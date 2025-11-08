Nuovo viaggio per Federico Quaranta con “Linea Verde Start”, in onda sabato 8 novembre alle 12.00 su Rai 1.

Questa settimana il conduttore esplorerà la Maremma e l’Argentario, terre di contrasti e armonie, dove la laguna e l’entroterra si fondono in un legame profondo che racconta la storia, l’identità e la forza di una comunità.

Dalla laguna all’entroterra: l’anima della Maremma

La puntata partirà da Orbetello, cuore pulsante di questo straordinario paesaggio toscano, dove la laguna incontra il mare e la vita scorre in perfetto equilibrio tra natura e tradizione.

Protagonisti saranno il celebre mulino spagnolo – simbolo della città – e l’oasi del WWF, esempio virtuoso di tutela ambientale e biodiversità.

Attraverso questi luoghi, Federico Quaranta racconterà il coraggio e la resistenza della gente di Maremma, un territorio che ha saputo affrontare le difficoltà con determinazione, conservando la propria autenticità e aprendo le porte a un turismo consapevole e rispettoso.

Orbetello, tra storia e identità

Tra le mura medicee e i riflessi della laguna, Orbetello rivela il suo volto più autentico: quello di un luogo in cui il mare, la terra e il lavoro dell’uomo convivono da secoli in equilibrio perfetto.

Le immagini e i racconti della puntata offriranno uno sguardo nuovo sulla Maremma, restituendo al pubblico la sua energia vitale, il carattere indomito e l’anima maremmana, fatta di passione, artigianato e amore per le proprie radici.

L’incontro con gli artigiani del territorio

Nel suo viaggio, Quaranta incontrerà gli artigiani e i produttori locali, veri custodi di un sapere antico che resiste al tempo.

Dalla lavorazione del legno e del cuoio alla produzione di eccellenze gastronomiche, ogni testimonianza sarà un ritratto di orgoglio e appartenenza.

Ogni mestiere, ogni gesto, racconterà un legame profondo con la terra, un “ancoraggio” che dà senso al presente e spinge a guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini.

Un viaggio nella bellezza semplice della Toscana

“Linea Verde Start” prosegue così nel suo obiettivo di valorizzare il territorio italiano, intrecciando paesaggi, persone e tradizioni.

Con la sensibilità e la curiosità che lo contraddistinguono, Federico Quaranta accompagnerà lo spettatore in un viaggio tra mare, lagune e colline, alla scoperta dell’anima più sincera della Maremma e dell’Argentario.