Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

La settimana dal 10 al 16 novembre 2025 prosegue con il Sole in Scorpione, che domina la scena astrologica e accende intensità, passione e desiderio di trasformazione. È un periodo in cui si chiude un ciclo emotivo e se ne apre uno nuovo, più consapevole e maturo. Marte in Vergine sostiene concentrazione e determinazione, ideale per chi vuole dare concretezza alle proprie idee. Venere e Mercurio favoriscono i chiarimenti, la comprensione e la nascita di nuove connessioni. Nella seconda parte della settimana, la Luna crescente in Toro invita a rallentare, a godere delle piccole cose e a consolidare ciò che si è costruito. È una fase potente e profonda, che unisce sensibilità e pragmatismo.
Ariete (21 marzo – 19 aprile)
Amore: Piccole incomprensioni possono emergere, ma tutto si risolve con calma e dialogo. Evita di reagire impulsivamente: la dolcezza sarà la chiave.
Lavoro: Settimana impegnativa: potresti dover gestire questioni che richiedono attenzione e prudenza. Con disciplina, però, arriveranno risultati.
Benessere: Stanchezza mentale in aumento: prenditi cura di te e dormi di più.
Voto: 6
Toro (20 aprile – 20 maggio)
Amore: Il Sole opposto in Scorpione ti mette alla prova: qualche tensione, ma anche momenti di intensa passione. Se affronti i nodi con sincerità, il legame si rafforza.
Lavoro: Periodo costruttivo, ma richiede pazienza e organizzazione. Una decisione presa con calma porterà ottimi frutti.
Benessere: Equilibrio da ritrovare: la Luna in Toro ti aiuterà a ricaricare le energie.
Voto: 7
Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Amore: Venere e Mercurio ti rendono brillante e comunicativo. Ottimo momento per chiarire e ripartire da zero. I single potrebbero vivere un incontro significativo.
Lavoro: Giornate produttive e piene di contatti. Sfrutta le nuove occasioni senza disperdere energie.
Benessere: Energia mentale alta, ma alterna lavoro e relax.
Voto: 7
Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Amore: Settimana dolce e passionale. Il Sole in Scorpione parla la tua stessa lingua emotiva: comprensione e intesa crescono.
Lavoro: Opportunità in vista: chi lavora in gruppo troverà il sostegno necessario.
Benessere: Buon equilibrio interiore e fisico, con un picco di vitalità nel weekend.
Voto: 8
Leone (23 luglio – 22 agosto)
Amore: La gelosia potrebbe riemergere: gestiscila con lucidità e senza orgoglio.
Lavoro: Le stelle invitano a pianificare, non a improvvisare. Una collaborazione potrebbe portare vantaggi.
Benessere: Energia buona ma da dosare con attenzione.
Voto: 7
Vergine (23 agosto – 22 settembre)
Amore: Venere ti dona chiarezza e armonia. Ottimo momento per fare progetti o per ritrovare la serenità in coppia.
Lavoro: Marte nel segno ti dà forza, costanza e determinazione. Le tue capacità vengono finalmente riconosciute.
Benessere: Forma fisica eccellente, con una mente lucida e concentrata.
Voto: 8
Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
Amore: Periodo sereno e ricco di emozioni sincere. Chi ha avuto incomprensioni può finalmente ritrovare equilibrio.
Lavoro: Nuove opportunità in arrivo. Mercurio favorisce trattative e rapporti con colleghi.
Benessere: Energia armoniosa, ottimo umore.
Voto: 8
Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
Amore: Con il Sole nel segno e Venere a favore, vivi un periodo di magnetismo e passione. Coppie in forte sintonia, single irresistibili.
Lavoro: I tuoi sforzi vengono premiati: nuovi traguardi e riconoscimenti sono vicini.
Benessere: Energia altissima, sicurezza personale e carisma naturale.
Voto: 9
Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
Amore: Hai bisogno di spazi e libertà, ma attenzione a non ferire chi ti ama. La sincerità sarà la tua forza.
Lavoro: Buona settimana per pianificare nuove iniziative. Il successo è più vicino di quanto pensi.
Benessere: Energia altalenante, ma recupero rapido.
Voto: 7
Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Amore: Venere e Marte ti rendono solido, passionale e deciso. Relazioni stabili e sincera voglia di costruire.
Lavoro: Ottime prospettive: il tuo impegno viene finalmente riconosciuto e premiato.
Benessere: Energia costante e lucidità mentale.
Voto: 9
Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
Amore: Qualche nube all’orizzonte: meglio chiarire subito ciò che ti infastidisce.
Lavoro: Nuove idee prendono forma, ma non correre: serve più metodo.
Benessere: Energia discontinua, cura il riposo.
Voto: 7
Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
Amore: L’intesa cresce e le emozioni si fanno più profonde. Ottima settimana per chi desidera stabilità.
Lavoro: Creatività e intuito ai massimi: un progetto potrebbe decollare.
Benessere: Ottima serenità interiore.
Voto: 8
I consigli astrologici della settimana
Le stelle di metà novembre parlano di maturità e consapevolezza. Il Sole in Scorpione spinge a eliminare ciò che non serve, mentre Marte in Vergine insegna a costruire passo dopo passo. Venere e Mercurio incoraggiano il dialogo sincero e l’ascolto reciproco, creando ponti dove prima c’erano distanze. È una settimana ideale per chiarire, decidere e rafforzare ciò che conta davvero. Chi seguirà la propria intuizione con coerenza potrà gettare le basi di un cambiamento duraturo.
Classifica dei segni zodiacali
- Scorpione, Capricorno (9)
- Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci (8)
- Toro, Gemelli, Leone, Sagittario, Acquario (7)
- Ariete (6)
Segni top e flop della settimana
Top: Scorpione, Capricorno
Flop: Ariete