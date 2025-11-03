Juventus-Sporting Lisbona: dove vederla, formazioni e precedenti

La Juventus di Luciano Spalletti ospita lo Sporting Lisbona all’Allianz Stadium nella quarta giornata di Champions League. L’appuntamento è per martedì 4 novembre 2025 alle ore 21:00 in un match cruciale per i bianconeri, ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione.

Dove vedere Juventus-Sporting Lisbona in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, con i canali di riferimento Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile anche su NOW e SkyGO.

Il momento delle due squadre

La Juventus arriva all’appuntamento con la necessità di conquistare i primi tre punti europei. I bianconeri hanno raccolto solamente 2 punti in tre giornate, frutto di due pareggi e della recente sconfitta di misura contro il Real Madrid. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor, ha già portato i primi frutti in campionato con la vittoria a Cremona. Questo sarà il debutto europeo del tecnico toscano sulla panchina bianconera.

Lo Sporting Lisbona, guidato da Rui Borges, si presenta invece con 6 punti all’attivo e l’11° posto nel girone. I portoghesi vengono da un momento di forma eccellente, con cinque vittorie consecutive nelle ultime partite ufficiali, segnando almeno due gol in ciascuna di esse. L’ultima uscita in Champions ha visto i lusitani perdere 2-1 contro il Napoli al Maradona.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Vagiannidis; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Quenda; Suárez. Allenatore: Rui Borges

Spalletti dovrebbe confermare la difesa a tre vista nell’esordio a Cremona. Buone notizie per il tecnico toscano con il rientro di Kenan Yildiz, che ha smaltito l’infiammazione al ginocchio e sarà protagonista dal primo minuto. Ancora out Bremer e Juan Cabal per infortuni di lungo corso, mentre Lloyd Kelly resta in dubbio.

Per i portoghesi non ci sarà Fresneda sulla fascia destra, infortunatosi nell’ultima partita. In mezzo al campo è intoccabile l’ex Lecce Hjulmand, mentre il terzetto dietro la punta sarà composto da Gonçalves, Trincão e Quenda.

I precedenti tra le due squadre

La storia sorride alla Juventus. I bianconeri non hanno mai perso contro lo Sporting Lisbona nei quattro precedenti disputati in campo europeo. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale della UEFA Europa League 2022-23, quando la Vecchia Signora superò i portoghesi con un punteggio complessivo di 2-1: vittoria per 1-0 a Torino grazie al gol di Federico Gatti, e pareggio 1-1 a Lisbona con la rete di Rabiot.

Gli altri due precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2017-18: in quell’occasione la Juventus vinse 2-1 all’Allianz Stadium con i gol di Pjanic e Mandžukić, per poi pareggiare 1-1 allo stadio José Alvalade con la firma di Higuaín.

Lo Sporting non è mai riuscito a battere la Juventus in Europa, insieme ad Arsenal, Bayer Leverkusen e Partizan Belgrado. Nelle sfide giocate in Italia, i lusitani hanno collezionato tre sconfitte in altrettante trasferte.

Le chiavi tattiche del match

La Juventus deve invertire un trend negativo che la vede senza vittorie da quattro partite consecutive in Champions League (2 pareggi, 2 sconfitte), la serie più lunga dal 2013. Spalletti dovrà trovare la chiave per sbloccare una squadra che ha mostrato difficoltà realizzative in Europa, con l’esordio sulla panchina bianconera in Champions che rappresenta un’occasione per dare una svolta alla stagione europea.

Dal canto suo, lo Sporting arriva a Torino con grande fiducia. I portoghesi hanno ottenuto sei vittorie nelle ultime sette trasferte stagionali e stanno vivendo un momento di forma straordinario. Il talento di Pedro Gonçalves sarà l’arma in più: il trequartista portoghese ha messo a segno tre gol e tre assist nelle ultime quattro partite.

Curiosità e statistiche

Dusan Vlahovic ha mostrato una notevole continuità nelle competizioni europee con la Juventus, registrando 11 partecipazioni a gol in 19 presenze di Champions League. L’attaccante serbo sarà chiamato a trascinare i bianconeri verso la prima vittoria stagionale.

La Juventus ha un bilancio complessivo di 21 partite contro squadre portoghesi: 11 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Considerando solo la Coppa UEFA/Europa League, i bianconeri sono imbattuti in quattro delle sei sfide contro avversarie lusitane.

Kenan Yildiz torna disponibile dopo lo stop e rappresenta una risorsa fondamentale per Spalletti. Il giovane talento turco è uno dei giocatori più apprezzati dal tecnico toscano, che lo considera essenziale per il gioco offensivo della Juventus.

Il pronostico

Secondo le quote, i padroni di casa sono favoriti con il segno 1 offerto a 1,90. Lo Sporting, nonostante l’ottimo stato di forma, parte sfavorito. Gli esperti si aspettano una partita equilibrata, con possibilità di gol da entrambe le parti: sette delle ultime 11 partite della Juventus hanno visto entrambe le squadre andare a segno.

La Juventus parte con i favori del pronostico e ha l’obbligo di conquistare i tre punti per non complicare ulteriormente il cammino verso i playoff. Lo Sporting, però, rappresenta un avversario tutt’altro che semplice: reduce da un filotto di vittorie e con una qualità offensiva notevole, i portoghesi possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Sarà fondamentale l’approccio tattico di Spalletti al suo debutto europeo sulla panchina bianconera.