Nuovo appuntamento con “Linea Verde Italia”, in onda sabato 8 novembre alle 12.30 su Rai 1, che questa settimana farà tappa a Como, città elegante e dinamica affacciata sul Lago di Como, il terzo bacino più grande d’Italia dopo il Garda e il Maggiore.

I conduttori Monica Caradonna e Tinto guideranno gli spettatori in un viaggio tra innovazione, tradizione, natura e artigianato, per raccontare l’anima operosa e mondana di una delle località più iconiche del Paese.

Un battello ibrido sulle acque del Lario

La puntata si aprirà con una navigazione a bordo di un battello di nuova generazione a propulsione ibrida, appena varato e destinato al trasporto pubblico sul lago.

Un esempio concreto di tecnologia sostenibile applicata alla mobilità, che unisce rispetto per l’ambiente e innovazione nel segno della tradizione marinara del territorio.

Durante la traversata, si parlerà anche di tutela dell’ecosistema lacustre, con un focus sulla desertificazione dei fondali e sui progetti per ripopolare le acque con nuove piante acquatiche.

L’eredità di Alessandro Volta e la creatività comasca

Como è la città che ha dato i natali a Alessandro Volta, uno degli inventori italiani più illustri.

Nel corso della puntata, i conduttori racconteranno come lo spirito di ingegno e innovazione di Volta continui a vivere oggi negli artigiani e nei tecnici del territorio, veri e propri “eredi” del genio comasco, impegnati nello sviluppo di nuove forme di energia e sostenibilità.

Volo sull’idrovolante e la magia del Lario

Monica Caradonna e Tinto voleranno poi su un idrovolante per ammirare dall’alto il paesaggio mozzafiato del Lago di Como, con una prospettiva inedita su l’Isola Comacina, Villa Erba e le ville storiche immerse tra acqua e monti.

Nel corso del sorvolo verranno svelate curiosità cinematografiche: il lago, infatti, è stato spesso set naturale per produzioni internazionali, diventando uno dei luoghi più fotografati e amati d’Italia.

La scagliola, gioiello dell’artigianato della Valle d’Intelvi

Spazio anche alla tradizione artigiana, con una visita in Valle d’Intelvi, dove si riscoprirà l’antica arte della scagliola.

Si tratta di una tecnica raffinata che imita il marmo utilizzando gesso e pigmenti naturali, dando vita a decorazioni e intarsi di straordinaria eleganza.

Una forma d’arte antica, tramandata da generazioni, che rappresenta l’eccellenza del made in Italy e il valore della manualità.

I sapori del territorio

Come in ogni puntata di Linea Verde Italia, non mancherà il momento gastronomico.

I conduttori racconteranno una ricetta tipica comasca, realizzata con ingredienti locali e legata alle tradizioni del lago, simbolo del legame tra cucina, natura e identità.

Un viaggio tra innovazione e tradizione

“Linea Verde Italia” conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare il Paese attraverso i suoi luoghi e le sue persone, unendo storie di sostenibilità, cultura e artigianato.

Con la curiosità di Monica Caradonna e l’energia di Tinto, la puntata dedicata a Como sarà un viaggio nel cuore dell’Italia che lavora, crea e sa rinnovarsi restando fedele alle proprie radici.