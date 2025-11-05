Marsiglia-Atalanta: dove vederla, formazioni e precedenti

Quando e dove si gioca Marsiglia-Atalanta

Il Marsiglia ospita l’Atalanta questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 allo stadio Vélodrome di Marsiglia.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

La situazione in classifica

Il Marsiglia si presenta alla sfida con 3 punti conquistati in tre partite, frutto di due sconfitte contro Real Madrid e Sporting Lisbona e della vittoria contro l’Ajax. L’Atalanta invece ha raccolto 4 punti: dopo la pesante sconfitta all’esordio contro il PSG (0-5), la Dea ha battuto il Club Brugge e pareggiato 0-0 in casa contro lo Slavia Praga nell’ultima giornata.

La sfida del Vélodrome diventa cruciale per entrambe le squadre nella corsa ai playoff: i francesi cercano di agganciare i nerazzurri in classifica, mentre l’Atalanta vuole allungare nella zona qualificazione.

Probabili formazioni: le scelte di Juric e De Zerbi

Marsiglia (4-2-3-1)

Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Murillo; Vermeeren, Højbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.

Roberto De Zerbi deve rinunciare agli infortunati Gouiri, Balerdi e Kondogbia. In attacco il peso offensivo sarà sulle spalle di Pierre-Emerick Aubameyang, supportato da Mason Greenwood e Igor Paixão. In difesa spazio all’ex interista Benjamin Pavard.

Atalanta (3-4-2-1)

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.

Ivan Juric recupera alcuni titolari ma deve ancora fare a meno di Giorgio Scalvini, fermo per infortunio. In attacco dovrebbe essere confermato Nikola Krstovic, favorito su Gianluca Scamacca che non è ancora al 100% della condizione fisica. Alle sue spalle agiranno Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, i due talenti offensivi più in forma della Dea.

A centrocampo possibile turno di riposo per Marten de Roon, non ancora completamente recuperato: al suo posto Mario Pasalic affiancherebbe Ederson. Sulle fasce pronti Raoul Bellanova e Davide Zappacosta.

Precedenti e statistiche

I due precedenti tra Marsiglia e Atalanta risalgono alla semifinale di Europa League 2023-24, un ricordo ancora vivido per i tifosi bergamaschi. All’andata al Vélodrome finì 1-1, con gol di Scamacca per la Dea e pareggio di Mbemba per i francesi. Al ritorno a Bergamo, l’Atalanta si impose per 3-0, qualificandosi per la finale di Dublino che avrebbe poi vinto contro il Bayer Leverkusen, conquistando lo storico primo trofeo europeo.

Il rendimento dell’Atalanta contro squadre francesi

L’Atalanta non ha mai vinto fuori casa contro squadre francesi nelle competizioni europee: ha pareggiato contro Lione (settembre 2017) e Marsiglia (maggio 2024) in Europa League, mentre ha perso due volte contro il PSG in Champions (agosto 2020 e settembre 2025).

Il momento del Marsiglia

Il Marsiglia è imbattuto nelle ultime 8 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (7 vittorie, 1 pareggio) e potrebbe arrivare a 9 per la prima volta in questo secolo. I francesi hanno passato in situazione di svantaggio solo il 9% (28 minuti) delle partite in questa Champions League, il dato più basso tra tutti i club che hanno subito più di una sconfitta nella competizione.

Igor Paixão ha segnato 3 gol in questa stagione di Champions. L’ultimo giocatore non francese a segnare almeno 3 gol con il Marsiglia in una singola edizione della Champions è stato Didier Drogba nel 2003-04 (5 reti).

Il momento dell’Atalanta

L’Atalanta è una delle tre squadre che hanno sia effettuato che subito almeno 45 tiri in questa stagione di Champions (49 effettuati, 45 subiti). Nel turno precedente, il pareggio 0-0 contro lo Slavia Praga è diventato il match con il maggior numero di tiri tra tutte le partite finite in parità nel torneo dalla stagione 2003-04 (38 tiri totali: 22 dell’Atalanta, 16 dello Slavia).

Charles De Ketelaere ha creato 6 occasioni contro lo Slavia Praga, per la seconda volta in una partita con la maglia dell’Atalanta in Champions League. Il belga è l’unico giocatore ad aver creato almeno 6 occasioni in più di una partita nella storia della Dea in Champions.

Dall’inizio della scorsa stagione, l’Atalanta ha perso solo 2 delle ultime 11 sfide della fase a gironi di Champions League (5 vittorie, 4 pareggi).

Lo scontro tra Juric e De Zerbi

Una sfida nella sfida: Ivan Juric contro Roberto De Zerbi. I numeri sorridono all’allenatore italiano: De Zerbi ha perso 7 dei 9 precedenti da allenatore contro l’Atalanta in tutte le competizioni (1 vittoria, 1 pareggio). Si tratta della peggior striscia contro una squadra avversaria nella sua carriera da mister, al pari di quella contro la Juventus (7 sconfitte).

Analisi tattica e chiavi della partita

L’atmosfera del Vélodrome

Giocare al Vélodrome è sempre un’impresa complicata. L’atmosfera caldissima del pubblico marsigliese rappresenta un fattore determinante, capace di trascinare la squadra e intimorire gli avversari. L’Atalanta dovrà mostrare personalità e carattere per non farsi condizionare dall’ambiente ostile.

Le difficoltà dell’Atalanta

La Dea arriva alla sfida dopo la prima sconfitta stagionale in campionato contro l’Udinese e il deludente pareggio casalingo contro lo Slavia Praga. La squadra di Juric sta attraversando un momento delicato: dopo una serie impressionante di sei pareggi consecutivi in Serie A, la sconfitta di Udine ha aumentato la pressione sul tecnico croato.

La concretezza sotto porta resta il grande problema: contro lo Slavia l’Atalanta ha creato tantissime occasioni senza riuscire a segnare, con il portiere ceco Markovic protagonista assoluto. Juric deve ritrovare la cattiveria offensiva per evitare di sprecare altre occasioni importanti.

I punti di forza dei francesi

Il Marsiglia punta tutto sulla qualità dei singoli e sulla solidità difensiva. La squadra di De Zerbi ha subito poco in questa Champions e conta su giocatori di esperienza internazionale come Aubameyang, Greenwood e Pavard. La velocità sulle fasce e la capacità di colpire in contropiede rappresentano le armi principali dei francesi.

Pronostico e aspettative

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta. Il Marsiglia cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e risalire la classifica, mentre l’Atalanta dovrà dimostrare carattere e maturità per conquistare un risultato positivo in una trasferta insidiosa.

Per Juric è una sfida decisiva: dopo le critiche seguite alla sconfitta di Udine, il tecnico croato ha bisogno di una prestazione convincente per allontanare i dubbi sul suo futuro. La società ha espresso fiducia, ma solo i risultati potranno confermare la bontà del progetto.

L’arbitro della gara sarà designato dalla UEFA e annunciato nelle ore precedenti al match.

Una serata che potrebbe risultare decisiva per il cammino europeo di entrambe le squadre, con l’Atalanta chiamata a ritrovare la via del gol e il Marsiglia determinato a difendere il proprio fortino casalingo.