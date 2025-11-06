Marsiglia-Atalanta 0-1: Samardzic decide al 90′, Dea in rimonta europea

L’Atalanta torna alla vittoria dopo oltre un mese e lo fa in grande stile, espugnando il Velodrome di Marsiglia nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il risultato finale di 0-1, maturato solo al 90′ grazie a una perla di Lazar Samardzic, rappresenta un successo di fondamentale importanza per la squadra di Ivan Juric, che sale a 7 punti in classifica e si rilancia nella corsa alla qualificazione.

Una vittoria sofferta ma meritata

La prestazione dell’Atalanta è stata solida e convincente, caratterizzata da un dominio del gioco che però non si è concretizzato in gol fino all’ultimo minuto. I nerazzurri hanno sprecato diverse occasioni, compreso un calcio di rigore nel primo tempo, dimostrando però grande carattere e maturità nel non arrendersi fino al triplice fischio.

Primo tempo: rigore sbagliato e occasioni sprecate

L’Atalanta parte subito forte al Velodrome, mettendo in chiaro le proprie intenzioni. Al 6′ arriva già la prima grande occasione: un errore del portiere avversario Rulli libera Lookman davanti alla porta, ma il nazionale nigeriano perde l’attimo e l’azione sfuma.

L’episodio chiave del primo tempo arriva al 13′: ancora Lookman serve Krstovic in area, il montenegrino viene steso da Rulli e l’arbitro spagnolo José María Sánchez assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Charles De Ketelaere, ma l’estremo difensore del Marsiglia si fa ipnotizzare e para, negando il vantaggio alla Dea.

Al 35′, Krstovic ha sui suoi piedi da buona posizione la palla buona per l’1-0, ma la sua conclusione è completamente da dimenticare. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con l’Atalanta che rimpiange le occasioni non sfruttate.

La ripresa: gol annullato e polemiche

Il copione della partita non cambia nella ripresa. L’Atalanta continua a dominare il gioco, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi fatica a creare vere occasioni da gol.

Al 69′ sembra arrivare il gol del vantaggio: De Ketelaere serve l’accorrente Bellanova, che mette al centro per Krstovic. Il montenegrino non arriva sul pallone, ma Lookman, a porta praticamente sguarnita, insacca. L’esultanza nerazzurra viene però spenta dal VAR: Krstovic, che aveva partecipato attivamente all’azione, era di poco in fuorigioco. Gol annullato.

Il gol decisivo di Samardzic

Quando ormai sembra farsi certa la possibilità di un pareggio a reti bianche, al 90′ arriva il momento magico dell’Atalanta. Sugli sviluppi di un’azione partita da un tocco controverso di Ederson nella propria area di rigore, Lazar Samardzic inventa un mancino di splendida fattura che supera Rulli e si infila all’angolino, regalando tre punti d’oro ai bergamaschi.

Il tocco di Ederson viene immediatamente verificato al VAR per un possibile fallo di mano in area: dopo un lungo check, l’arbitro conferma la validità della rete. La panchina del Marsiglia esplode in una furia di proteste, con De Zerbi che chiede a gran voce il calcio di rigore, ma la decisione è presa: gol valido.

Le polemiche post-partita

L’azione del gol ha scatenato forti polemiche sul versante francese. Il tocco di Ederson in area di rigore prima dell’azione che ha portato al gol di Samardzic ha fatto infuriare De Zerbi e tutta la panchina del Marsiglia. Per l’arbitro e per il VAR, però, non c’è stato fallo di mano punibile, e la rete è stata convalidata.

Le formazioni ufficiali

MARSIGLIA (5-4-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Pavard, Egan-Riley (79′ Angel Gomes), Ulisses Garcia (90’+5′ Mmadi); Greenwood, Matt O’Riley, Hojbjerg (c), Igor Paixão (71′ Robinio Vaz); Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. Allenatore: Ivan Juric

Una vittoria fondamentale per Juric

Per l’allenatore croato Ivan Juric, questa vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale. Dopo le critiche seguite alla sconfitta di Udine in campionato e le voci su un possibile esonero, il tecnico aveva bisogno di una prestazione convincente e di un risultato positivo.

La società aveva espresso pubblicamente la propria fiducia, ma solo i risultati potevano confermare la bontà del progetto. Con questa vittoria in una trasferta così insidiosa, Juric ha dimostrato carattere e capacità di gestione del gruppo, allontanando momentaneamente i dubbi sul suo futuro.

La classifica: Atalanta in zona playoff

Con questa vittoria, l’Atalanta sale a 7 punti e si porta al 16° posto della classifica generale di Champions League, consolidando la propria posizione in zona playoff. Il Marsiglia scende invece al 25° posto con 3 punti, frutto di una sola vittoria (contro l’Ajax) e tre sconfitte.

Il cammino europeo dell’Atalanta era iniziato con la pesante sconfitta per 0-5 contro il PSG all’esordio, ma da quel momento la Dea ha saputo reagire con carattere: vittoria per 2-1 contro il Club Brugge, pareggio 0-0 in casa contro lo Slavia Praga e ora questo prezioso successo a Marsiglia.

Le statistiche della partita

L’Atalanta ha perso solo due delle 11 partite della fase a gironi/campionato di Champions League dall’inizio della scorsa stagione (5 vittorie, 4 pareggi)

della fase a gironi/campionato di Champions League dall’inizio della scorsa stagione (5 vittorie, 4 pareggi) Solo l’Inter (10) e l’Arsenal (8) hanno mantenuto la porta inviolata più volte della squadra bergamasca nelle partite di questa fase nello stesso periodo (6)

Il Marsiglia ha trascorso solo il 9% del tempo di gioco di Champions League in questa stagione in svantaggio (28 minuti), la percentuale più bassa tra tutte le squadre che hanno subito più di una sconfitta

di Champions League in questa stagione in svantaggio (28 minuti), la percentuale più bassa tra tutte le squadre che hanno subito più di una sconfitta L’Atalanta è una delle sole tre squadre ad aver registrato e concesso almeno 45 tiri in questa Champions League (49 fatti, 45 subiti)

I precedenti tra le squadre

L’Atalanta non aveva mai vinto fuori casa contro squadre francesi nelle competizioni europee: aveva pareggiato contro il Lione in Europa League nel settembre 2017 e proprio contro il Marsiglia nel maggio 2024, sempre in Europa League. Aveva invece perso due volte contro il PSG in Champions League (agosto 2020 e settembre 2025). Questo successo al Velodrome rappresenta quindi un importante risultato storico per il club bergamasco.

Il Marsiglia era imbattuto nelle ultime 8 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (7 vittorie, 1 pareggio) e puntava ad arrivare a 9 per la prima volta in questo secolo. La serie positiva si è però interrotta proprio contro l’Atalanta.

Il duello tra allenatori

Interessante anche il dato relativo al confronto diretto tra i due allenatori: Roberto De Zerbi aveva già perso sette delle nove partite contro l’Atalanta in tutte le competizioni (1 vittoria, 1 pareggio). Con questa sconfitta, le sconfitte contro i bergamaschi diventano otto, il suo maggior numero di sconfitte contro un avversario nella sua carriera da allenatore (otto anche contro la Juventus).

Prossimi impegni

L’Atalanta tornerà in campo in Champions League nella quinta giornata, mentre il Marsiglia dovrà cercare di risollevarsi dopo questa sconfitta casalinga che complica il cammino europeo dei francesi.

Per i nerazzurri, questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale in vista del prosieguo della stagione, sia in campionato che in Europa. La qualificazione ai playoff di Champions League appare ora un obiettivo alla portata, e la squadra di Juric può guardare con maggiore ottimismo alle prossime sfide.