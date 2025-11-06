Mainz-Fiorentina: dove vederla, formazioni e precedenti

Momento delicatissimo per la Fiorentina che stasera alle 18:45 affronta il Mainz alla Mewa Arena nella terza giornata di Conference League. I viola, primi in classifica a punteggio pieno in Europa, vivono però una profonda crisi in Serie A che ha portato all’esonero di Stefano Pioli. In panchina, in attesa dell’arrivo di Paolo Vanoli, siederà il tecnico della Primavera Daniele Galloppa.

Dove vedere Mainz-Fiorentina in TV e streaming

La partita Mainz-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Sky, disponibile sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go e NOW, scaricando l’app su smart tv, tablet, pc e smartphone oppure collegando il televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

L’arbitro designato dalla UEFA è il belga Lawrence Visser, coadiuvato dagli assistenti connazionali Ruben Wyns e Thibaud Nijssen. Al VAR ci sarà Jan Boterberg.

La situazione in classifica

La Fiorentina guida il girone di Conference League con 6 punti in due partite, frutto delle vittorie contro Sigma Olomouc (2-0) e Rapid Vienna (0-3). Un percorso europeo perfetto che contrasta drammaticamente con la situazione in Serie A: i viola sono ultimi in classifica con appena 4 punti in 10 partite, senza alcuna vittoria. Il Mainz ha lo stesso punteggio in Conference (6 punti), avendo battuto Omonia Nicosia e Zrinjski Mostar per 1-0. Anche i tedeschi vivono però difficoltà in campionato, essendo penultimi in Bundesliga con soli 5 punti in 9 giornate.

L’ultimo turno: crisi nera per la Viola

La sconfitta per 0-1 in casa contro il Lecce sabato scorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quarta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato, che ha portato all’esonero immediato di Pioli dopo settimane di tensioni con la società. Una crisi profonda che ha coinvolto anche il direttore sportivo Pradè, allontanato pochi giorni prima del tecnico.

Il Mainz ha invece pareggiato 1-1 contro il Werder Brema nell’ultima giornata di Bundesliga, interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive. Una situazione di difficoltà simile a quella viola, che rende la sfida ancora più equilibrata e imprevedibile.

Galloppa cerca continuità, turnover in vista

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hanche-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amiri, Widmer; Hollerbarch, Nebel; Lee. All. Henriksen

Il tecnico Bo Henriksen dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che sta funzionando in Europa. In mezzo al campo spazio ad Amiri, ex Genoa e grande conoscitore del calcio italiano, in coppia con Sano. Sulle fasce Widmer (ex Udinese) e Mwene garantiranno spinta offensiva. In attacco Lee Jae-sung sarà supportato da Hollerbarch e Nebel.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marí, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa

Galloppa dovrebbe operare un ampio turnover in vista della delicata sfida di campionato post-sosta contro la Juventus. Tra i pali Martinelli al posto di De Gea, con difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marí e Ranieri. Sulle fasce Fortini a destra (riposo per Dodò) e Parisi a sinistra. A centrocampo spazio a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. In attacco la coppia Fazzini-Piccoli, con Kean che dovrebbe partire dalla panchina. Assenti Gosens e Gudmundsson per infortunio.

Precedenti: solo un’amichevole nel 2018

L’unico precedente tra le due squadre risale a un’amichevole del 2018, terminata 0-0 dopo soli 45 minuti di gioco e decisa ai calci di rigore. Si tratta quindi del primo confronto ufficiale tra Mainz e Fiorentina, un match che entrambe non possono permettersi di perdere.

Le chiavi tattiche del match

Due squadre in piena crisi nei rispettivi campionati ma sorprendentemente efficaci in Europa. Il Mainz ha dimostrato grande solidità difensiva, vincendo entrambe le partite per 1-0, mentre la Fiorentina ha mostrato un doppio volto: devastante in Conference (5 gol fatti, 0 subiti) e inconsistente in Serie A.

Galloppa, alla prima da tecnico della prima squadra, dovrà gestire un gruppo psicologicamente provato dall’esonero di Pioli e dalla situazione di classifica. La chiave sarà mantenere alta la concentrazione e sfruttare l’entusiasmo europeo per dare una scossa all’ambiente. Il Mainz cercherà di sfruttare il fattore campo e la solidità difensiva per complicare i piani viola.

Pronostico e curiosità

Sorprendentemente, i bookmaker danno favorito il Mainz con una quota di 2,20, mentre la vittoria della Fiorentina è quotata a 3,30 e il pareggio a 3,25. Un segno evidente di quanto la crisi in campionato pesi sul giudizio degli esperti, nonostante il percorso netto in Conference.

Due squadre paradossalmente tra le favorite per la conquista del trofeo, ma in zona retrocessione nei rispettivi campionati. Una situazione surreale che rende questa sfida ancora più affascinante e imprevedibile. Per la Fiorentina, vincere significherebbe mantenere vive le speranze di salvare la stagione almeno in Europa.