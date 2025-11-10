Lucio Corsi su RaiPlay con “La chitarra nella roccia” dal 22 novembre

Una performance irripetibile, sospesa tra arte, spiritualità e rock d’autore, approda su RaiPlay dal 22 novembre. Si tratta di “La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, un docufilm che trasforma la musica in esperienza visiva e sensoriale, portando il pubblico dentro uno dei luoghi più suggestivi e mistici d’Italia.

Girato interamente su pellicola analogica 16mm, il film racconta un concerto unico, ambientato nell’Abbazia cistercense senza tetto in provincia di Siena. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove la voce e la chitarra di Lucio Corsi si fondono con il silenzio e la luce delle stelle.

Un concerto tra cielo e pietra

“La chitarra nella roccia” è molto più di un live. È un incontro tra sacro e profano, tra tradizione e innovazione, dove l’energia del rock’n’roll incontra la spiritualità dell’arte.

In questa cornice medievale, la musica diventa rito: ogni nota rimbalza sulle pietre dell’abbazia e si disperde nel cielo aperto, mentre le immagini analogiche catturano la matericità del suono e l’autenticità di un momento irripetibile.

L’atmosfera notturna, il chiarore delle stelle e la potenza del luogo rendono l’esperienza un viaggio interiore tanto per l’artista quanto per lo spettatore.

Marcello Ciannamea: “Un’esperienza che ferma il tempo”

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Rai Contenuti Digitali e Transmediali, diretti da Marcello Ciannamea, e Sugar, con la regia di Tommaso Ottomano.

Il direttore Marcello Ciannamea ha commentato con entusiasmo:

“Siamo molto contenti di avere Lucio Corsi protagonista di un nostro original. ‘La Chitarra nella roccia’ è un prodotto primordiale, fermo nel tempo, girato interamente in analogico. È capace di coinvolgere e affascinare lo spettatore, teletrasportandolo in una cornice unica come quella dell’Abbazia di San Galgano. L’assenza del tetto diventa una via di fuga per la musica, che arriva così direttamente nelle case degli italiani.”

Una dichiarazione che ben riassume l’essenza di questo progetto: un’opera fuori dalle logiche commerciali, pura e viscerale, in cui la musica incontra la natura e la storia.

Un film e un album insieme

Oltre al debutto su RaiPlay, “La chitarra nella roccia” sarà disponibile anche come album live dal 14 novembre, offrendo la possibilità di rivivere l’emozione del concerto anche in versione audio.

Registrato interamente in pellicola 16mm, il film cattura la verità acustica e la potenza scenica di Lucio Corsi, rafforzando il suo legame con la Toscana, terra che ne ha forgiato l’identità artistica e immaginifica.

Una produzione d’autore

Il docufilm è una produzione Sugar per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la regia di Tommaso Ottomano, fratello artistico e co-autore di Lucio. La produzione esecutiva è curata da Borotalco, in collaborazione con Magellano Concerti e Picicca Management.

Ogni elemento della produzione è pensato per preservare la purezza del suono e dell’immagine: nessuna sovrapposizione digitale, nessun effetto artificiale. Solo la musica, il luogo e la presenza dell’artista.

Chi è Lucio Corsi

Lucio Corsi, cantautore toscano, è una delle voci più originali e riconoscibili della nuova scena italiana. La sua musica unisce folk e rock d’autore, mescolando ironia, poesia e surrealismo in un immaginario unico.

La sua carriera ha avuto una forte accelerazione nel 2025, anno in cui ha debuttato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro”, conquistando il secondo posto e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”.

Dopo il Festival, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Basilea, classificandosi quinto, e imponendosi come artista dalla forte identità visiva e sonora.

Il singolo “Volevo essere un duro” è rimasto primo tra i brani indipendenti più suonati dalle radio per 10 settimane (dati Earone) ed è stato certificato disco di platino.

Nel 2025 Corsi ha anche ricevuto importanti riconoscimenti ai Tim Music Awards:

Singolo Platino per “Volevo essere un duro”

per “Volevo essere un duro” Disco Oro per l’album omonimo

per l’album omonimo Live Oro per aver superato le 100mila presenze durante il tour nei club e nei festival estivi, tutti sold out

Tra poesia, rock e spiritualità

In “La chitarra nella roccia”, Lucio Corsi si mette a nudo come artista e come uomo. Il docufilm diventa un ritratto poetico e potente, dove la musica dialoga con lo spazio e con il silenzio.

Il contrasto tra l’energia del rock e la calma millenaria dell’abbazia crea un equilibrio perfetto: un’esperienza visiva e sonora che sembra sospendere il tempo.

Non è solo un concerto: è un incontro tra arte e spiritualità, un modo di raccontare la ricerca personale di autenticità attraverso la musica.

Un’opera che celebra la libertà artistica

Con “La chitarra nella roccia”, RaiPlay conferma la sua vocazione alla sperimentazione e alla valorizzazione di progetti originali. Il docufilm unisce tecnica cinematografica, musica e narrazione in una sintesi che parla di libertà, territorio e visione.

La scelta della pellicola analogica diventa simbolo di un ritorno alle origini, di un’arte che rifiuta la velocità del digitale per abbracciare la lentezza e la profondità dell’emozione.

Un’opera che celebra la forza evocativa del suono e dell’immagine, e che consacra Lucio Corsi come uno dei cantautori più autentici e ispirati della sua generazione.