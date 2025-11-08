Parma-Milan: dove vederla, formazioni e precedenti

Parma-Milan, rossoneri a caccia della vetta al Tardini

Il sabato di Serie A si chiude alle 20:45 con una sfida di grande fascino: Parma-Milan allo stadio Ennio Tardini. I rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dalla vittoria contro la Roma, puntano al secondo successo consecutivo per mettere pressione al Napoli capolista. Il Parma di Carlos Cuesta, fermo a quota 7 punti e senza vittorie da sei partite, cerca la scossa per allontanarsi dalla zona calda.

Il Milan arriva all’appuntamento del Tardini con 21 punti in classifica, a solo una lunghezza dal Napoli. I rossoneri sono imbattuti dalla prima giornata di campionato e hanno ritrovato solidità difensiva: solo sette gol subiti in dieci gare, la terza miglior difesa del torneo. La vittoria contro la Roma, decisa dal gol di Pavlovic e dal rigore parato da Maignan a Dybala, ha confermato il momento positivo del Diavolo.

Il Parma vive invece un momento complicato. Due sconfitte consecutive contro Roma e Bologna hanno portato gli emiliani a quota 7 punti, con una sola vittoria nelle ultime sei gare. Il ko nel derby contro il Bologna per 3-1 ha lasciato il segno in un ambiente già provato dalle numerose assenze. I ducali hanno il peggior attacco del campionato con soli cinque gol segnati, un dato allarmante per una squadra che lotta per la salvezza.

Probabili formazioni: Allegri recupera Pulisic, emergenza totale per Cuesta

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Keita, Sorensen; Bernabé; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Cuesta deve fare i conti con un’infermeria pesantissima: sette infortunati più la squalifica di Ordonez. In difesa la coppia centrale Valenti-Ndiaye, con Delprato terzino destro e Britschgi a sinistra. A centrocampo il terzetto Hernani-Keita-Sorensen, mentre davanti il trequartista Bernabé agirà alle spalle della coppia Cutrone-Pellegrino. Il grande ex Cutrone, cresciuto nelle giovanili rossonere, cercherà di lasciare il segno contro la sua ex squadra.

Allegri recupera elementi importanti. In difesa torna Tomori come braccetto destro, completando il terzetto con Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce, con il trio Fofana-Modric-Ricci in mezzo. In attacco il grande recupero di Christian Pulisic, pronto a far coppia con Rafael Leao. Assente Santiago Gimenez per un problema alla caviglia.

Precedenti storici: Milan dominante negli scontri recenti

I numeri parlano chiaro: il Milan ha vinto 30 delle 56 sfide contro il Parma in Serie A, con 14 pareggi e 12 sconfitte. Solo la Roma ha battuto più volte gli emiliani nel massimo campionato. I rossoneri hanno vinto sette delle ultime dieci sfide e hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro i ducali.

Il Parma ha vinto l’ultimo match casalingo contro il Milan per 2-1 il 24 agosto 2024, ma gli emiliani hanno infilato almeno due successi consecutivi al Tardini contro i rossoneri solo tra il 1998 e il 2000. Il bilancio recente sorride nettamente al Diavolo, che ha ritrovato continuità proprio contro squadre di medio-bassa classifica.

Una curiosità: Patrick Cutrone ha collezionato le prime 63 delle sue 163 presenze in Serie A proprio con la maglia del Milan tra il 2017 e il 2019, segnando 13 gol. L’attaccante ha realizzato 19 dei suoi 28 gol complessivi in Serie A in match casalinghi, e cercherà di punire la sua ex squadra.

Dove vedere Parma-Milan: orario e diretta TV

La partita Parma-Milan si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky. Su Sky la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming disponibile su DAZN e NOW.

Analisi tattica e pronostico: Milan favorito ma Parma combattivo

Dal punto di vista tattico, il Milan ha ritrovato equilibrio sotto la guida di Allegri. I rossoneri difendono con ordine e ripartono velocemente con Leao e Pulisic. La presenza di Modric in regia garantisce qualità nella costruzione, mentre Fofana e Ricci assicurano copertura. La difesa a tre offre maggiore solidità rispetto al 4-2-3-1.

Il Parma prova a sfruttare la fisicità di Cutrone e le geometrie di Bernabé, ma le assenze pesano enormemente. Gli emiliani hanno il peggior attacco del campionato e faticano a creare occasioni nitide. La squadra di Cuesta punterà sulla compattezza difensiva per non subire gol nei primi minuti, momento in cui il Milan ha dimostrato particolare pericolosità.

Le condizioni delle due squadre sono diametralmente opposte. Il Milan è imbattuto e viaggia a ritmo scudetto, mentre il Parma lotta per la salvezza e non vince da oltre un mese. I rossoneri non hanno ancora subito gol in trasferta in questo campionato, un dato impressionante che certifica la solidità difensiva.

Il pronostico pende nettamente dalla parte del Milan. I rossoneri dovrebbero imporre il proprio gioco e portare a casa i tre punti, probabilmente già nel primo tempo. Il Diavolo vuole arrivare alla sosta da primo in classifica e non può permettersi passi falsi contro squadre di bassa classifica. Vittoria Milan l’esito più probabile, con possibile Under 2,5 considerando la solidità difensiva rossonera e le difficoltà realizzative del Parma. Un risultato intorno al 2-0 per gli ospiti appare realistico.

