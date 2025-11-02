Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Como nella decima giornata di Serie A disputata sabato 1 novembre 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. Il risultato finale premia la solidità dei lariani di Fabregas, che sfiorano l’impresa grazie a un rigore che Morata si fa parare da Milinkovic Savic al 26′ del primo tempo. Gli azzurri di Conte falliscono l’occasione di allungare in vetta e devono accontentarsi del primo posto momentaneo con 22 punti.

La partita: il Como domina il primo tempo

Il primo tempo ha visto i lariani protagonisti assoluti con un possesso palla veloce e un pressing asfissiante. Il Como ha messo in difficoltà il Napoli sin dalle prime battute, impedendo ai campioni d’Italia di esprimere il loro gioco abituale.

Al 26′ è arrivato l’episodio chiave del match: Morata si è invitato verso la porta azzurra e Milinkovic Savic in uscita lo ha atterrato. L’arbitro Zufferli ha concesso il calcio di rigore senza esitazioni.

Il rigore parato: Milinkovic Savic ancora protagonista

Dal dischetto si è presentato lo stesso Morata, ma il portiere serbo lo ha ipnotizzato con una parata straordinaria, la seconda consecutiva dopo quella su Camarda contro il Lecce. Il tiro centrale dello spagnolo è stato neutralizzato con un intervento perfetto che ha salvato il Napoli dalla possibile sconfitta.

Prima dell’intervallo, al 37′, altro problema per Conte: Gilmour è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, sostituito da Elmas. L’elenco degli infortunati azzurri continua ad allungarsi in modo preoccupante.

Il secondo tempo: sterile forcing del Napoli

Nella ripresa gli azzurri hanno alzato il baricentro cercando di conquistare i tre punti. Al 55′ il Napoli si è ritagliato due importanti occasioni prima con McTominay e poi con Politano, ma in entrambi i casi Butez ha controllato la sfera senza problemi.

Le occasioni principali:

56′: tiro di Politano, Butez para

62′: colpo di testa di Morata su cross di Smolcic, respinto da Rrahmani

80′: conclusione di Politano dal limite, para ancora Butez

Il Como ha retto bene l’urto difensivo e ha anche avuto altre occasioni per passare in vantaggio, dimostrando di essere una squadra matura e ben organizzata.

L’attacco del Napoli non punge: la mancanza di De Bruyne si fa sentire

Una delle note più negative per il Napoli è stata la sterilità offensiva. Hojlund è rimasto completamente isolato, circondato dalla difesa del Como e senza mai ricevere palloni giocabili. La mancanza di De Bruyne, fermo per infortunio, si è fatta sentire pesantemente.

Politano e Neres sono stati contenuti efficacemente sulle fasce, mentre McTominay, pur provando a inserirsi, non ha mai trovato lo spazio giusto per incidere. Nel primo tempo Fabregas ha alzato Perrone in marcatura fissa sullo scozzese, annullandone di fatto il contributo.

Le mosse di Conte non cambiano l’inerzia

I cambi effettuati dal tecnico azzurro non hanno prodotto gli effetti sperati. L’ingresso di Lang al 73′ al posto di Neres non ha portato la scossa necessaria, così come i subentri finali di Lobotka e Lucca all’87’.

Le prestazioni individuali: Milinkovic Savic salva Conte

Vanja Milinkovic Savic è stato senza dubbio il migliore in campo. Prima ha causato il rigore con un’uscita avventata, poi si è fatto perdonare con la parata decisiva. Il portiere serbo ha parato cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A, un record impressionante.

Dall’altra parte, Alvaro Morata ha vissuto una serata da dimenticare. Oltre al rigore sbagliato, lo spagnolo ha offerto una prestazione sottotono con scelte sbagliate e movimenti imprecisi.

Positiva la prova di Diego Carlos, entrato al 7′ per l’infortunato Kempf. Il difensore brasiliano è stato una roccia e ha finito la partita con i crampi, dimostrando grande abnegazione.

Fabregas batte Conte sul piano tattico

Il tecnico del Como ha preparato perfettamente la partita, annullando le fonti di gioco del Napoli e costruendo un sistema difensivo impenetrabile. Il pressing alto e la marcatura a uomo su McTominay hanno reso inefficace il gioco partenopeo.

Le statistiche raccontano un match equilibrato

I numeri confermano l’equilibrio della sfida:

Il Napoli è rimasto a secco di gol in casa per la prima volta nell’anno solare 2025 in Serie A

L’ultima volta che non aveva segnato al Maradona risaliva all’8 dicembre 2024 contro la Lazio

Il Como ha pareggiato tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre-novembre 1986

Napoli (60,3%) e Como (59,4%) sono le due squadre con il possesso palla più alto di questa Serie A

Per quanto riguarda i rigori, il Napoli ha parato sette rigori su 14 nelle ultime quattro stagioni nei Big-5 campionati europei, la percentuale più alta d’Europa insieme a Las Palmas e Bochum.

La classifica: Napoli primo ma la Roma può sorpassare

Con questo pareggio, il Napoli sale a 22 punti e si porta momentaneamente al primo posto della classifica. Tuttavia, la Roma, seconda a 21 punti, può effettuare il sorpasso in caso di vittoria contro il Milan nella serata di domenica 2 novembre.

Il Como conferma invece il suo ottimo momento e sale a 17 punti, consolidando la quinta posizione e rimanendo in piena zona Europa. Solo l’Atalanta ha pareggiato più partite dei lariani in questa stagione (sette contro cinque).

Le reazioni: Conte deluso, Fabregas soddisfatto

Antonio Conte non ha nascosto la delusione per il risultato: “Nel primo tempo il Como ci ha fatto giocare male, nella ripresa abbiamo spinto ma non siamo riusciti a sfondare”.

Dall’altra parte, Cesc Fabregas ha elogiato i suoi ragazzi: “Abbiamo fatto una grande prestazione contro la prima della classe. Questo pareggio si aggiunge alla vittoria sulla Juventus e dimostra che possiamo competere con le big”.

Il tabellino completo

NAPOLI-COMO 0-0

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (46′ Gutierrez); Anguissa, Gilmour (37′ Elmas), McTominay; Politano (87′ Lobotka), Hojlund (87′ Lucca), Neres (73′ Lang). All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (71′ Posch), Ramon, Kempf (8′ Diego Carlos), Valle; Perrone, Caqueret (71′ Da Cunha); Addai (82′ Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (82′ Douvikas). All. Fabregas

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)

Note: al 26′ Morata (C) sbaglia un calcio di rigore (parato da Milinkovic Savic)

Conclusioni: un pareggio che lascia l’amaro in bocca

Il pareggio contro il Como rappresenta una frenata importante per il Napoli nella corsa al titolo. Gli azzurri hanno fallito l’occasione di allungare in vetta e ora devono guardarsi le spalle dalla Roma. La mancanza di De Bruyne pesa tantissimo sull’economia offensiva della squadra, mentre l’infermeria continua a riempirsi con l’infortunio di Gilmour.

Per il Como, invece, è un risultato straordinario che conferma la crescita della squadra di Fabregas. I lariani dimostrano di poter competere con le big e continuano a sognare un posto in Europa. Il progetto comasco sta funzionando alla perfezione e il quinto posto in classifica non è più una sorpresa.