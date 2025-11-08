Lecce-Verona 0-0: al Via del Mare tanti rimpianti e nessun gol

Lo scontro salvezza tra Lecce e Verona al Via del Mare si chiude con un pareggio senza reti che lascia l’amaro in bocca a entrambe le formazioni. Nell’undicesima giornata di Serie A, i giallorossi mancano ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria casalinga della stagione, mentre l’Hellas resta bloccato a quota zero vittorie in campionato, condividendo questo poco invidiabile primato con la Fiorentina.

Un primo tempo ricco di occasioni sprecate

La sfida si accende fin dai primi minuti con il Lecce che prova subito a imporre il proprio gioco. Al 6′ Banda brucia Bella-Kotchap in velocità e si presenta davanti a Montipò, ma il portiere scaligero risponde presente con una parata sicura.

L’occasione più clamorosa del primo tempo arriva al 14′: splendida trama di gioco tra Morente, Veiga e Medon Berisha, con quest’ultimo che si ritrova a tu per tu con Montipò ma colpisce l’esterno della rete, facendo esplodere un urlo di frustrazione al Via del Mare. Poco dopo, il numero 10 confeziona un altro assist delizioso per Morente, ma lo spagnolo viene rimontato all’ultimo istante da un intervento provvidenziale di Bradaric.

Il Verona risponde colpo su colpo

L’Hellas non resta a guardare e al 20′ va vicinissimo al vantaggio: Gaspar commette un errore in disimpegno spalancando la porta a Giovane, che da ottima posizione calcia però fuori bersaglio. La partita è vivace e divertente, con continui capovolgimenti di fronte.

Al 24′ è ancora Banda a scatenare il pubblico di casa: lo zambiano parte dalla propria metà campo, aggira Bella-Kotchap con una serpentina e costringe Montipò alla deviazione in corner. Sul ribaltamento di fronte, al 29′, arriva un’altra occasione per gli ospiti con Orban che conclude verso la porta, ma Falcone salva tutto con un intervento decisivo.

Il primo tempo si chiude con un tentativo spettacolare di Berisha, che prova a sorprendere Montipò con un tiro da centrocampo al 41′: il pallone sfiora il palo, ma il portiere veronese riesce comunque a controllarsi. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0, con il Lecce in netto vantaggio sul piano del gioco (58% di possesso palla) e dei tiri nello specchio (3 contro 1).

La ripresa: VAR protagonista e occasioni mancate

Il secondo tempo inizia con ritmi leggermente più bassi, con entrambi gli allenatori che studiano le mosse giuste da fare. Al 65′ arriva il momento migliore del Lecce: Stulic si coordina perfettamente dal limite dell’area e conclude al volo, trovando una deviazione di Gagliardini, ma Montipò si supera con un intervento di piede che salva il risultato.

Quattro minuti dopo è il Verona a rendersi pericoloso: Giovane rimette al centro un pallone, Belghali arriva prima di tutti ma impatta male la sfera che finisce docile tra le braccia di Falcone.

L’episodio chiave: il rigore negato

Il momento più discusso della partita arriva al 79′: l’arbitro Abisso concede un calcio di rigore al Lecce per un contatto in area tra Bella-Kotchap e il neo entrato Camarda. Il Via del Mare esplode, ma la gioia dura pochissimo: richiamato dal VAR, il direttore di gara rivede le immagini al monitor e revoca il penalty, giudicando regolare l’intervento del difensore veronese.

Il finale thrilling e il palo di Niasse

Nel finale entrambe le squadre tentano il tutto per tutto. I cambi portano energia fresca: Camarda e Sottil provano a scardinare la difesa scaligera con conclusioni potenti da fuori area, ma Montipò (autore di sei parate complessive) si conferma insuperabile.

L’ultimo brivido arriva nei minuti di recupero quando il neo entrato Niasse colpisce il palo per il Verona, ma l’azione sarebbe comunque stata annullata per posizione di fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro Abisso decreta la fine delle ostilità.

Le conseguenze in classifica: zona calda sempre più affollata

Con questo pareggio, il Lecce sale a 10 punti in classifica, mantenendo un minimo margine di sicurezza sulla zona retrocessione. I giallorossi, però, continuano a non vincere davanti al proprio pubblico, un dato preoccupante per la squadra di Eusebio Di Francesco che dopo la bella vittoria in casa della Fiorentina avrebbe dovuto dare continuità ai risultati.

Il Verona resta invece penultimo con appena 6 punti in undici partite, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. L’Hellas di Paolo Zanetti ha fatto vedere buone cose sul piano difensivo, ma l’attacco continua a essere un problema: i gialloblù sono l’unica squadra a non aver segnato né nei primi 15 minuti di gioco né nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa Serie A.

I protagonisti del match

Lorenzo Montipò è senza dubbio l’uomo della partita dal lato veronese: il portiere ha letteralmente tenuto a galla l’Hellas con sei interventi decisivi, meritandosi gli applausi anche del pubblico di casa.

Ottima anche la prestazione di Belghali sulla fascia destra, sempre propositivo nelle due fasi e protagonista di continui strappi offensivi.

Sul fronte Lecce, Medon Berisha ha confermato di essere il giocatore più incisivo della squadra con tre partecipazioni a gol in stagione (due reti e un assist), oltre a essere il calciatore con più tiri totali (16) e più occasioni create (12). Peccato per le occasioni sprecate che potevano cambiare l’inerzia della partita.

Statistiche e curiosità

Un dato statistico fa riflettere sulla crisi veronese: l’Hellas ha vinto solo una delle ultime 19 partite di campionato, restando a secco di reti in ben dieci di queste gare. L’unico successo risale alla vittoria per 2-1 contro l’Empoli in trasferta nell’ultima giornata della scorsa stagione.

Per quanto riguarda il Lecce, questo pareggio contro il Verona al Via del Mare mancava da ben 22 anni: l’ultimo 1-1 tra le due squadre risale al 2003, quando entrambe militavano in Serie B.

Sia il Lecce che il Verona sono le squadre che hanno subìto più gol da calciatori subentrati in questa Serie A (tre a testa), un dato che evidenzia la difficoltà di entrambe le formazioni a mantenere alta la concentrazione nei minuti finali.