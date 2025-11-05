Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nella quarta giornata di Champions League e vede complicarsi il cammino europeo. Al Diego Armando Maradona la squadra di Antonio Conte domina territorialmente ma non riesce a trovare la via del gol, confermando le difficoltà offensive già emerse nel pareggio casalingo contro il Como.

Una serata di grande frustrazione al Maradona

La partita di ieri sera, 4 novembre 2025, lascia l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Dopo il pesantissimo 6-2 subito ad Eindhoven contro il PSV, il Napoli era chiamato alla vittoria per raddrizzare una classifica sempre più preoccupante. Invece, contro un Eintracht Francoforte ben organizzato difensivamente, è arrivato il secondo 0-0 consecutivo al Maradona, dopo quello con il Como in campionato.

Il primo tempo: azzurri brillanti ma sterili

I partenopei partono con il piede giusto nei primi venti minuti di gioco. Rasmus Hojlund si rende pericoloso in almeno due occasioni: al 6′ viene murato dall’ex Bologna Theate, al 21′ trova la grande risposta del portiere Zetterer. Anche Eljif Elmas, vero protagonista della prima frazione, mette in difficoltà la retroguardia tedesca con le sue accelerazioni e i suoi inserimenti.

Frank Anguissa prova a dare la scossa con le sue sortite offensive, mentre Matteo Politano sulla destra cerca di creare superiorità numerica. Tuttavia, l’Eintracht dopo un avvio difficile trova le giuste contromisure e chiude tutti gli spazi, rendendo sterile il possesso palla azzurro.

La ripresa: occasioni sprecate e rimpianti

Nella seconda frazione di gioco il copione non cambia. Il Napoli continua a macinare gioco e a costruire occasioni, ma la precisione negli ultimi metri è latitante. La chance più clamorosa capita all’83′ sui piedi di Scott McTominay: lo scozzese, servito perfettamente da Anguissa in area di rigore, spara incredibilmente alle stelle un pallone che sembrava destinato alla rete.

Il forcing finale azzurro produce altre due grandi opportunità nei minuti di recupero. Al 95′ Zetterer si conferma migliore in campo con una doppia parata: prima respinge il colpo al volo di Elmas su calcio d’angolo, poi si supera anche sulla ribattuta di testa di Hojlund. Quest’ultimo, in spaccata, non riesce a dare la giusta direzione al pallone che finisce tra le braccia del portiere tedesco.

Le prestazioni individuali: luci e ombre

I deludenti

Scott McTominay (voto 5): Dopo la doppietta contro il PSV, lo scozzese è apparso fuorigiri e poco lucido. L’errore clamoroso all’83’ pesa come un macigno sulla prestazione della squadra.

Rasmus Hojlund (voto 5): Il centravanti danese non riesce mai a essere incisivo. Troppo isolato e poco servito, quando ha l’opportunità di far male non è preciso. Sembra ancora lontano dalla forma migliore.

Matteo Politano (voto 5,5): Sostituito al 65′ da Neres, l’esterno offensivo non è mai riuscito a saltare l’uomo e a creare superiorità. Prestazione opaca.

Giovanni Di Lorenzo (voto 5): Il capitano azzurro appare stanco e poco reattivo. Fatica a spingere sulla fascia destra e non riesce a dare il consueto contributo offensivo.

I migliori

Eljif Elmas (voto 6,5): Probabilmente il migliore in campo tra gli azzurri. Il macedone fa la differenza con le sue accelerazioni, salta l’uomo e crea costantemente pericoli alla difesa tedesca. Suo il tiro più pericoloso nel recupero.

Miguel Gutierrez (voto 6,5): Molto propositivo sulla fascia sinistra, il terzino spagnolo è uno dei pochi a provare con continuità l’uno contro uno. Buona prestazione difensiva.

Vanja Milinkovic-Savic (voto 6): Chiamato in causa solo su un paio di conclusioni, risponde presente quando serve, in particolare sul tiro di Knauff nel finale.

Frank Anguissa (voto 6): Si rimbocca le maniche e prova a dare energia alla squadra con i suoi inserimenti. Suo l’assist perfetto sprecato da McTominay.

Le scelte di Conte: pochi cambi e poca incisività

Antonio Conte schiera il suo Napoli con il consueto 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali, difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. A centrocampo il trio Anguissa-Lobotka-McTominay, mentre in attacco spazio a Politano, Hojlund ed Elmas.

I cambi arrivano solo al 65′ con l’ingresso di David Neres per Politano e al 73′ con Noa Lang che rileva Lobotka. Sostituzioni che però non riescono a cambiare l’inerzia della partita. Il tecnico azzurro appare nervoso in panchina, tanto da essere ammonito all’intervallo per proteste nei confronti della direzione arbitrale.

La sensazione è che la squadra, pur dominando territorialmente, sia entrata in una fase di appannamento offensivo preoccupante. Due partite consecutive senza segnare rappresentano un campanello d’allarme per una squadra che in campionato continua a viaggiare a ritmi da primato.

L’Eintracht: difesa “all’italiana” e portiere da 7,5

I tedeschi di Dino Toppmoller arrivano al Maradona con un piano gara chiaro: difendersi con ordine e ripartire in contropiede. La strategia funziona alla perfezione. Dopo le due sconfitte da 5-1 consecutive contro Atletico Madrid e Liverpool (10 gol subiti in due partite), l’Eintracht cambia registro e gioca “all’italiana”.

Il portiere Zetterer è il migliore in campo con almeno quattro parate decisive. La coppia centrale Koch-Theate annulla completamente Hojlund, mentre sulle fasce Kristensen e Brown limitano le discese di Gutierrez e Di Lorenzo. Mario Götze in mediana non brilla ma fa il suo lavoro di raccordo.

Nel finale i tedeschi sfiorano anche il colpaccio con un tiro insidioso di Knauff che costringe Milinkovic-Savic alla parata. Un punto prezioso per l’Eintracht che sale anch’esso a quota 4 punti in classifica.

La classifica: qualificazione a rischio

Con questo pareggio il Napoli sale a 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte), un bottino decisamente troppo magro a metà del percorso della League Phase. Gli azzurri occupano attualmente la 21ª posizione, che garantirebbe l’accesso ai playoff, ma il margine sulle squadre fuori dalla zona qualificazione si sta assottigliando pericolosamente.

Solo nel 2017/18 il Napoli aveva conquistato meno punti nelle prime quattro partite stagionali di Champions League (3 punti con 1 vittoria e 3 pareggi). La striscia di 21 partite casalinghe consecutive con almeno un gol segnato si è interrotta, rappresentando un record negativo per gli azzurri.

Il percorso fin qui

1ª giornata : Manchester City-Napoli 2-0 (sconfitta)

: Manchester City-Napoli 2-0 (sconfitta) 2ª giornata : Napoli-Sporting CP 2-1 (vittoria)

: Napoli-Sporting CP 2-1 (vittoria) 3ª giornata : PSV Eindhoven-Napoli 6-2 (sconfitta)

: PSV Eindhoven-Napoli 6-2 (sconfitta) 4ª giornata: Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 (pareggio)

Le prossime sfide

Il calendario non sorride al Napoli. Nelle prossime quattro partite della League Phase gli azzurri dovranno affrontare:

25 novembre : Napoli-Qarabag (in casa – vittoria obbligatoria )

: Napoli-Qarabag (in casa – ) 9 dicembre : Manchester United-Napoli (in trasferta)

: Manchester United-Napoli (in trasferta) 21 gennaio : Napoli-Bayern Monaco (in casa)

: Napoli-Bayern Monaco (in casa) 29 gennaio: Arsenal-Napoli (in trasferta)

La sfida contro il Qarabag diventa decisiva: i tre punti sono assolutamente necessari per non compromettere definitivamente il cammino europeo. Un altro passo falso potrebbe costare carissimo in termini di qualificazione.

Le statistiche della partita

Possesso palla : Napoli 64% – Eintracht 36%

: Napoli 64% – Eintracht 36% Tiri totali : Napoli 18 – Eintracht 7

: Napoli 18 – Eintracht 7 Tiri in porta : Napoli 4 – Eintracht 2

: Napoli 4 – Eintracht 2 Calci d’angolo : Napoli 7 – Eintracht 2

: Napoli 7 – Eintracht 2 Occasioni da gol: Napoli 4 – Eintracht 1

I numeri certificano il dominio territoriale del Napoli, che ha effettuato 18 tiri senza trovare la via del gol. Era dal 2 ottobre 2019 contro il Genk in Europa League che gli azzurri non effettuavano così tanti tentativi senza segnare.

Le parole di Conte nel post-partita

Antonio Conte nel post-partita non ha nascosto la delusione: “Abbiamo dominato per lunghi tratti, creato occasioni, ma non siamo stati cinici negli ultimi metri. McTominay deve fare gol in quella situazione, così come Hojlund nel finale. In Champions League queste occasioni non le puoi sprecare”.

Sul percorso europeo: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma 4 punti in 4 partite sono troppo pochi per le nostre ambizioni. Dobbiamo assolutamente vincere contro il Qarabag e poi vedremo. La squadra c’è, lavora bene, ma dobbiamo ritrovare la cattiveria sotto porta”.

Sulla prestazione: “L’Eintracht si è difeso molto bene, bisogna riconoscerlo. Hanno un portiere che oggi ha fatto miracoli. Noi dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione. Non possiamo permetterci di sprecare così tanto”.

Il verdetto: un punto che sa di sconfitta

Il pareggio per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte rappresenta un’occasione sprecata per il Napoli. Con l’Eintracht reduce da due sconfitte pesanti e con una difesa che aveva subito 10 gol in due partite, ci si aspettava un Napoli più cinico e determinato.

La squadra di Conte ha dimostrato di avere il controllo del gioco ma ha evidenziato grosse lacune nella fase conclusiva. La mancanza di un vice-Lukaku di peso si fa sentire, con Hojlund che non riesce ancora a imporsi come titolare inamovibile.

Il percorso Champions si complica, ma non è ancora compromesso. Servirà una sterzata immediata già dalla sfida contro il Qarabag per non dire addio prematuramente al sogno europeo. Antonio Conte ha dimostrato di saper costruire squadre solide, ma ora serve anche la capacità di essere letali sotto porta nei momenti che contano.

Formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (73′ Lang), McTominay; Politano (65′ Neres), Hojlund, Elmas. All. Conte

EINTRACHT (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (94′ Dahoud), Larsson (79′ Skhiri), Brown (94′ Amenda); Gotze, Bahoya (65′ Knauff); Burkardt. All. Toppmoller

Arbitro: João Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N); Zetterer (E); Conte (all. N)