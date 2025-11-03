Parma Bologna 1-3: doppietta Castro ribalta i ducali, rossoblù in zona Champions

Sotto il diluvio del Tardini, il Bologna espugna il campo del Parma con un perentorio 3-1 nel derby emiliano della decima giornata di Serie A. La partita del 2 novembre 2025 è stata ricca di emozioni, colpi di scena e grande intensità, con i rossoblù capaci di ribaltare il vantaggio lampo dei ducali grazie a una straordinaria doppietta di Santiago Castro e al sigillo finale di Juan Miranda. Una vittoria che proietta la squadra di Vincenzo Italiano in piena zona Champions League.

L’inizio shock: Bernabé segna dopo 13 secondi

La partita si è aperta nel modo più clamoroso possibile. Dopo appena 13 secondi dal fischio d’inizio, il Parma è passato in vantaggio con una rapidità disarmante. Suzuki ha lanciato lungo dalla propria area, trovando una sponda vincente. Benedyczak ha lavorato bene la palla prima di servirla ad Adrián Bernabé, che con un destro preciso ha infilato Skorupski per l’1-0.

Si tratta del terzo gol più veloce del campionato dalla stagione 2004/2025, un avvio da sogno per i padroni di casa che hanno galvanizzato il pubblico del Tardini. Il record assoluto resta quello di Rafael Leao in Sassuolo-Milan del 2020, segnato dopo soli 6 secondi.

Il Bologna reagisce con carattere

Nonostante il colpo subito, il Bologna non si è disunito e ha immediatamente alzato il proprio livello di gioco. I rossoblù hanno iniziato a muovere il pallone con qualità e precisione, creando diverse occasioni pericolose.

La traversa di Britschgi

Al 14′ minuto è arrivato il primo brivido vero per gli ospiti. Britschgi ha scagliato un destro potentissimo dal limite dell’area che si è stampato sulla traversa, facendo tremare Skorupski e il Bologna. Un legno clamoroso che avrebbe potuto indirizzare definitivamente la partita verso i padroni di casa.

Il pareggio immediato di Castro

Ma nel calcio, spesso, a gol sbagliato corrisponde gol subito. Al 17′ minuto è arrivato il pareggio del Bologna con un’azione di grande qualità. Orsolini ha avviato la manovra sulla destra, servendo Emil Holm che ha messo una palla perfetta in profondità per Santiago Castro. L’attaccante argentino si è presentato davanti a Suzuki con grande freddezza e lo ha trafitto con un rasoterra all’angolino basso di destra. Una rete che ha riportato immediatamente in equilibrio il match.

Il Parma perde Estevez e Ordoñez: emergenza totale

La partita ha preso una piega decisiva nel corso del primo tempo quando il Parma si è trovato ad affrontare una vera e propria emergenza.

L’infortunio di Estevez

Al 24′ minuto, Estevez è stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento all’adduttore. Al suo posto è entrato Sorensen, ma la perdita del centrocampista titolare ha iniziato a pesare sull’economia della manovra ducale.

L’espulsione ingenua di Ordoñez

Al 35′ è arrivato il colpo di grazia per il Parma. Christian Ordoñez ha rimediato il secondo cartellino giallo per un fallo su Odgaard, lasciando i suoi in dieci uomini per oltre un tempo. Un’espulsione ingenua che ha complicato tremendamente i piani di Carlos Cuesta.

L’infortunio di Circati

Come se non bastasse, al 40′ anche Circati è stato costretto a uscire per un problema alla caviglia, sostituito da Abdoulaye Ndiaye. Il Parma si è quindi ritrovato con tre giocatori in meno rispetto all’undici titolare tra infortuni ed espulsioni, una situazione quasi impossibile da gestire.

Il secondo tempo: Castro show sotto la pioggia battente

La ripresa si è aperta con il Bologna determinato a sfruttare la superiorità numerica, mentre sullo stadio Tardini si è abbattuta una vera e propria tempesta che ha reso il campo pesantissimo e simile a un acquitrino.

L’occasione sprecata da Odgaard

Al 50′ minuto il Bologna ha avuto una clamorosa occasione per passare in vantaggio. Rowe ha pescato Odgaard completamente solo in area, ma il danese ha inspiegabilmente calciato alto da posizione ottimalissima, sprecando un gol praticamente fatto.

Il miracolo di Suzuki su Castro

Al 33′ del primo tempo c’era già stato un episodio simile: Odgaard aveva recuperato palla e servito Castro, tutto solo davanti a Suzuki. Il portiere giapponese però si era superato con un miracolo, ipnotizzando l’attaccante argentino e salvando il risultato.

La doppietta di Castro: il gol del 2-1

Al 68′ minuto è arrivato il gol che ha ribaltato definitivamente la partita. In una mischia confusa nell’area del Parma, con il pallone che rimbalzava pericolosamente, Santiago Castro è stato il più lesto di tutti. Approfittando di un malinteso tra Keita e Suzuki, l’attaccante argentino ha trovato il varco giusto e ha spinto la palla in rete a porta praticamente vuota, firmando la sua prima doppietta in Serie A.

Un gol pesantissimo che ha premiato la lucidità e la determinazione del Bologna, capace di sfruttare al meglio la superiorità numerica e le difficoltà dei padroni di casa.

La traversa di Dallinga

Al 75′ minuto c’è stata un’altra emozione: Dallinga, entrato da poco, ha colpito una clamorosa traversa che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti. La seconda traversa della partita dopo quella di Britschgi nel primo tempo.

Il sigillo finale di Miranda: 3-1

Nel secondo minuto di recupero è arrivato il gol che ha definitivamente chiuso la partita. Juan Miranda è entrato in area dalla sinistra e ha scagliato un violento mancino da posizione defilata. Il tiro potentissimo ha colpito la traversa prima di insaccarsi in fondo al sacco, sorprendendo Suzuki sul suo palo e fissando il risultato sul 3-1 definitivo.

Un gol spettacolare sotto la pioggia battente del Tardini che ha coronato una prestazione di grande carattere del Bologna.

Le espulsioni nel finale

La partita si è chiusa con altre due espulsioni che hanno reso ancora più nervoso il finale. Al 79′ è stato espulso Valenti del Parma per fallo su Fabbian, mentre all’87’ ha ricevuto il rosso anche Cambiaghi del Bologna per un intervento duro su Bernabé.

Le statistiche del match

La partita ha evidenziato alcuni dati significativi:

Il gol di Bernabé dopo 13 secondi è il terzo più veloce della stagione

Castro ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A

Il Bologna ha subito solo 9 gol in 10 partite, seconda miglior difesa del campionato

Il Parma non vince dal 29 settembre, giorno dell’unico successo stagionale contro il Torino

I rossoblù hanno vinto nonostante abbiano subito gol nei primi 20 secondi

Le prestazioni individuali

Santiago Castro è stato senza dubbio il migliore in campo con voto 7.5. L’attaccante argentino ha trascinato il Bologna con una doppietta da incorniciare, dimostrandosi decisivo nei momenti chiave della partita.

Ottime prove anche per Holm (6.5) e Miranda (7), autori rispettivamente di un assist e del gol del 3-1. Nel Parma da salvare solo Bernabé (7), autore del gol lampo e tra i pochi a salvarsi in una giornata complicatissima.

Insufficienze pesanti per Ordoñez (4.5) per l’espulsione ingenua e per Keita (5.5), protagonista in negativo nell’azione del 2-1.

La classifica dopo la vittoria

Con questo successo, il Bologna raggiunge Juventus e Milan a quota 18 punti, portandosi momentaneamente al quarto posto in piena zona Champions League. Un risultato eccellente per la squadra di Vincenzo Italiano, che conferma l’ottimo avvio di campionato e dimostra grande solidità.

Il Parma invece rimane in grande difficoltà con soli 7 punti, in quintultima posizione e sempre più invischiato nella lotta per la salvezza. La mancanza di vittorie (solo una in dieci giornate) inizia a pesare sulla classifica dei ducali.

I prossimi impegni

Il Bologna si prepara ora a un doppio impegno di altissimo livello: prima la sfida di Europa League contro il Brann, poi il big match di domenica prossima al Dall’Ara contro il Napoli capolista di Antonio Conte. Una partita che dirà molto sulle reali ambizioni dei rossoblù.

Per il Parma invece è tempo di riflessione e di cercare disperatamente la seconda vittoria stagionale per uscire dalla zona calda della classifica e ritrovare fiducia.