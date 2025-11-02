Lazio-Cagliari: dove vederla, formazioni e precedenti

Il monday night della 10ª giornata di Serie A si chiude lunedì 3 novembre con Lazio-Cagliari, un match che promette spettacolo allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano la continuità casalinga dopo il successo sulla Juventus, mentre i sardi di Fabio Pisacane inseguono punti salvezza in una trasferta tradizionalmente ostica.

Informazioni pratiche: data, orario e dove vedere la partita

La sfida tra Lazio e Cagliari, valida per la decima giornata di Serie A 2025/26, si disputerà allo stadio Olimpico di Roma lunedì 3 novembre alle ore 20:45. Eurosport Per gli appassionati che non potranno recarsi all’impianto capitolino, la partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30. Eurosport L’incontro sarà accessibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e DAZN, garantendo la massima copertura per tutti i tifosi.

La forma delle squadre: Lazio in cerca di continuità

La Lazio nell’ultima gara ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Pisa Virgilio Sport, un risultato che ha frenato l’entusiasmo dopo l’importante vittoria casalinga contro la Juventus. Si tratta comunque del quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che in questa striscia hanno conquistato 9 punti complessivi. Eurosport

L’unica sconfitta all’Olimpico in questa stagione è arrivata nel derby contro la Roma lo scorso 21 settembre. Eurosport I numeri casalinghi parlano chiaro: la Lazio ha bisogno di sfruttare il fattore campo per risalire la classifica e avvicinarsi alla zona europea. Con 12 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, la squadra di Sarri occupa l’undicesima posizione e punta a conquistare i tre punti per rilanciarsi definitivamente.

La solidità difensiva rappresenta un punto di forza: i biancocelesti hanno subito solo 7 reti in 9 partite, mentre hanno segnato 11 gol. Siti Scommesse Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell’ultimo match all’Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025. Eurosport

Cagliari in emergenza: serve un’impresa

Il momento dei rossoblù è complicato. L’ultima partita ha visto il Cagliari soccombere in casa contro il Sassuolo con il punteggio di 1-2 Virgilio Sport, terza sconfitta nelle ultime cinque gare. I rossoblu non hanno ottenuto vittorie nelle ultime 5 giornate, dove hanno registrato 2 pareggi e 3 sconfitte, e navigano nella parte bassa della classifica a +4 dalla zona retrocessione. Cassandra Pronostici

Con 9 punti conquistati grazie a 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, il Cagliari di Pisacane si trova al quattordicesimo posto e necessita urgentemente di punti per allontanarsi dalla zona calda. La differenza reti negativa (-3) evidenzia le difficoltà sia offensive che difensive della squadra sarda, che ha segnato 9 gol ma ne ha subiti 12.

L’unica nota positiva arriva dal rendimento esterno: il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato con 1 vittoria e 2 pareggi. Eurosport Un filotto che i rossoblù vorrebbero prolungare, nonostante le difficoltà storiche contro i biancocelesti.

Precedenti storici: dominio Lazio negli scontri diretti

La storia sorride nettamente alla Lazio. Il conteggio totale degli scontri diretti è di 85 partite finora disputate, con la Lazio che detiene un vantaggio marcato avendo conquistato ben 47 vittorie. Cagliari News 24 Un dato che sottolinea la superiorità storica dei capitolini in questo confronto.

La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l’unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 del 19 settembre 2021. Eurosport Ancora più impressionante è un altro dato: la Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A con 17 vittorie e 3 pareggi, la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione. Eurosport

Per i sardi, l’Olimpico rappresenta un vero e proprio tabù: il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2,1 reti incassate a incontro. Siti Scommesse

Probabili formazioni e ballottaggi

Maurizio Sarri dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 con alcune novità rispetto alla trasferta di Pisa. Provedel confermato tra i pali, linea difensiva a quattro con Tavares che potrebbe tornare a sinistra dal primo minuto e Marusic confermato a destra. Lazionews.eu In difesa possibile conferma per Gila e Romagnoli al centro. A centrocampo il trio formato da Guendouzi, Cataldi e Basic dovrebbe garantire equilibrio e qualità. In attacco, il tridente vedrà Isaksen, Dia e Zaccagni, quest’ultimo capocannoniere biancoceleste con 2 gol.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Fabio Pisacane si affiderà al collaudato 3-5-2. Caprile tra i pali e difesa a tre con Zappa, Mina e Luperto. Folto centrocampo a cinque con Palestra e Idrissi sulle corsie esterne, Adopo e Folorunsho pronti ad agire da mezzala mentre Prati sarà il regista. Lazionews.eu Davanti, la coppia d’attacco sarà formata da Sebastiano Esposito e Borrelli. Da segnalare l’assenza di Obert, fermato dal giudice sportivo.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito S., Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Curiosità e statistiche: numeri che contano

Alcuni dati statistici rendono ancora più interessante questa sfida. La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari. Eurosport

Sul fronte offensivo, solo il Parma ha realizzato una percentuale più alta di gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo rispetto al Cagliari (44% – 4 su 9) in questo campionato. Dall’altra parte, la Lazio è la squadra che ha segnato sempre in percentuale più reti nei primi 15 minuti del primo tempo nel torneo in corso (36% – 4 su 11). Eurosport

Occhio ai protagonisti individuali: Boulaye Dia ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Cagliari in Serie A, inclusa una doppietta il 22 ottobre 2023 con la Salernitana. Eurosport Dal lato rossoblù, Sebastiano Esposito ha già segnato contro la Lazio (con l’Empoli il 6 ottobre 2024 proprio all’Olimpico) in soli 83 minuti di gioco. Eurosport

Analisi tattica: le chiavi della partita

Il match si preannuncia come un confronto tra filosofie diverse. La Lazio di Sarri cercherà di imporre il proprio gioco fatto di possesso palla, triangolazioni rapide e pressing alto, sfruttando la maggiore qualità tecnica in rosa. I biancocelesti dovranno essere bravi a sbloccare subito la gara, capitalizzando la propria propensione a segnare nei primi minuti.

Il Cagliari dovrà necessariamente essere cinico e compatto, provando a sfruttare le ripartenze con la velocità di Esposito e le incursioni dei esterni. La fase difensiva sarà cruciale: i sardi dovranno evitare di concedere spazi in ampiezza, territorio di caccia preferito di Zaccagni e Isaksen.

Il pronostico

I numeri pendono nettamente dalla parte della Lazio. Il fattore campo, i precedenti favorevoli, la striscia positiva casalinga e lo stato di forma del Cagliari rendono i biancocelesti nettamente favoriti. La quota per la vittoria laziale si attesta intorno a 1,57-1,58, riflettendo il divario tecnico tra le due squadre. Il Cagliari cercherà di vendere cara la pelle, ma l’obiettivo più realistico per Pisacane è limitare i danni e provare a sfruttare qualche occasione in contropiede. La Lazio ha tutte le carte in regola per conquistare tre punti fondamentali e dare continuità al successo contro la Juventus.