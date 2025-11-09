Il 9 novembre è una giornata ricca di compleanni illustri nel mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Dalle leggende del calcio alle icone del cinema italiano, passando per i protagonisti della televisione e i fenomeni del web: scopriamo insieme chi festeggia oggi sotto il segno dello Scorpione.

Alessandro Del Piero: 51 anni per una leggenda del calcio

Il compleanno più atteso dagli appassionati di calcio è sicuramente quello di Alessandro Del Piero, che oggi spegne 51 candeline. Nato a Conegliano Veneto il 9 novembre 1974, Pinturicchio è una delle bandiere più amate della storia del calcio italiano.

La sua carriera con la Juventus è leggendaria: 19 stagioni in bianconero, 517 presenze e 208 gol. Un palmares straordinario con sei scudetti, una Coppa Italia, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Con la maglia numero 10 sulle spalle, Del Piero ha fatto sognare intere generazioni di tifosi.

Campione del mondo e icona azzurra

Con la Nazionale italiana ha collezionato 91 presenze e 27 reti, partecipando a tre Mondiali e quattro Europei. Il momento più alto della sua carriera resta il Mondiale 2006 vinto in Germania, quando con un gol decisivo in semifinale contribuì alla conquista del titolo.

Dopo l’addio alla Juventus nel 2012, ha giocato due stagioni con il Sydney FC in Australia e una stagione in India con il Delhi Dynamos, prima di ritirarsi nel 2014. Oggi è apprezzato opinionista per Sky Sport ed ESPN.

Giovanna Mezzogiorno: 51 anni per la diva del cinema italiano

Compie 51 anni anche Giovanna Mezzogiorno, nata a Roma il 9 novembre 1974 da una famiglia d’arte: figlia degli attori Vittorio Mezzogiorno e Cecilia Sacchi. La sua carriera inizia in teatro nel 1995, mentre il debutto cinematografico arriva due anni dopo con “Il viaggio della sposa”.

La consacrazione definitiva arriva nel 2001 con “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, film che diventa un fenomeno generazionale. Tra i suoi lavori più apprezzati spiccano “La finestra di fronte”, “Vincere” di Marco Bellocchio e “Basilicata coast to coast”.

Nella vita privata, dopo la lunga relazione con Stefano Accorsi, è sposata con il macchinista Alessio Fugolo, conosciuto sul set.

Biagio Antonacci: 62 anni per il cantautore milanese

Nati il 9 novembre: i compleanni vip da festeggiare oggi

Festeggia 62 anni Biagio Antonacci, nato a Milano il 9 novembre 1963. Uno dei cantautori più amati della musica italiana, con una carriera costellata di successi che attraversa oltre tre decenni.

Dal suo esordio agli inizi degli anni ’90, Antonacci ha conquistato il pubblico con brani indimenticabili come “Se è vero che ci sei”, “Quanto tempo e ancora”, “Iris”, “Mio fratello” e “Non è mai stato subito”. I suoi concerti allo stadio San Siro sono diventati eventi leggendari, testimonianza del legame fortissimo con i fan.

Patrizia De Blanck: 85 anni per la contessa del popolo

Compie 85 anni Patrizia De Blanck, nata a Roma il 9 novembre 1940. Figlia dell’ultima discendente di una nobile famiglia veneziana e dell’ambasciatore cubano, è diventata uno dei volti più irriverenti e riconoscibili della televisione italiana.

Il suo debutto televisivo risale al 1958, ma la popolarità presso il grande pubblico arriva nel 2002 con “Chiambretti c’è” e successivamente con “Domenica In”. Nel 2008 partecipa all’Isola dei Famosi e nel 2020 al Grande Fratello VIP, confermandosi personaggio senza filtri e molto amato dal pubblico.

Samantha De Grenet: 55 anni per la showgirl romana

Festeggia 55 anni Samantha De Grenet, nata a Roma il 9 novembre 1970. Showgirl ed ex modella di nobili origini e dalla bellezza raffinata, ha intrapreso un percorso professionale che l’ha portata dalla moda alla televisione.

Ha partecipato a numerosi programmi televisivi come conduttrice e opinionista, diventando uno dei volti noti del piccolo schermo italiano.

I fenomeni del web e i giovani talenti

Tra i compleanni di oggi spiccano anche diversi protagonisti del mondo digital:

IlMasseo (Edoardo Magro), streamer e creator seguitissimo, compie 31 anni. Nato il 9 novembre 1994, è uno dei volti più popolari della scena gaming e streaming italiana.

Cane Secco (Matteo Bruno), youtuber amatissimo dai giovani, festeggia oggi il suo compleanno diventando sempre più protagonista della scena web italiana.

Beatrice Cossu, tiktoker e youtuber, compie 24 anni. Nata il 9 novembre 2001, è una delle creator più seguite della sua generazione.

Barbonsssss (Luca Barbonari Ramos), tiktoker specializzato in contenuti di studio e motivazionali, spegne 22 candeline.

Le star internazionali

Tra i compleanni internazionali del 9 novembre spiccano:

Eric Dane, l’attore americano che ha interpretato il Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy, compie 53 anni (nato nel 1972).

Karol Sevilla, l’attrice messicana che ha interpretato Luna Valente nella serie Disney “Soy Luna”, festeggia 26 anni (nata nel 1999).

CoryxKenshin (Cory DeVante Williams), youtuber americano con milioni di follower, compie 33 anni (nato nel 1992).

Altri personaggi illustri

Tra gli altri nati del 9 novembre ricordiamo:

Marco Bellocchio , uno dei più grandi registi del cinema italiano, maestro di opere come “Buongiorno, notte” e “Il traditore”

, uno dei più grandi registi del cinema italiano, maestro di opere come “Buongiorno, notte” e “Il traditore” Lou Ferrigno , il leggendario Mr. Universo e attore che ha interpretato l’incredibile Hulk

, il leggendario Mr. Universo e attore che ha interpretato l’incredibile Hulk Nayt, rapper di Isernia molto apprezzato nella scena hip hop italiana, che compie 31 anni

Il segno dello Scorpione

Chi nasce il 9 novembre appartiene al segno zodiacale dello Scorpione, caratterizzato da curiosità, tenacia, determinazione e capacità di seduzione. Persone interessanti e aperte, con una forte personalità e un’intensa vita emotiva.

Tanti auguri a tutti i nati del 9 novembre!