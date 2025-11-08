Juventus-Torino 0-0: derby della Mole senza gol all’Allianz Stadium

Il 184° Derby della Mole si conclude senza vincitori né vinti. All’Allianz Stadium la Juventus non va oltre lo 0-0 contro il Torino nell’undicesima giornata di Serie A. Una partita caratterizzata da grandi parate dei portieri e poche emozioni offensive, che interrompe la striscia vincente dei bianconeri in campionato e regala ai granata il sesto risultato utile consecutivo.

Primo derby per Spalletti: i bianconeri faticano a trovare spazi

Per Luciano Spalletti era il primo derby della Mole da allenatore della Juventus, la terza panchina bianconera in totale dopo la vittoria a Cremona e il pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il tecnico toscano schiera i suoi con il collaudato 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, Kalulu, Rugani e Koopmeiners nel terzetto difensivo, con McKennie e Cambiaso sulle fasce. In mezzo Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti Conceição e Yildiz supportano l’unica punta Vlahovic.

Il Torino di Marco Baroni (squalificato e sostituito in panchina dal vice Colucci) risponde con un 3-5-2 molto compatto, con Paleari a difendere i pali al posto dell’infortunato Israel. In attacco la coppia formata da Simeone e Ngonge.

Un primo tempo povero di emozioni

La Juventus prende subito il controllo del gioco, mostrando un atteggiamento aggressivo nel pressing e nel possesso palla. I bianconeri cercano di costruire manovra, ma il Torino si chiude con ordine e concede pochissimi spazi. Le emozioni scarseggiano all’Allianz Stadium.

Al 6′ è Conceição a provare la prima conclusione della partita: il portoghese salta Vlasic e calcia con il sinistro, ma trova la respinta di Maripan. Sette minuti più tardi, lo stesso esterno lusitano ci riprova ma la difesa granata respinge ancora.

Al 20′ arriva la prima vera occasione bianconera: Vlahovic pesca perfettamente l’inserimento di McKennie, ma il centrocampista americano viene anticipato in extremis dall’ottimo intervento di Ismajli, che nega il tiro.

Il Torino risponde al 24′ con un tiro di Coco dagli sviluppi di una rimessa laterale: Di Gregorio è attento e blocca senza problemi. Al 26′ si salva la difesa granata con Maripan che anticipa di un soffio Vlahovic sul cross di Conceição.

Il momento più pericoloso del primo tempo arriva al 40′: Conceição chiama in causa Paleari con un rasoterra insidioso, ma il portiere del Torino si distende e sfiora il pallone deviandolo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0 dopo una prima frazione avara di emozioni.

La ripresa si accende: Di Gregorio e Paleari decisivi

Il secondo tempo inizia con cambi da entrambe le parti: Spalletti inserisce Gatti al posto di Rugani, mentre Baroni lancia nella mischia Adams e Asllani per Ngonge e Ilic, dando maggiore aggressività alla squadra.

Al 47′ arriva il primo brivido: Simeone insacca ma l’arbitro Zufferli annulla per posizione di fuorigioco. I granata mostrano un atteggiamento più coraggioso rispetto al primo tempo e iniziano a rendersi pericolosi.

Le occasioni più ghiotte della partita

Al 61′ arriva il momento più clamoroso del match: dopo un rimpallo in area juventina, Adams si ritrova il pallone sui piedi e calcia da distanza ravvicinata, ma Di Gregorio si oppone con una parata straordinaria che salva il risultato.

Di fronte a queste difficoltà, Spalletti decide di giocarsi le carte offensive inserendo al 64′ Zhegrova e David al posto di Conceição e Vlahovic. Il canadese, appena entrato, ha subito una chance sull’imbuccata di Yildiz, ma Paleari non si fa sorprendere.

Un minuto dopo arriva un altro intervento prodigioso del portiere granata: McKennie colpisce di testa in area piccola, ma Paleari si supera negando il vantaggio ai bianconeri.

La Juventus continua a spingere ma sbatte contro il muro difensivo eretto dal Torino. Yildiz prova ad accendersi sulla distanza con un paio di buoni spunti, ma senza fortuna. Al 75′ Di Gregorio deve ancora intervenire sul colpo di testa di Simeone, dimostrando di essere in serata di grazia.

Il forcing finale non basta: è 0-0

Nel finale entrambe le squadre cercano la rete del vantaggio. Spalletti inserisce anche Openda per dare ulteriore peso offensivo, mentre Baroni risponde con gli ingressi di Anjorin e Zapata.

I bianconeri si riversano in avanti con un forcing disperato negli ultimi minuti più recupero (cinque minuti concessi dall’arbitro), ma la difesa granata tiene botta e porta a casa un punto preziosissimo.

Al triplice fischio finale, il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Per la 61esima volta nella storia il Derby della Mole termina in parità.

Le parole di Spalletti e l’episodio Colucci

Nel post partita, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN: “Quando c’è tutta quella densità nell’altra metà campo bisogna alzare il livello di qualità. La velocità della palla nei passaggi normali può fare la differenza: una palla giocata avanti due metri anziché indietro ti va a stanare un avversario, su questo dobbiamo migliorare”.

Il tecnico ha anche chiarito un episodio finale che lo ha visto dialogare animatamente con Colucci, il vice di Baroni: “Colucci lo conosco da moltissimo tempo. Gli ho solo detto che c’è stato un suo calciatore in panchina che su una rimessa laterale ha fatto finta due volte di darci palla e poi invece non ce l’ha data. Gli ho detto: magari quello risparmiamocelo, perché le immagini si vedono e diventa brutto. Cose da derby? Sì, cose normali”.

Classifica e statistiche: la Juventus sale a 19 punti

Con questo pareggio, la Juventus sale a 19 punti in classifica, mantenendo il quinto posto ma vedendo interrotta la striscia di due vittorie consecutive in campionato. Questo è il secondo pareggio consecutivo per i bianconeri dopo quello con lo Sporting in Champions League.

Il Torino raggiunge quota 14 punti e conquista il sesto risultato utile consecutivo (due vittorie e quattro pareggi), dimostrando di aver ritrovato solidità dopo l’avvio difficile di stagione. I granata possono essere soddisfatti della prova difensiva offerta all’Allianz Stadium.

Il tabù granata continua

Dal punto di vista storico, continua il dominio juventino nei derby: la Vecchia Signora è imbattuta contro il Torino da 20 partite consecutive in Serie A. L’ultima vittoria granata risale al 26 aprile 2015 (2-1 all’Olimpico Grande Torino con gol di Darmian e Quagliarella).

Ancora più impressionante il dato casalingo: il Torino non vince all’Allianz Stadium dal giorno della sua inaugurazione. Per trovare l’ultimo successo granata in trasferta contro la Juventus bisogna tornare al 9 aprile 1995, quando una doppietta di Rizzitelli e un’autorete di Maltagliati firmarono il 2-1 al Delle Alpi. Sono passati esattamente 30 anni.

I protagonisti: Paleari e Ismajli insuperabili

Alberto Paleari è stato il grande protagonista del match dal lato granata: il portiere, chiamato a sostituire l’infortunato Israel, ha risposto presente con almeno quattro interventi decisivi, meritandosi gli applausi anche del pubblico bianconero. Le parate su Conceição, David e McKennie hanno salvato il Torino dalla sconfitta.

Ottima anche la prova di Ismajli, autore di una prestazione monumentale in fase difensiva. Il difensore albanese ha annullato Vlahovic e ha evitato più volte il peggio con chiusure provvidenziali.

Sul fronte Juventus, Di Gregorio si è fatto trovare pronto nei momenti chiave, in particolare sulla conclusione ravvicinata di Adams che poteva valere i tre punti per il Torino.

Kenan Yildiz ha provato a illuminare la partita con alcuni spunti interessanti, soprattutto nel finale, ma non è riuscito a trovare il guizzo decisivo. Il giovane talento turco aveva segnato negli ultimi due derby contro il Torino e puntava al tris, un’impresa riuscita in passato solo a Gianluca Vialli.