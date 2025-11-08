Durante la puntata de La Volta Buona di venerdì 7 novembre 2025, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, Leo Gassmann ha raccontato un aspetto inedito della sua adolescenza. Il cantante e attore, oggi tra i volti più amati della nuova generazione, ha ricordato come suo padre Alessandro Gassmann gli avesse vietato l’uso del cellulare fino ai 15 anni.

Leo Gassmann e il primo cellulare a 15 anni: “Mi dispiaceva, ma papà aveva ragione”

Una scelta educativa precisa, come spiegato dallo stesso attore nel servizio introduttivo del programma, che sottolineava: “Gli hai impedito di usare il cellulare fino a 15 anni, e il motorino fino a 16”.

Leo ha confermato sorridendo:

“È vero, papà mi ha odiato fino ai 16 anni… però credo di aver fatto la cosa giusta. I figli non sono nostri amici, sono i nostri figli, e fino ai 18 anni bisogna fare i genitori”.

Alla domanda di Caterina Balivo su come fosse riuscito ad arrivare fino a quell’età senza telefono, Leo Gassmann ha risposto con ironia ma anche con maturità:

“Papà e mamma non li ho mai odiati. Ero solo dispiaciuto perché tutti i miei amici avevano il telefonino. Però è stato utile, crescendo ho capito il senso di quella scelta”.

Il cantante ha aggiunto di non essersi mai ribellato:

“Non mi sono mai ribellato davvero. Ho iniziato a diventare più adulto solo dopo, ma non ho mai creato veri problemi ai miei genitori. Sono stato fortunato, sono stati bravi”.

Un racconto che mostra il lato più autentico di Leo Gassmann, cresciuto in una famiglia di artisti ma con regole chiare e valori solidi. Oggi, a 27 anni, Leo si divide tra musica e cinema, dopo aver interpretato Franco Califano nella fiction Rai e aver debuttato sul grande schermo nel film Fuori la verità accanto a Claudio Amendola e Claudia Gerini.