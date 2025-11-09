Il Milan lascia sul terreno del Tardini due punti pesantissimi. Nella serata di sabato 8 novembre, i rossoneri di Massimiliano Allegri si fanno rimontare dal Parma dal 2-0 al 2-2 finale, sprecando l’occasione di portarsi momentaneamente in vetta solitaria alla classifica. Una beffa che fa malissimo alle ambizioni scudetto del Diavolo.

Primo tempo: il Milan domina

La partita inizia con il Milan in totale controllo delle operazioni. I rossoneri creano gioco e pressano alto, mettendo in difficoltà la difesa emiliana. Al 12′ arriva il meritato vantaggio: Alexis Saelemaekers riceve palla da Christopher Nkunku al limite dell’area e lascia partire un sinistro diagonale che, complice anche il terreno bagnato, beffa Suzuki sul primo palo.

Il Parma accusa il colpo e il Milan ne approfitta. Al 24′ nuovo episodio decisivo: Saelemaekers semina il panico nell’area ducale e viene atterrato da Ndiaye. L’arbitro Di Bello non ha dubbi e indica il dischetto.

Leao raddoppia dal dischetto

Dal dischetto si presenta Rafael Leao, che con freddezza spiazza Suzuki e firma il 2-0. Il portoghese sta attraversando un ottimo momento di forma e lo dimostra ancora una volta. Da inizio ottobre nessun giocatore ha contribuito a più gol in Serie A: cinque totali tra quattro reti e un assist.

Il match sembra ormai in cassaforte per il Milan, che controlla agevolmente la partita. Ma proprio allo scadere del primo tempo arriva la doccia fredda: Adrián Bernabé riceve palla al limite dell’area e lascia partire un sinistro a giro velenoso che si insacca all’angolino. Maignan può solo guardare. È il 45’+1 e il Parma torna in partita.

La rimonta del Parma nella ripresa

Il gol di Bernabé cambia completamente l’inerzia della partita. Il Parma rientra negli spogliatoi con morale completamente diverso e nella ripresa si presenta in campo con un atteggiamento completamente rinnovato. I ragazzi di Carlos Cuesta pressano alto e creano diverse occasioni pericolose.

Al 62′ arriva il meritato pareggio. Cross dalla destra di Britschgi e Enrico Delprato si inserisce perfettamente in area e di testa batte Maignan. È il 2-2 che gela i rossoneri e fa esplodere il Tardini.

Le occasioni sprecate nel finale

Dopo lo shock del pareggio, il Milan prova a reagire ma con scarsa lucidità. Nel finale arrivano diverse occasioni clamorose per tornare in vantaggio, tutte però sprecate malamente.

La più clamorosa capita sui piedi di Christian Pulisic: il numero 11 si trova a pochi passi dalla porta con il pallone che gli arriva invitante, ma calcia incredibilmente fuori. Anche Saelemaekers sciupa una grande opportunità dopo aver saltato Suzuki in uscita.

Nel recupero ci prova anche Luka Modric con una conclusione dal limite, ma Suzuki si supera e salva il risultato. Finisce 2-2 con il Milan che mastica amaro.

Classifica: occasione sprecata

Con questo pareggio, il Milan sale a 22 punti, agganciando in vetta il Napoli ma perdendo l’occasione di portarsi momentaneamente da solo al comando. Una statistica preoccupante emerge al termine della gara: non accadeva dal 25 maggio 2024 (pareggio 3-3 con la Salernitana) che i rossoneri si facessero rimontare dopo essere stati in vantaggio di due gol.

Il Parma invece conquista un punto d’oro nella lotta salvezza e sale a 8 punti, mostrando carattere e determinazione dopo un periodo difficile.

Le parole dei protagonisti

Massimiliano Allegri non nasconde la frustrazione nel post-gara: “Siamo stati un po’ polli. Abbiamo lasciato 7 punti contro Pisa, Cremonese e Parma”. Una dichiarazione che fotografa perfettamente il momento: troppi punti persi in partite che il Milan aveva in pugno.

Dall’altra parte Carlos Cuesta esalta il carattere della sua squadra: “Questa è la reazione del gruppo. Siamo riusciti a concretizzare”. Bernabé aggiunge: “Il Milan ci ha lasciato un po’ di più giocare, io mi sono fatto trovare pronto tra le linee. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo riusciti a fare risultato”.

I protagonisti della serata

Top della partita:

Bernabé : il centrocampista spagnolo è stato il grande protagonista della rimonta con un gol da applausi e una prestazione di altissimo livello

: il centrocampista spagnolo è stato il grande protagonista della rimonta con un gol da applausi e una prestazione di altissimo livello Delprato : decisivo con il gol del pareggio, ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per il gol

: decisivo con il gol del pareggio, ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per il gol Pavlovic : il migliore tra i rossoneri, sempre attento in fase difensiva

: il migliore tra i rossoneri, sempre attento in fase difensiva Leao: oltre al gol su rigore, ha creato costanti pericoli sulla fascia

Flop: