Nuovo appuntamento con “Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 8 novembre alle 15.00 su Rai 1.

La puntata offrirà al pubblico un viaggio tra storia, arte e cultura, con una tappa d’eccezione nel cuore delle istituzioni italiane: una visita privilegiata al Quirinale, la casa degli italiani.

Il Quirinale, tra storia e bellezza

La puntata si aprirà con un’esplorazione esclusiva del Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana.

Un luogo che nei secoli ha ospitato trenta Papi e quattro Re d’Italia, simbolo della storia e dell’identità nazionale.

Dall’imponente cortile d’onore, sormontato dal celebre torrino dell’orologio, fino alle sale interne arricchite da affreschi, stucchi e opere d’arte, Alberto Angela accompagnerà gli spettatori in un racconto che unisce cultura, architettura e memoria.

Con il suo stile inconfondibile, il divulgatore offrirà curiosità, dettagli storici e aneddoti su uno dei palazzi più prestigiosi del mondo, oggi cuore della vita istituzionale italiana.

Tra i mercati del Sud America

Il viaggio proseguirà oltre oceano, alla scoperta dei mercati del continente sudamericano, luoghi dove tradizione e modernità convivono in un’esplosione di colori, profumi e suoni.

Un itinerario che toccherà in particolare le regioni di Ecuador e Cile, dove sarà possibile conoscere i prodotti tipici, le usanze e i mestieri che raccontano la vita quotidiana dei popoli andini.

Il Kerala, l’anima spirituale dell’India

Da Sud America all’Asia: “Passaggio a Nord Ovest” farà tappa in India, nello stato del Kerala, un territorio ricco di fascino e spiritualità.

Tra le spiagge cristalline della costa e le celebri Backwaters, la rete di canali navigabili immersi nella vegetazione tropicale, il programma racconterà le arti tradizionali, le spezie profumate e le manifestazioni religiose che da secoli uniscono uomo e divinità in un equilibrio armonioso con la natura.

Arles, la piccola Roma della Gallia

L’ultima parte della puntata sarà dedicata alla città di Arles, nel sud della Francia, una delle perle della Provenza.

Fondata dai greci e resa gloriosa dai romani grazie alla sua posizione sul Rodano, Arles conserva monumenti straordinari che testimoniano la grandezza dell’Impero: il celebre anfiteatro, il circo in pietra, il foro romano, la cinta muraria e il teatro.

Da Cesare ad Augusto fino a Costantino, ogni epoca ha lasciato un segno, rendendo Arles una vera e propria “piccola Roma della Gallia”.

Un viaggio tra civiltà e meraviglie

Con il suo racconto elegante e rigoroso, Alberto Angela continua a offrire un’esperienza televisiva di grande valore culturale, capace di unire conoscenza e meraviglia.

“Passaggio a Nord Ovest” conferma ancora una volta la sua missione: portare il pubblico alla scoperta del mondo, tra luoghi iconici e storie che illuminano il passato e il presente dell’umanità.