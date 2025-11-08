Lecce-Verona: dove vederla, formazioni e precedenti

Lecce-Verona, scontro salvezza al Via del Mare

Il programma della undicesima giornata di Serie A prosegue sabato 8 novembre alle 15:00 con un altro match fondamentale per la lotta salvezza: Lecce-Verona allo stadio Via del Mare. I salentini di Eusebio Di Francesco, reduci dal prezioso successo a Firenze, cercano la prima vittoria casalinga stagionale contro un Hellas Verona di Paolo Zanetti ancora alla ricerca del primo successo in campionato.

Il Lecce ha ritrovato fiducia grazie all’1-0 sul campo della Fiorentina, risultato che ha permesso ai giallorossi di salire a quota 9 punti e respirare un po’ di aria fresca in classifica. Dopo il buon pareggio interno contro il Napoli, la squadra di Di Francesco ha dimostrato carattere e solidità, ma il Via del Mare resta un tabù: nessuna vittoria in cinque gare casalinghe tra campionato e coppa.

Il Verona vive invece un momento drammatico. Gli scaligeri sono fermi a soli 5 punti dopo dieci giornate e non vincono da ben 19 partite di campionato, risalendo all’ultima giornata della scorsa stagione contro l’Empoli. La beffa subita contro l’Inter, con l’autogol di Frese al 94′, ha vanificato una prestazione coraggiosa e lasciato il segno nello spogliatoio.

Probabili formazioni: Di Francesco per la continuità, Zanetti in emergenza

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Di Francesco dovrebbe confermare l’undici vincente di Firenze. In porta il solido Falcone, protetto da una linea difensiva con Veiga e Gallo sulle corsie e la coppia centrale Tiago Gabriel-Gaspar. A centrocampo il trio Coulibaly-Ramadani-Berisha garantisce equilibrio, con Medon Berisha particolarmente in forma dopo il gol decisivo al Franchi. Il tridente offensivo vede Pierotti e Morente sugli esterni a supporto del centravanti Stulic.

Zanetti deve fare i conti con un’infermeria pesante: assenti Al-Musrati, Oyegoke, Serdar, Suslov, Unai Nunez e Yellu. Il Verona risponderà con il 3-5-2, con Montipò tra i pali e il terzetto difensivo Bella-Kotchap-Nelsson-Frese. Sulle fasce agiranno Belghali e Bradaric, mentre in mezzo al campo spazio ad Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede. In attacco la coppia Giovane-Orban, con il primo a caccia del secondo gol consecutivo dopo la rete all’Inter.

Precedenti storici: equilibrio totale nelle ultime sfide

I precedenti recenti tra Lecce e Verona raccontano una storia di grande equilibrio. Lo scorso anno i salentini rimasero imbattuti in entrambe le sfide: vittoria per 1-0 all’andata e pareggio 1-1 al ritorno. Un dato curioso: le ultime quattro partite al Via del Mare tra le due squadre sono terminate tutte con il punteggio di 1-0, segno di sfide particolarmente bloccate e tirate.

Nel complesso, il Lecce può vantare un leggero vantaggio negli scontri diretti in Serie A, ma i numeri parlano di match sempre molto equilibrati e decisi spesso da episodi. Il Verona ha vinto solo una delle ultime 19 partite di campionato, proprio contro l’Empoli nell’ultima giornata della scorsa stagione.

Una statistica che fa riflettere: l’Hellas Verona è l’unica squadra a non aver segnato né nei primi 15 minuti di gioco né nell’ultimo quarto d’ora in questa stagione di Serie A. Al contrario, gli scaligeri hanno subito quattro gol nei primi 15 minuti e sei negli ultimi 15 minuti, evidenziando problemi sia in fase di avvio che di gestione finale.

Dove vedere Lecce-Verona: orario e diretta TV

La partita Lecce-Verona si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 14:30. La gara sarà inoltre visibile su Zona DAZN (canale 214 satellite) per gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio.

Analisi tattica e pronostico: match equilibrato con poche reti

Dal punto di vista tattico, il Lecce cerca di aggredire alto con il pressing del tridente e di verticalizzare rapidamente verso Stulic. Berisha è l’uomo chiave dei salentini: il classe 2003 ha partecipato a tre reti in questo campionato (due gol e un assist) ed è anche il giocatore con più tiri totali (16) e più occasioni create (12) per i compagni.

Il Verona di Zanetti punta sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze veloci, ma la mancanza di concretezza offensiva è un problema evidente. Gli scaligeri hanno segnato appena cinque gol in dieci giornate, una media allarmante che certifica le difficoltà nel trovare la via della rete.

Entrambe le squadre attraversano momenti particolari: il Lecce vuole sfruttare l’onda dell’entusiasmo per centrare finalmente il primo successo casalingo, mentre il Verona cerca disperatamente la prima vittoria stagionale per dare una scossa a un ambiente in crisi.

Il pronostico pende leggermente dalla parte del Lecce per il fattore campo e il miglior momento di forma, ma si preannuncia una gara molto equilibrata e bloccata. Il pareggio resta un’ipotesi concreta, considerando le difficoltà realizzative di entrambe le squadre. Difficilmente assisteremo a una partita ricca di gol: l’Under 2,5 appare l’opzione più probabile, con entrambe le formazioni concentrate più sull’evitare errori che sul cercare il rischio offensivo.

