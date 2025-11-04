Last Swim dal 15 novembre su RaiPlay: il film di Sasha Nathwani

Dal 15 novembre arriva su RaiPlay “Last Swim”, il film d’esordio del regista britannico Sasha Nathwani, presentato in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Generation 14plus.

Acclamato da pubblico e critica, il film si distingue per la sua capacità di raccontare l’adolescenza contemporanea e l’incontro tra culture e identità diverse nella Londra multiculturale di oggi.

Una Londra viva e luminosa come teatro di formazione

Ambientato in una Londra assolata, vibrante e piena di contrasti, “Last Swim” segue Ziba, una ragazza anglo-iraniana, brillante e introspettiva, che vive la sua ultima giornata di libertà prima di affrontare una scelta destinata a cambiare la sua vita.

È il giorno dei risultati degli esami di maturità e Ziba è l’unica del suo gruppo di amici ad aver ottenuto ottimi voti.

Per celebrare, decide di trascorrere la giornata attraversando la città insieme ai compagni Tara, Shea, Merf e Malcolm.

Tra corse nei parchi, risate e momenti sospesi, i cinque vivono le ultime ore di un’estate che segna il confine tra adolescenza e età adulta.

Sul fondo di questo viaggio, Ziba custodisce un segreto che la tormenta: una verità che la costringerà a fare i conti con la paura del futuro e con la perdita del controllo sulla propria vita.

Mentre attende un evento astronomico raro, simbolo di un tempo che scorre e sfugge, la protagonista affronta il suo “ultimo tuffo” nell’adolescenza, quello che dà il titolo al film.

Ziba e una generazione sospesa tra sogni e incertezze

“Last Swim” è un racconto di formazione intenso e contemporaneo, che unisce l’energia, la fragilità e il dolore del crescere in un mondo instabile.

Attraverso lo sguardo di Ziba, il regista esplora le paure e i desideri di una generazione cresciuta tra crisi, cambiamenti globali e solitudine.

La ragazza diventa lo specchio di un’intera epoca, in cui la voglia di vivere convive con l’ansia di non essere all’altezza, e la libertà si intreccia con la necessità di ritrovare sé stessi.

Sasha Nathwani: una storia nata durante la pandemia

Sasha Nathwani, nato a Londra da madre iraniana e padre indiano, è un autore che porta nel suo cinema la ricchezza del multiculturalismo e la complessità delle identità ibride.

Laureato alla Tisch School of the Arts di New York, Nathwani firma insieme alla sceneggiatrice Helen Simmons una storia nata durante la pandemia, un periodo che ha spinto molti giovani a riflettere sul tempo e sulle proprie scelte.

«Questo film – spiega il regista – parla di controllo, perdita e speranza. Racconta come i sogni e le ambizioni cambino quando gli anni più importanti ci vengono sottratti.

Ziba rappresenta la tensione tra la voglia di vivere e l’impulso di fuggire dal dolore. È una storia di resilienza e crescita, un invito a non smettere mai di sperare e di aggrapparsi alla vita».

Il film diventa così un viaggio emotivo che parla non solo di adolescenza, ma anche di identità, appartenenza e coraggio, offrendo uno sguardo intimo e universale sull’esperienza di diventare adulti.

Un cast giovane e talentuoso

Protagonista assoluta è Deba Hekmat, che interpreta Ziba con sensibilità e autenticità.

Al suo fianco, un cast composto da Narges Rashidi, Denzel Baidoo, Solly McLeod, Lydia Fleming, Jay Lycurgo e Michelle Greenidge, che danno vita a personaggi pieni di sfumature e contrasti.

Ogni interprete contribuisce a creare un microcosmo realistico e vibrante, dove i rapporti di amicizia, amore e conflitto diventano specchio delle inquietudini di una generazione.

La forza visiva e sonora di Last Swim

La fotografia di Olan Collardy trasforma Londra in un paesaggio emotivo, fatto di luci dorate, cieli estivi e ombre interiori.

Il montaggio di Stephen Dunne e le scenografie di Julija Fricsone-Gavriss accompagnano la narrazione con un ritmo fluido, mentre i costumi di Natalie Caroline Wilkins esprimono la libertà e le differenze dei protagonisti.

La colonna sonora originale di Federico Albanese e il sound design di George Castle completano l’opera, aggiungendo una dimensione intima e contemplativa, che amplifica le emozioni dei personaggi.

Una produzione internazionale di qualità

“Last Swim” è prodotto da Campbell Beaton, Bert Hamelinck, Nisha Mullea, Sorcha Shepherd, Helen Simmons e James Isilay per Caviar London e Pablo and Zeus, con la presentazione di Screencrib.

Collaborano i produttori esecutivi Ruby Walden, Kelly Peck, Jess Ozeri, Max Fisher e Liam Johnson.

Una produzione che unisce professionalità e freschezza creativa, portando sullo schermo un film capace di emozionare e far riflettere senza artifici.

Dove e quando vedere Last Swim

“Last Swim” sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay dal 15 novembre 2025.

Un film da non perdere per chi ama le storie di crescita, la sensibilità visiva e il cinema che racconta la realtà attraverso lo sguardo dei giovani.