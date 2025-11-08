Nuovo appuntamento con “Linea Verde Marche – Sapori dalla Terra”, in onda sabato 8 novembre alle 11.25 su Rai 1, che questa settimana farà tappa a Matelica, nel cuore pulsante delle Marche.

Un borgo che racchiude l’essenza della regione: pietra, vino e memoria si intrecciano in un racconto di radici, identità e innovazione. A guidare il pubblico in questo viaggio ci saranno Giulia Capocchi e Lino Zani, pronti a esplorare i luoghi e i sapori più autentici dell’Alta Valle dell’Esino.

Matelica, cuore dell’Alta Valle dell’Esino

Nel centro storico di Matelica, tra antiche vie e piazze dal fascino immutato, Giulia Capocchi porterà gli spettatori alla scoperta di un borgo che conserva l’anima dei Piceni, con testimonianze che attraversano secoli di storia.

La conduttrice illustrerà anche un progetto culturale innovativo che rievoca le botteghe dei mercati medievali, dove la calligrafia e la memoria storica diventano strumenti per mantenere vivo il legame con il passato.

Il Cammino dei Forti con Lino Zani

Mentre Giulia esplora il centro abitato, Lino Zani si avventurerà lungo il Cammino dei Forti, un percorso ad anello di 120 chilometri tra i paesaggi più spettacolari dell’entroterra marchigiano.

Accompagnato da David, camminatore e profondo conoscitore del territorio, attraverserà faggete, vallate e punti panoramici, fino a raggiungere Elcito, conosciuto come il “piccolo Tibet delle Marche”.

Qui, in un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, Lino incontrerà due giovani che hanno scelto di restare, puntando su ospitalità e turismo sostenibile, e farà una sosta in un rifugio per degustare gli insaccati tipici del luogo.

I sapori di Matelica e delle Marche

Il viaggio di Linea Verde Marche non può che passare attraverso le eccellenze gastronomiche del territorio.

Giulia Capocchi visiterà La Monacesca, una storica cantina di Verdicchio di Matelica, dove incontrerà l’enologo e il fondatore per raccontare la storia di un vino che rappresenta l’anima e l’orgoglio della valle.

Poi, tappa al pastificio Luciana Mosconi, marchio simbolo della tradizione artigianale marchigiana.

L’amministratore delegato Marcello Pennazzi spiegherà come la qualità delle materie prime e la passione familiare siano alla base di una produzione che ha portato il nome delle Marche in tutta Italia.

La chiusura: un inno all’identità marchigiana

La puntata si concluderà con Giulia Capocchi e Lino Zani che si ritroveranno per tirare le fila del viaggio, celebrando i valori che uniscono tutte le storie raccontate: il rispetto per la natura, l’amore per la terra e la forza delle persone che custodiscono e rinnovano la tradizione.

“Linea Verde Marche – Sapori dalla Terra” continua così a raccontare un’Italia autentica e generosa, dove paesaggi, cultura e cucina si fondono in un mosaico di bellezza e umanità.