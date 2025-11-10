Da mercoledì 12 novembre 2025 viaggiare con Ryanair non sarà più lo stesso. La compagnia aerea low cost irlandese ha ufficializzato l’addio definitivo alle carte d’imbarco cartacee, introducendo un sistema completamente digitale che cambierà le abitudini di milioni di passeggeri europei. Questa svolta rappresenta l’ultimo tassello della trasformazione digitale del vettore che trasporta oltre 206 milioni di persone ogni anno.

Le nuove disposizioni prevedono l’utilizzo esclusivo della carta d’imbarco digitale tramite l’app myRyanair, con sanzioni economiche per chi si presenterà in aeroporto senza aver completato correttamente la procedura. Scopriamo nel dettaglio cosa cambia e come prepararsi al meglio per evitare spiacevoli sorprese.

Addio alla carta d’imbarco cartacea

La decisione di Ryanair segna una svolta epocale nel settore dei viaggi low cost. Dal 12 novembre non sarà più possibile scaricare e stampare la tradizionale carta d’imbarco in formato cartaceo. Tutti i passeggeri dovranno obbligatoriamente utilizzare la versione digitale del documento, scaricabile esclusivamente attraverso il sito ufficiale Ryanair.com o tramite l’applicazione myRyanair.

Il cambiamento, inizialmente programmato per il 3 novembre, è stato posticipato di alcuni giorni per garantire una transizione più fluida durante un periodo di minore intensità nei viaggi, subito dopo le vacanze di inizio novembre. La compagnia ha sottolineato che attualmente circa l’80% dei suoi passeggeri utilizza già il formato digitale, rendendo questo passaggio una naturale evoluzione del servizio.

Come funziona il nuovo sistema

Procedura di check-in

Per viaggiare con Ryanair sarà necessario seguire questi semplici passaggi:

Scaricare l’app myRyanair sul proprio smartphone o tablet (disponibile per Android e iOS)

sul proprio smartphone o tablet (disponibile per Android e iOS) Effettuare il check-in online tramite l’app o sul sito Ryanair.com a partire da 48 ore prima della partenza

tramite l’app o sul sito Ryanair.com a partire da 48 ore prima della partenza Salvare la carta d’imbarco digitale che apparirà automaticamente nell’applicazione

che apparirà automaticamente nell’applicazione Presentare il QR code ai controlli di sicurezza e al gate d’imbarco

I passeggeri continueranno a ricevere promemoria via email per effettuare il check-in online 48 e 24 ore prima della partenza, rendendo più difficile dimenticare questa operazione fondamentale.

Disponibilità offline

Una buona notizia per chi teme problemi di connettività: la carta d’imbarco digitale sarà comunque disponibile offline nell’applicazione Ryanair, a condizione che il check-in sia stato precedentemente completato. Questo significa che anche in aeroporti con Wi-Fi insufficiente o senza dati mobili, sarà possibile accedere al proprio documento di viaggio.

Le sanzioni: quanto costa non adeguarsi

Chi non rispetta le nuove regole dovrà mettere mano al portafoglio. Ryanair ha introdotto una tassa check-in in aeroporto che prevede un supplemento di 55 euro per ogni passeggero che si presenta al gate senza aver completato il check-in online.

Questa cifra, che può superare ampiamente il costo stesso del biglietto aereo per le tratte più economiche, varia leggermente in base al paese di partenza:

55 euro per la maggior parte dei voli europei

per la maggior parte dei voli europei 30 euro per i voli in partenza dalla Spagna

per i voli in partenza dalla Spagna 40 euro per i voli dall’Austria

Il supplemento viene addebitato a chi non completa il check-in online almeno due ore prima dell’orario di partenza programmato. È importante notare che questa penale può trasformare un volo economico in un viaggio decisamente più costoso.

Cosa succede in caso di emergenza

Smartphone scarico o smarrito

La compagnia irlandese ha previsto alcune eccezioni per situazioni impreviste. Se un passeggero ha già effettuato il check-in online e successivamente il suo smartphone si scarica o viene smarrito, riceverà assistenza gratuita in aeroporto con l’emissione di una carta d’imbarco cartacea.

Questa tutela si applica anche se il problema tecnico si verifica dopo aver superato i controlli di sicurezza ma prima dell’imbarco: i dati del passeggero risulteranno comunque registrati nel sistema della compagnia, permettendo l’accesso al gate senza ulteriori complicazioni.

Chi non possiede smartphone

Per i passeggeri che non dispongono di smartphone o tablet, Ryanair ha assicurato che resteranno attivi banchi check-in e biglietterie in tutti gli scali. Tuttavia, è fondamentale che il check-in online sia stato completato prima dell’arrivo in aeroporto: solo in questo caso il documento potrà essere rilasciato gratuitamente dal personale della compagnia.

I vantaggi della digitalizzazione

Sostenibilità ambientale

Uno degli obiettivi principali di questa rivoluzione digitale riguarda l’impatto ambientale. Secondo i dati forniti da Ryanair, l’eliminazione completa delle carte d’imbarco cartacee permetterà di risparmiare oltre 300 tonnellate di carta ogni anno. Un contributo significativo alla riduzione dell’impronta ecologica del settore aeronautico.

La compagnia ha dichiarato l’intenzione di eliminare tutta la plastica non riciclabile entro cinque anni e di ridurre le emissioni di CO2 al di sotto dei 60 grammi per passeggero al chilometro entro il 2030, con l’obiettivo finale di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.

Velocità ed efficienza

Il Chief Marketing Officer di Ryanair, Dara Brady, ha sottolineato come il passaggio alle carte d’imbarco completamente digitali offrirà ai clienti “un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile”. L’app myRyanair diventa il fulcro dell’intera esperienza di volo, con funzionalità avanzate che includono:

Informazioni in tempo reale sui voli, gate e stato dell’imbarco

sui voli, gate e stato dell’imbarco Aggiornamenti diretti dal centro operativo in caso di disagi, cancellazioni o ritardi

dal centro operativo in caso di disagi, cancellazioni o ritardi Opzioni di riprenotazione rapida durante eventuali disservizi

rapida durante eventuali disservizi Servizio Order to Seat per ordinare cibo e bevande direttamente dal posto

per ordinare cibo e bevande direttamente dal posto Condivisione facilitata delle carte d’imbarco tramite WhatsApp per i gruppi

Riduzione dei costi

Eliminando quasi completamente i banchi check-in fisici negli aeroporti, Ryanair prevede di ridurre significativamente i costi operativi. Questi risparmi, secondo la compagnia, si tradurranno nel mantenimento delle tariffe basse per tutti i passeggeri, rendendo i viaggi ancora più accessibili.

Le critiche e le preoccupazioni

Nonostante i vantaggi proclamati, la decisione di Ryanair ha suscitato immediate reazioni critiche da parte delle principali associazioni dei consumatori italiane ed europee. Assoutenti, in particolare, ha evidenziato come la nuova policy penalizzi alcune categorie di viaggiatori, anziani in primis.

Il problema dell’esclusione digitale

Se è vero che l’80% dei passeggeri utilizza già il sistema digitale, il 20% restante equivale a circa 40 milioni di viaggiatori, molti dei quali italiani. Per varie ragioni, compresa l’età o la scarsa dimestichezza con la tecnologia, questi passeggeri non hanno le competenze necessarie per gestire autonomamente il check-in online e, in alcuni casi, non dispongono nemmeno di uno smartphone.

L’AIAV (Associazione Italiana Agenzie di Viaggio), che rappresenta oltre 2000 agenzie italiane, ha chiesto un confronto immediato con Ryanair per trovare soluzioni che possano attenuare l’impatto discriminatorio della nuova policy. L’associazione ha sottolineato la mancanza di indicazioni chiare per la gestione della biglietteria e dei check-in per i gruppi, un segmento particolarmente importante.

Consigli pratici per viaggiare senza problemi

Per evitare inconvenienti e sanzioni, ecco alcuni suggerimenti utili:

Scaricate l’app in anticipo e familiarizzate con le sue funzionalità prima del giorno del viaggio

e familiarizzate con le sue funzionalità prima del giorno del viaggio Assicuratevi che il telefono sia carico prima di partire per l’aeroporto e portate un power bank di emergenza

prima di partire per l’aeroporto e portate un power bank di emergenza Completate il check-in non appena si apre la finestra temporale (48 ore prima)

non appena si apre la finestra temporale (48 ore prima) Salvate uno screenshot della carta d’imbarco nella galleria del telefono come backup

della carta d’imbarco nella galleria del telefono come backup Verificate sempre che i vostri dati personali corrispondano esattamente a quelli del documento d’identità

che i vostri dati personali corrispondano esattamente a quelli del documento d’identità Arrivate in aeroporto con almeno due ore di anticipo per gestire eventuali imprevisti

L’evoluzione del settore aereo

La decisione di Ryanair si allinea con una tendenza già consolidata in altri settori del ticketing, come concerti, festival ed eventi sportivi, che hanno effettuato con successo la transizione al formato completamente digitale. È probabile che nei prossimi mesi anche altri vettori europei adottino soluzioni simili, rendendo lo smartphone uno strumento indispensabile per viaggiare.

La compagnia ha investito significativamente nello sviluppo di piattaforme digitali, con un team di oltre 75 professionisti che lavorano su strategie di prodotto, customer experience, CRM e comunicazione. Questa trasformazione non rappresenta solo un modo per ridurre i costi operativi, ma anche un’opportunità per migliorare l’efficienza del servizio e offrire ai passeggeri un’esperienza più integrata e personalizzata.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Le prossime settimane saranno decisive per verificare l’effettiva applicazione delle nuove regole e l’impatto sui milioni di passeggeri che volano con Ryanair. La compagnia ha dichiarato di essere pronta ad ascoltare le richieste di dialogo avanzate dalle associazioni dei consumatori e dagli agenti di viaggio, eventualmente introducendo misure correttive.

Nel frattempo, il consiglio per tutti i viaggiatori è di prepararsi per tempo alla nuova modalità, scaricando l’app e prendendo confidenza con il sistema di check-in digitale. La rivoluzione digitale nel settore dei voli low cost è ormai una realtà con cui fare i conti, e adeguarsi per tempo significa viaggiare senza stress e senza costi aggiuntivi inattesi.

Il 12 novembre segna quindi una data importante per il trasporto aereo europeo: la fine di un’era cartacea e l’inizio di un viaggio completamente digitale, più veloce, sostenibile ma anche più esclusivo per chi non ha dimestichezza con la tecnologia.