite complicate è sempre lui a prendersi la responsabilità, sia nei calci piazzati che nei momenti in cui serve qualità per sbloccare difese chiuse.

Il rapporto speciale con Gasperini: “Mi ha ridato fiducia”

Nel post-partita contro l’Udinese, Pellegrini non ha nascosto la gratitudine verso il suo allenatore: “Il mister mi ha ridato fiducia quando tutti mi avevano scaricato. Mi ha fatto sentire importante per questo progetto e io sto cercando di ripagarlo sul campo”.

Gasperini dal canto suo non ha mai avuto dubbi: “Lorenzo è un giocatore di grande qualità e un vero leader. Sapevo che aveva bisogno solo di serenità e di sentirsi al centro del progetto. È un patrimonio per questa squadra e per questo club”.

Esultanza Dovbyk e Pellegrini (Depositphotos)

Il fattore psicologico: dalla contestazione agli applausi

Il cambio di marcia di Pellegrini non è solo tecnico-tattico, ma soprattutto mentale. Il centrocampista ha ritrovato la serenità perduta, ha smesso di giocare con il freno a mano tirato per paura di sbagliare. Ora si presenta sul dischetto con la freddezza di un killer, si prende la responsabilità delle giocate decisive e non ha più timore del giudizio della curva.

L’Olimpico, che lo aveva fischiato fino a pochi mesi fa, ora lo sostiene e lo applaude. Un rapporto ricucito anche grazie alle prestazioni, ma soprattutto all’atteggiamento: Pellegrini non ha mai smesso di dare tutto per la maglia, anche nei momenti più difficili.

Dal mercato al rinnovo: la Roma deve cambiare strategia

Di fronte a questa rinascita, la Roma si trova davanti a un bivio importante. Il contratto di Pellegrini scade nel 2027 e fino a poche settimane fa la società sembrava orientata a valutare offerte per la sua cessione già a gennaio o al massimo in estate. Una strategia dettata dalla necessità di fare cassa e dalla convinzione che il giocatore fosse ormai un separato in casa.

Oggi questo ragionamento non ha più senso. Pellegrini si è rivelato insostituibile nello scacchiere di Gasperini, un giocatore che conosce perfettamente l’ambiente, che non richiede tempi di ambientamento e che sta dimostrando un rendimento da top player. Venderlo significherebbe privarsi di un patrimonio tecnico e umano difficilmente rimpiazzabile.

Il valore tecnico nel sistema Gasperini

Nel 3-4-2-1 di Gasperini, Pellegrini ha trovato la collocazione ideale. Gioca da trequartista con licenza di svariare, può accentrarsi per verticalizzare o allargarsi per creare superiorità numerica. Ha libertà di movimento ma anche compiti difensivi chiari, che il capitano esegue con grande generosità.

La sua qualità nel passaggio corto, la visione di gioco e soprattutto la capacità di inserirsi in zona gol lo rendono perfetto per questo sistema. Gasperini ha trovato la chiave per esaltarne le caratteristiche migliori, limitando i difetti che in passato lo avevano penalizzato.

“Toglie le castagne dal fuoco”: i gol pesanti di Pellegrini

Un dato su tutti certifica l’importanza di Pellegrini in questa stagione: tutti i suoi gol sono arrivati in momenti decisivi. Non segnature inutili o reti che hanno arrotondato risultati già acquisiti, ma sempre gol che hanno sbloccato partite complicate o che hanno indirizzato match equilibrati.

Contro il Sassuolo ha firmato il gol del momentaneo vantaggio che ha dato fiducia alla squadra. Contro il Parma ha siglato la rete che ha chiuso la pratica nel finale. E ora contro l’Udinese il rigore che ha aperto la strada alla vetta della classifica.

Il leader silenzioso che la Roma non può perdere

Pellegrini non è il tipo che cerca i riflettori o che rilascia dichiarazioni roboanti. È un leader silenzioso, che parla con i fatti e con l’esempio. Corre per tre, si sacrifica in fase difensiva, non si risparmia mai. E quando serve, si prende la responsabilità delle giocate che decidono le partite.

Questo atteggiamento è prezioso in uno spogliatoio, soprattutto in una squadra che sta costruendo un’identità nuova sotto la guida di Gasperini. Pellegrini è il ponte tra il passato romanista e il presente ambizioso, il giocatore che conosce le dinamiche dell’ambiente e che può guidare i nuovi arrivati.

Il messaggio alla società: blindatelo, non vendetelo

La conclusione è inevitabile: la Roma deve cambiare completamente strategia su Pellegrini. Non più cessione, ma rinnovo di contratto. Il capitano merita un prolungamento che lo tenga legato alla maglia giallorossa per altri anni, con un ingaggio adeguato al suo rendimento e alla sua importanza.

Vendere Pellegrini oggi significherebbe ripetere gli errori del passato, quando la Roma ha lasciato partire troppo facilmente giocatori che poi si sono rivelati fondamentali altrove. Il centrocampista ha dimostrato di avere ancora tanto da dare, di essere cresciuto nella gestione della pressione e di poter essere un pilastro per il futuro.

L’esempio Mancini: quando non vendere è la scelta giusta

La situazione ricorda quella di Gianluca Mancini, anche lui considerato cedibile in estate e invece confermato da Gasperini. Il difensore si è rivelato insostituibile, giocando da titolare inamovibile e alzando il livello delle sue prestazioni. Lo stesso sta accadendo con Pellegrini, e la Roma non può permettersi di commettere l’errore di privarsene.

In un mercato sempre più costoso e complicato, tenere i giocatori forti è una strategia vincente. Soprattutto quando questi giocatori sono romanisti, conoscono l’ambiente e stanno dimostrando attaccamento alla maglia anche nei momenti difficili.

Conclusione: da sacrificabile a insostituibile

La parabola di Lorenzo Pellegrini in questa stagione è emblematica di come il calcio possa cambiare rapidamente. Da capitano contestato e dato per partente a uomo chiave della Roma che vola in vetta alla classifica. Una rinascita meritata, costruita sul lavoro, sul sacrificio e sulla voglia di dimostrare il proprio valore.

Gasperini ha avuto il merito di credere in lui quando pochi lo facevano. Ora tocca alla società fare la sua parte: blindare Pellegrini con un rinnovo di contratto, riconoscergli il ruolo centrale che merita e costruire intorno a lui il futuro giallorosso. Perché i giocatori che “tolgono le castagne dal fuoco” nei momenti decisivi non si trovano facilmente sul mercato. E la Roma ha la fortuna di averne già uno in casa.