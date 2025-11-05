Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

La settimana dal 10 al 16 novembre 2025 prosegue con il Sole in Scorpione, che domina la scena astrologica e accende intensità, passione e desiderio di trasformazione. È un periodo in cui si chiude un ciclo emotivo e se ne apre uno nuovo, più consapevole e maturo. Marte in Vergine sostiene concentrazione e determinazione, ideale per chi vuole dare concretezza alle proprie idee. Venere e Mercurio favoriscono i chiarimenti, la comprensione e la nascita di nuove connessioni. Nella seconda parte della settimana, la Luna crescente in Toro invita a rallentare, a godere delle piccole cose e a consolidare ciò che si è costruito. È una fase potente e profonda, che unisce sensibilità e pragmatismo.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Piccole incomprensioni possono emergere, ma tutto si risolve con calma e dialogo. Evita di reagire impulsivamente: la dolcezza sarà la chiave.

Lavoro: Settimana impegnativa: potresti dover gestire questioni che richiedono attenzione e prudenza. Con disciplina, però, arriveranno risultati.

Benessere: Stanchezza mentale in aumento: prenditi cura di te e dormi di più.

Voto: 6

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Il Sole opposto in Scorpione ti mette alla prova: qualche tensione, ma anche momenti di intensa passione. Se affronti i nodi con sincerità, il legame si rafforza.

Lavoro: Periodo costruttivo, ma richiede pazienza e organizzazione. Una decisione presa con calma porterà ottimi frutti.

Benessere: Equilibrio da ritrovare: la Luna in Toro ti aiuterà a ricaricare le energie.

Voto: 7

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Venere e Mercurio ti rendono brillante e comunicativo. Ottimo momento per chiarire e ripartire da zero. I single potrebbero vivere un incontro significativo.

Lavoro: Giornate produttive e piene di contatti. Sfrutta le nuove occasioni senza disperdere energie.

Benessere: Energia mentale alta, ma alterna lavoro e relax.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Settimana dolce e passionale. Il Sole in Scorpione parla la tua stessa lingua emotiva: comprensione e intesa crescono.

Lavoro: Opportunità in vista: chi lavora in gruppo troverà il sostegno necessario.

Benessere: Buon equilibrio interiore e fisico, con un picco di vitalità nel weekend.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La gelosia potrebbe riemergere: gestiscila con lucidità e senza orgoglio.

Lavoro: Le stelle invitano a pianificare, non a improvvisare. Una collaborazione potrebbe portare vantaggi.

Benessere: Energia buona ma da dosare con attenzione.

Voto: 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Venere ti dona chiarezza e armonia. Ottimo momento per fare progetti o per ritrovare la serenità in coppia.

Lavoro: Marte nel segno ti dà forza, costanza e determinazione. Le tue capacità vengono finalmente riconosciute.

Benessere: Forma fisica eccellente, con una mente lucida e concentrata.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Periodo sereno e ricco di emozioni sincere. Chi ha avuto incomprensioni può finalmente ritrovare equilibrio.

Lavoro: Nuove opportunità in arrivo. Mercurio favorisce trattative e rapporti con colleghi.

Benessere: Energia armoniosa, ottimo umore.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Con il Sole nel segno e Venere a favore, vivi un periodo di magnetismo e passione. Coppie in forte sintonia, single irresistibili.

Lavoro: I tuoi sforzi vengono premiati: nuovi traguardi e riconoscimenti sono vicini.

Benessere: Energia altissima, sicurezza personale e carisma naturale.

Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Hai bisogno di spazi e libertà, ma attenzione a non ferire chi ti ama. La sincerità sarà la tua forza.

Lavoro: Buona settimana per pianificare nuove iniziative. Il successo è più vicino di quanto pensi.

Benessere: Energia altalenante, ma recupero rapido.

Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Venere e Marte ti rendono solido, passionale e deciso. Relazioni stabili e sincera voglia di costruire.

Lavoro: Ottime prospettive: il tuo impegno viene finalmente riconosciuto e premiato.

Benessere: Energia costante e lucidità mentale.

Voto: 9

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Qualche nube all’orizzonte: meglio chiarire subito ciò che ti infastidisce.

Lavoro: Nuove idee prendono forma, ma non correre: serve più metodo.

Benessere: Energia discontinua, cura il riposo.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: L’intesa cresce e le emozioni si fanno più profonde. Ottima settimana per chi desidera stabilità.

Lavoro: Creatività e intuito ai massimi: un progetto potrebbe decollare.

Benessere: Ottima serenità interiore.

Voto: 8

I consigli astrologici della settimana

Le stelle di metà novembre parlano di maturità e consapevolezza. Il Sole in Scorpione spinge a eliminare ciò che non serve, mentre Marte in Vergine insegna a costruire passo dopo passo. Venere e Mercurio incoraggiano il dialogo sincero e l’ascolto reciproco, creando ponti dove prima c’erano distanze. È una settimana ideale per chiarire, decidere e rafforzare ciò che conta davvero. Chi seguirà la propria intuizione con coerenza potrà gettare le basi di un cambiamento duraturo.

Classifica dei segni zodiacali

Scorpione, Capricorno (9) Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci (8) Toro, Gemelli, Leone, Sagittario, Acquario (7) Ariete (6)

Segni top e flop della settimana

Top: Scorpione, Capricorno

Flop: Ariete