Monica Setta a Diego Dalla Palma: “Non l’ho mai invitato, ma le mie porte restano aperte”

Dopo le dichiarazioni di Diego Dalla Palma, che in un’intervista ha affermato di non voler più essere ospite di Monica Setta e Pierluigi Diaco, arriva la replica della conduttrice di Uno Mattina in Famiglia.

In esclusiva a Lifestyleblog.it, Monica Setta chiarisce la sua posizione con toni pacati e diretti:

“Ho letto che Diego Dalla Palma non vuole più essere mio ospite. Piccolo particolare, negli ultimi 20 anni di tv non ricordo di averlo mai invitato, almeno non direttamente e nelle mie trasmissioni. Posso averlo incontrato casualmente, ma non abbiamo mai interagito. Contrariamente a lui non ho pregiudizi e sono solita confrontarmi in modo civile. Se cambierà idea, le mie porte sono sempre aperte.”

Una risposta ferma ma misurata, che riflette lo stile della giornalista e conduttrice, da sempre abituata al confronto e lontana dalle polemiche.

Dalla Palma, make up artist e volto noto della televisione, aveva recentemente parlato del suo allontanamento dal piccolo schermo e dei rapporti con alcuni personaggi dello spettacolo, citando anche la Setta e Diaco.

Con questa dichiarazione, Monica Setta mette fine alla questione, ribadendo la sua apertura e disponibilità al dialogo.