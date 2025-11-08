Juventus-Torino: dove vederla, formazioni e precedenti

Derby della Mole, Spalletti cerca il bis casalingo contro il Torino

Il sabato di Serie A si accende alle 18:00 con il fascino intramontabile del Derby della Mole: Juventus-Torino all’Allianz Stadium per l’undicesima giornata. Un match che va oltre i tre punti, una sfida che parla di orgoglio cittadino e rivalità storica. La Juventus di Luciano Spalletti, reduce dal pareggio in Champions contro lo Sporting Lisbona, cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per avvicinarsi alla vetta. Il Torino di Marco Baroni, imbattuto da cinque gare, punta all’impresa che manca da dieci anni.

La Vecchia Signora si presenta al derby della Mole con 18 punti in classifica, frutto di una stagione altalenante che ha portato all’esonero di Igor Tudor e all’arrivo di Spalletti. L’impatto del tecnico toscano è stato immediato: dopo la vittoria col traghettatore Brambilla contro l’Udinese, è arrivato il successo a Cremona contro la Cremonese. I bianconeri hanno ritrovato intensità e determinazione, ma la difesa continua a concedere troppo.

Il Torino di Baroni vive il suo momento migliore della stagione. Tredici punti in classifica, di cui nove raccolti nelle ultime cinque gare, con due vittorie e tre pareggi. I granata hanno fermato anche il Napoli capolista e nell’ultimo turno hanno rimontato dal 2-0 al 2-2 contro il Pisa. La vittoria nel derby manca dal 26 aprile 2015, quando Darmian e Quagliarella regalarono un successo storico per 2-1.

Probabili formazioni: Spalletti con Yildiz e Vlahovic, Baroni conferma Simeone

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. All. Baroni.

Spalletti dovrebbe schierare la Juventus con il 3-5-2. In porta Di Gregorio, difesa a tre con Kalulu, Gatti e Koopmeiners adattato come braccetto sinistro a causa dell’assenza di Kelly. A centrocampo Cambiaso e Kostic sulle fasce, con Locatelli in regia supportato da McKennie e Thuram. In attacco confermata la coppia Vlahovic-Yildiz, con il turco a caccia del terzo gol consecutivo nei derby.

Baroni risponde con il 3-5-2 granata. In porta Paleari, con Israel ancora out per un trauma al costato. Difesa a tre con Ismajli, Maripan e Coco. Sulle fasce Pedersen e Lazaro, preferiti a Biraghi e Nkounkou per maggiore dinamismo. In mezzo al campo Casadei, Asllani e Vlasic. In attacco la coppia Adams-Simeone, con il Cholito a caccia del settimo gol contro la Juventus in carriera.

Precedenti storici: dominio bianconero negli ultimi trent’anni

I numeri parlano di un netto dominio juventino nei precedenti recenti. La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby contro il Torino in Serie A, con 27 vittorie e 10 pareggi. L’unica sconfitta risale al 26 aprile 2015, quando i granata si imposero 2-1 all’Olimpico Grande Torino.

Questo sarà il derby numero 161 tra le due squadre in Serie A, con la Juventus che vanta 78 vittorie contro le 35 del Torino, completate da 47 pareggi. I bianconeri sono imbattuti da 19 derby casalinghi consecutivi, vincendo gli ultimi tre. L’ultimo successo del Torino all’Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) risale al 1995.

Un dato curioso: dopo il pareggio per 1-1 dello scorso 11 gennaio, con reti di Yildiz e Vlasic, Juventus e Torino potrebbero pareggiare due derby di fila per la prima volta dal 2002. Kenan Yildiz ha segnato in entrambi gli ultimi due derby e cerca il tris, impresa riuscita solo a Gianluca Vialli nell’era dei tre punti a vittoria.

Dove vedere Juventus-Torino: orario e diretta TV

Il Derby della Mole Juventus-Torino si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 17:30. Gli abbonati potranno seguire la gara tramite smart TV, tablet, smartphone e PC attraverso l’app dedicata.

Analisi tattica e pronostico: Juventus favorita ma Torino insidioso

Dal punto di vista tattico, la Juventus di Spalletti ha ritrovato aggressività e verticalità. Nelle ultime due gare i bianconeri hanno trovato il gol nei primissimi minuti, dimostrando un approccio diverso rispetto alla gestione Tudor. Il focus sarà sulla fase difensiva: la squadra subisce troppi gol e contro il Torino servirà maggiore attenzione.

Il Torino punta sulla solidità difensiva, con due clean sheet nelle ultime quattro giornate (contro Napoli e Bologna). I granata cercano di ripartire velocemente con Adams e Simeone, sfruttando la fisicità del Cholito. La squadra di Baroni non vince in trasferta da tre gare ma non perde da due partite esterne.

Le assenze pesano su entrambe le squadre. La Juventus deve fare a meno di Milik, Bremer, Cabal e Pinsoglio, oltre al dubbio Kelly. Il Torino perde Schuurs per problemi al ginocchio e rischia di non avere Israel e Aboukhlal.

Il pronostico pende dalla parte della Juventus per valori tecnici, momento di forma e fattore campo. I bianconeri hanno ritrovato fiducia con Spalletti e vorranno regalare una gioia ai tifosi nel derby. Il Torino proverà a difendersi con ordine e colpire in contropiede, ma la superiorità della Vecchia Signora dovrebbe fare la differenza. Difficile immaginare una gara ricca di gol: il Multigol 2-3 appare l’opzione più probabile, considerando che è uscito nel 50% degli ultimi dieci scontri diretti. Juventus favorita per una vittoria di misura.

