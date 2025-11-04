Monica Setta, feste per i 28 anni della figlia Gaia

Girandola di festeggiamenti per Monica Setta, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia e Storie al Bivio, che il 3 novembre ha celebrato i 28 anni della figlia Gaia Torlontano.

La giornata è iniziata con un brunch nelle eleganti sale del Saint Regis, in compagnia della famiglia. A seguire, pranzo da Bulgari, con torta e rose rosse, poi una cena da Zuma e un’altra, in programma per il fine settimana, a Sublime – la Villa, insieme agli amici più cari.

Raggiante la festeggiata, Gaia Torlontano, avvocato e legale in una grande azienda italiana, circondata da affetto e tanti regali in una giornata piena di emozioni.