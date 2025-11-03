Il big match della decima giornata di Serie A tra Milan e Roma si conclude con la vittoria dei rossoneri per 1-0. Una sconfitta che brucia per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che non riescono a compiere il sorpasso in solitaria al Napoli e vengono raggiunti in classifica proprio dai rossoneri.

Il Milan di Allegri vince di misura

Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la squadra di Massimiliano Allegri conquista tre punti fondamentali grazie al gol di Strahinja Pavlovic al 39′ del primo tempo. Una rete che vale oro per i rossoneri, che agganc

ian così la Roma e l’Inter al secondo posto in classifica a quota 21 punti, a -1 dal Napoli capolista in solitaria.

Il match, trasmesso in chiaro su DAZN per la prima delle cinque partite gratuite della stagione, ha regalato emozioni e colpi di scena, lasciando i giallorossi con tanti rimpianti per le occasioni sprecate.

Primo tempo: Roma dominante ma sterile

La prima frazione di gioco vede una Roma padrona del campo, che crea diverse occasioni da rete senza riuscire a concretizzare. I giallorossi partono forte cercando di esorcizzare il clima bollente di San Siro.

Nei primi minuti arrivano le prime occasioni per la squadra di Gasperini: Cristante approfitta di un rinvio sbagliato di Maignan per tirare in porta, poi è El Aynaoui a tentare di beffare il portiere francese con un tiro da fuori area. Al 10′ Ndicka sfiora il palo con un colpo di testa, mentre al 17′ è Dybala ad andare vicino all’1-0, ma il suo esterno mancino termina fuori di pochissimo.

La Roma domina ma non punge, e quando il Milan trova il varco giusto colpisce con chirurgica precisione. Al 39′ arriva il gol che cambia la partita: Rafael Leao si inventa una magia entrando in area di rigore sulla sinistra, semina il panico nella difesa avversaria e mette un assist perfetto per Pavlovic, che deve solo spingerla in rete battendo Svilar. È il primo tiro nello specchio dei rossoneri, ma è quello decisivo.

Nel finale di primo tempo, il Milan sfiora anche il raddoppio con Fofana, che spreca clamorosamente un’occasione d’oro a due passi dalla porta dopo l’assist di Bartesaghi.

Secondo tempo: Svilar salva, Dybala fallisce

La ripresa si apre con un Milan completamente trasformato. I rossoneri prendono in mano le redini del gioco e sfiorano in più occasioni il gol del 2-0. È Svilar l’eroe giallorosso: il portiere della Roma compie almeno tre parate decisive, prima su Fofana e poi due volte su Leao, negando ai rossoneri il raddoppio.

Anche la traversa dice no al Milan: Nkunku centra il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre al 68′ è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Hermoso, che respinge una conclusione a botta sicura di Leao quando Svilar era ormai battuto.

Gasperini prova a scuotere la squadra con i cambi: dentro Pellegrini e Bailey per El Aynaoui e Soulé, cercando di dare nuova linfa all’attacco giallorosso.

L’episodio decisivo: il rigore sbagliato da Dybala

All’82’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare la gara. Su una punizione battuta da Pellegrini, Fofana colpisce il pallone con il braccio in barriera e l’arbitro Guida assegna il calcio di rigore ai giallorossi.

Dal dischetto si presenta Paulo Dybala, ma il momento della Joya diventa da incubo: Mike Maignan intuisce l’angolo, si allunga alla sua sinistra e para il rigore, salvando il vantaggio rossonero. Per Dybala è il primo errore dal dischetto in maglia Roma sui 16 rigori calciati nella competizione, e il primo penalty sbagliato in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, quando giocava con la Juventus.

Come se non bastasse, l’argentino si procura un infortunio al flessore durante l’esecuzione del tiro e deve chiedere il cambio, uscendo dal campo dolorante e sostituito da Baldanzi.

Il finale: Roma all’assalto ma il risultato non cambia

Negli ultimi minuti la Roma si getta disperatamente in attacco alla ricerca del pareggio. I giallorossi si riversano nella metà campo avversaria, mentre il Milan si chiude con tutti gli uomini a difendere il vantaggio.

Gasperini getta nella mischia anche Dovbyk e Tsimikas, mentre Allegri risponde inserendo Loftus-Cheek, Athekame e nel finale anche Tomori per uno sfinito Leao. Mancini viene ammonito nel recupero, ma la sostanza non cambia: il Milan resiste agli ultimi assalti e porta a casa una vittoria fondamentale.

Le statistiche della partita

Il match di San Siro lascia diversi dati interessanti:

Rafael Leao ha effettuato 5 tiri, nessun giocatore del Milan ha fatto meglio in questa stagione di Serie A. Il portoghese è uno dei tre attaccanti ad aver sia segnato che fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A

ha effettuato 5 tiri, nessun giocatore del Milan ha fatto meglio in questa stagione di Serie A. Il portoghese è uno dei tre attaccanti ad aver sia segnato che fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A Pavlovic ha segnato il suo secondo gol stagionale, eguagliando già il bottino di reti dell’intero scorso campionato

ha segnato il suo secondo gol stagionale, eguagliando già il bottino di reti dell’intero scorso campionato Il Milan ha segnato 4 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo, solo l’Atalanta (5) ne conta di più in questa stagione

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in 5 delle proprie 10 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione

La Roma è la squadra contro cui Leão ha fornito più assist in Serie A (cinque)

Per Maignan è il terzo rigore parato in Serie A, il primo dal 6 ottobre 2024 contro la Fiorentina

La classifica: Napoli solo in vetta

Con questo risultato, la classifica di Serie A vede il Napoli al comando in solitaria con 22 punti, mentre Milan, Inter e Roma sono tutte e tre appaiate al secondo posto a quota 21 punti, seguite da Bologna e Juventus a 18.

Per la Roma è la terza sconfitta del campionato, ma la prima in trasferta: i giallorossi non perdevano lontano dall’Olimpico dal 12 maggio scorso contro l’Atalanta. Solo contro la Juventus (86) la Roma conta più sconfitte che contro il Milan (81) in Serie A.

I prossimi impegni

Nel prossimo turno di campionato, il Milan sarà impegnato al Tardini contro il Parma venerdì 7 novembre alle 20:45, mentre la Roma ospiterà l’Udinese all’Olimpico domenica 9 novembre alle 18:00. Prima però i giallorossi torneranno in campo giovedì 6 novembre alle 21:00 per il match di Europa League contro i Rangers in trasferta a Glasgow.

Per Gasperini e i suoi ragazzi è il momento di rialzare subito la testa e di ritrovare quella precisione sottoporta che è mancata a San Siro. Il sogno della vetta in solitaria è sfumato per ora, ma il campionato è ancora lungo e la Roma resta in piena corsa per le posizioni di vertice.