Nuova settimana per “La Volta Buona”, il talk pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 14.00 su Rai 1.

Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai, continua a offrire un mix di interviste, approfondimenti e momenti di leggerezza, raccontando il mondo dello spettacolo, della cultura e della società con lo stile empatico e brillante della conduttrice.

Il salotto del lunedì: Ballando con le stelle

Come ogni settimana, il pomeriggio del lunedì si aprirà con il consueto spazio dedicato a “Ballando con le stelle”, il dance show di Milly Carlucci.

Ospiti del salotto saranno Pasquale La Rocca, maestro e campione amatissimo, la giurata Rossella Erra e volti storici del programma come Raimondo Todaro e Iago Garcia, pronti a svelare retroscena, curiosità e momenti dietro le quinte del sabato sera di Rai 1.

Le interviste di Caterina Balivo: tra cultura e vita vissuta

Nel corso della settimana, Caterina Balivo accoglierà ospiti di spicco in una serie di interviste “one to one” dal tono intimo e autentico, cuore del programma.

Cristina Comencini , scrittrice e regista tra le più apprezzate del cinema italiano, parlerà del suo ultimo romanzo “L’epoca felice”, offrendo una riflessione sull’adolescenza, i sentimenti e la libertà delle nuove generazioni.

, scrittrice e regista tra le più apprezzate del cinema italiano, parlerà del suo ultimo romanzo “L’epoca felice”, offrendo una riflessione sull’adolescenza, i sentimenti e la libertà delle nuove generazioni. Enzo Iacchetti , attore e conduttore iconico, si racconterà attraverso la sua autobiografia “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, condividendo ricordi di carriera e momenti personali.

, attore e conduttore iconico, si racconterà attraverso la sua autobiografia “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, condividendo ricordi di carriera e momenti personali. Morgan , artista eclettico e sperimentatore musicale, presenterà il suo nuovo ep “Verrà l’estate”, un progetto raffinato che unisce poesia, parola e melodia.

, artista eclettico e sperimentatore musicale, presenterà il suo nuovo ep “Verrà l’estate”, un progetto raffinato che unisce poesia, parola e melodia. Chiara Amirante , fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti , offrirà spunti di spiritualità e riflessione ispirati al suo libro “Liberi di amare. La vocazione”, un invito alla scoperta della fede come cammino di libertà.

, fondatrice della , offrirà spunti di spiritualità e riflessione ispirati al suo libro “Liberi di amare. La vocazione”, un invito alla scoperta della fede come cammino di libertà. Arianna Bergamaschi, cantante e performer di fama internazionale, porterà in studio tutta la vitalità del suo spettacolo “Italiani Veri – The Show”, un omaggio ironico e brillante all’italianità nel mondo.

Focus su salute e benessere

Non mancherà lo spazio dedicato al benessere e alla salute, con i consigli del professor Giorgio Calabrese, che affronterà temi legati all’alimentazione e alle diete equilibrate, offrendo al pubblico suggerimenti pratici per migliorare lo stile di vita e l’equilibrio psicofisico.

Un pomeriggio di storie e ispirazione

Settimana dopo settimana, “La Volta Buona” si conferma un appuntamento quotidiano capace di unire emozione, cultura e leggerezza, grazie alla capacità di Caterina Balivo di mettere gli ospiti a proprio agio e di trasformare ogni intervista in un racconto umano e coinvolgente.