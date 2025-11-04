La Pennicanza del 4 novembre con Fiorello e Biggio su Rai Radio2

Nuovo appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda lunedì 4 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre.

Uno show che unisce comicità, improvvisazione e ironia pungente, in perfetto stile Fiorello, capace di trasformare ogni puntata in un piccolo spettacolo di satira e intrattenimento.

L’ironia di Amadeus: “Fiorello, fai meno visualizzazioni di Canale 9”

La puntata si apre con un messaggio esilarante e “improbabile” di Amadeus, protagonista di una finta telefonata indirizzata all’amico Fiorello.

Il conduttore del Festival di Sanremo scherza:

“Sei l’unico che poteva fare televisione sul canale 202… l’unico che fa meno visualizzazioni di Canale 9! Un saluto a Biggio, che è anche l’unico ad avere più occhiaie di Tananai!”

Un inizio che subito imposta il tono della trasmissione: satira, leggerezza e battute che non risparmiano nessuno, in un ritmo comico che mescola radio e televisione.

Lo show di Fiorello: camicia di Achille Lauro e pantaloni di Raimondo Todaro

“La Pennicanza” gioca anche sull’improvvisazione visiva.

Fiorello ironizza sul look del giorno:

“Lo smoking era in affitto solo per il debutto di ieri. Oggi ci hanno dato questa camicia che non è nemmeno mia: è di Achille Lauro, ospite del programma Ciao Maschio. E i pantaloni? Sono del ballerino Raimondo Todaro!”

Un tocco di autoironia che trasforma ogni dettaglio in uno sketch dal ritmo incalzante, confermando la capacità di Fiorello di fare spettacolo con qualsiasi cosa.

Eddie Brock e la rubrica “Vuoi fare promozione? Chiama il mio numero personale!”

Tra le novità della puntata torna la rubrica cult “Vuoi fare promozione? Chiama il mio numero personale!”, spazio dedicato ad artisti emergenti e interventi surreali.

Protagonista di oggi è Eddie Brock, cantante fenomeno dei social, che racconta con tono scherzoso:

“Per Sanremo non mi hanno chiamato… quindi ti ho chiamato io! Chi mi ha dato il tuo numero? Giorgia Meloni!”

Un momento che riassume perfettamente lo spirito de “La Pennicanza”: ironia, improvvisazione e divertimento senza filtri.

Fiorello ricorda la nascita di Rai 2 e la Festa dell’Unità Nazionale

Non solo risate, ma anche memoria e cronaca nel racconto di Fiorello, che unisce riflessione e comicità in pochi secondi:

“Oggi è una giornata importante: Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate… e nel 1961 nasceva Rai 2. Mio padre accese il televisore dicendomi: ‘Oggi nasce Rai 2’. Io avevo un anno. Piccolino, mi alzo, cammino verso il televisore… e cambio canale subito!”

Un ricordo ironico e affettuoso che celebra la storia della televisione italiana, come solo Fiorello sa fare.

Satira politica e battute “istituzionali”

Come da tradizione, non manca la satira politica.

Fiorello legge un messaggio “ricevuto” da Elly Schlein, trasformandolo in un momento di comicità tagliente:

“Visto che a Giorgia Meloni ha portato fortuna fare da babysitter a tua figlia… non è che posso fare da tata a tuo nipote?”

Una battuta che riassume la libertà di tono e la leggerezza del programma, capace di scherzare con l’attualità senza mai perdere eleganza e intelligenza.

Tra ritmo, improvvisazione e sarcasmo: l’anima di La Pennicanza

“La Pennicanza” è ormai uno degli appuntamenti più imprevedibili del panorama radio-televisivo.

Con Fiorello e Biggio, ogni puntata diventa un mix di satira, musica, parodie e gag improvvisate, in cui la realtà si mescola al gioco e la risata diventa il filo conduttore.

L’energia dello show, il dialogo con il pubblico e la libertà creativa lo rendono un’esperienza unica, capace di rinnovare la tradizione della radio d’autore e della comicità televisiva italiana.

Dove e quando seguire La Pennicanza

L’appuntamento con “La Pennicanza” è per oggi, lunedì 4 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre.

Un’ora di comicità, ritmo e satira intelligente, con Fiorello e Fabrizio Biggio protagonisti di un format che continua a conquistare ascoltatori e spettatori.