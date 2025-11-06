Il panorama automobilistico italiano si arricchisce con due protagonisti d’eccezione: Omoda 5 SHS-H e Jaecoo 5. Questi SUV compatti rappresentano l’evoluzione tecnologica nel settore della mobilità green, combinando performance elevate, design innovativo e sostenibilità ambientale in un mix vincente che sta conquistando il mercato europeo.

La rivoluzione ibrida di Omoda 5 SHS-H

Tecnologia full hybrid all’avanguardia

Il sistema SHS-H di Omoda 5 rappresenta un salto qualitativo nel mondo dell’ibrido. Con una potenza complessiva di 224 CV derivante dall’innovativo motore 1.5 TGDi a ciclo Miller abbinato a due unità elettriche, questo crossover raggiunge consumi eccezionalmente bassi di 5,3 litri per 100 chilometri secondo il ciclo WLTP.

L’architettura ibrida permette un’autonomia superiore ai 900 chilometri, eliminando l’ansia da ricarica tipica dei veicoli elettrici. La batteria da 1,8 kWh garantisce supporto elettrico nelle fasi di accelerazione e recupero energetico in frenata, ottimizzando l’efficienza complessiva del propulsore.

Design e caratteristiche distintive

Costruito sulla piattaforma T1X, Omoda 5 SHS-H offre dimensioni compatte esternamente ma spaziosità interna da categoria superiore. Le linee estetiche privilegiano superfici dinamiche e un frontale caratterizzato da elementi scultorei che conferiscono personalità e riconoscibilità immediata.

L’abitacolo integra tecnologia digitale avanzata attraverso un doppio display da 12,3 pollici, supportando connettività Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il sistema di climatizzazione bi-zona e i rivestimenti premium completano un ambiente raffinato e funzionale.

Gamma e prezzi competitivi

La proposta commerciale si articola in due configurazioni:

Pure : 28.500€ con cerchi da 17″, sistema ADAS completo e dotazioni tecnologiche essenziali

: 28.500€ con cerchi da 17″, sistema ADAS completo e dotazioni tecnologiche essenziali Premium: 31.500€ con upgrade a cerchi da 18″, sedili ventilati/riscaldati, audio SONY 8 speaker, tetto apribile e telecamere a 540°

La garanzia estesa di 7 anni o 150.000 km (8 anni/160.000 km per componenti elettrici) testimonia la fiducia del costruttore nella qualità realizzativa.

Jaecoo 5: l’avventura incontra la tecnologia

Versatilità per ogni terreno

Jaecoo 5 si posiziona come il compagno ideale per chi desidera versatilità d’uso senza compromessi. Con una lunghezza di 438 cm, si colloca strategicamente tra i segmenti B e C-SUV, offrendo capacità di carico fino a 1.180 litri e oltre 35 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo.

La capacità di guado fino a 60 cm e le tre modalità di guida (ECO, NORMAL, SPORT) rendono questo SUV adatto tanto all’uso urbano quanto alle escursioni fuori strada. Il telaio ad alta rigidità (23.500 Nm/grado) e le sospensioni indipendenti su tutte le ruote garantiscono comfort e controllo in ogni condizione.

Motorizzazioni per ogni esigenza

La gamma propone due soluzioni tecnologiche distinte:

Versione ICE : motore 1.6 TGDI da 147 CV con cambio automatico 7DCT per prestazioni brillanti ed efficienza ottimizzata

: motore 1.6 TGDI da 147 CV con cambio automatico 7DCT per prestazioni brillanti ed efficienza ottimizzata Versione EV: propulsore elettrico da 211 CV alimentato da batteria da 61 kWh per mobilità a zero emissioni

La variante elettrica introduce funzionalità innovative come il sistema Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni e il frunk anteriore che amplia le possibilità di carico.

Comfort e tecnologia a bordo

L’abitacolo privilegia materiali eco-sostenibili certificati TÜV, atossici e animal-friendly. Il passo di 2.620 mm assicura comfort per tutti i passeggeri, mentre il tetto panoramico da 1,45 m² crea un ambiente luminoso e arioso.

La dotazione tecnologica include display centrale verticale da 13,2 pollici e 21 sistemi ADAS per massima sicurezza. L’allestimento Exclusive aggiunge climatizzatore bi-zona, impianto audio SONY e portellone elettrico.

Successo commerciale e presenza sul mercato

Performance italiane ed europee

I risultati commerciali confermano l’apprezzamento del pubblico: OMODA & JAECOO ha conquistato l’1,9% del mercato privato italiano con oltre 11.000 unità consegnate nell’anno corrente. Il 68% delle vendite riguarda clienti privati, evidenziando l’attrattiva per l’utenza finale.

A livello globale, il marchio ha superato le 630.000 consegne in soli due anni, con oltre 211.000 unità vendute dall’inizio del 2025 (+38% rispetto all’anno precedente). L’Europa, con particolare focus su Italia, Spagna e Regno Unito, rappresenta un mercato strategico per l’espansione continentale.

Rete distributiva in espansione

La presenza territoriale si consolida attraverso 106 contratti siglati e 73 dealer attualmente operativi, con l’obiettivo di raggiungere 110 punti vendita entro fine 2025. Il Centro Logistico di Basiano garantisce disponibilità ricambi in 24-48 ore su tutto il territorio nazionale, isole incluse.

Il servizio post-vendita include assistenza stradale premium attivabile per guasti, incidenti, smarrimento chiavi e altre emergenze, con copertura completa che spazia dal soccorso stradale alla fornitura di biglietti per il rientro.

Offerte di lancio e finanziamenti

Per facilitare l’accesso ai nuovi modelli, sono disponibili formule finanziarie vantaggiose:

Omoda 5 SHS-H Pure (fino al 30 novembre):

Anticipo: 4.890€

35 rate da 149€/mese

Rata finale: 16.396€

TAN fisso 5,95%, TAEG 7,22%

Jaecoo 5 ICE Pure (fino al 30 novembre):

Anticipo: 5.570€

35 rate da 179€/mese

Rata finale: 16.342€

Il futuro della mobilità sostenibile

L’ecosistema SHS di OMODA & JAECOO rappresenta una visione innovativa che supera i confini tradizionali tra tecnologie HEV e PHEV. Questa filosofia integrata promette di ridefinire gli standard di efficienza, prestazioni e sostenibilità nel settore automobilistico.

Con la sicurezza certificata 5 stelle Euro NCAP e autonomie fino a 1.200 km sui modelli top di gamma, questi SUV compatti si posizionano come riferimento per chi cerca mobilità responsabile senza rinunciare a comfort e prestazioni.

L’espansione verso mercati come Germania, Francia e Croazia testimonia l’ambizione globale del marchio, mentre l’impegno nella ricerca e sviluppo continua a produrre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la mobilità del futuro.