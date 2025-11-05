La Juventus non va oltre l’1-1 contro lo Sporting Lisbona e continua a non vincere in Champions League. All’Allianz Stadium, nell’esordio casalingo europeo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, tutto si decide nel primo tempo: al vantaggio di Araujo risponde Vlahovic, poi nella ripresa è solo equilibrio con un finale thrilling che vede Jonathan David sprecare l’occasione del sorpasso.

Spalletti debutta in Europa: missione compiuta solo a metà

Era la prima volta di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus in una partita di Champions League. Il tecnico toscano, subentrato a Igor Tudor dopo l’esonero seguito alla sconfitta contro il Real Madrid, cercava la prima vittoria europea per dare una svolta al cammino bianconero nella massima competizione continentale.

Il risultato finale lascia sensazioni contrastanti: da un lato la reazione immediata dopo lo svantaggio, dall’altro la consapevolezza che la strada per la qualificazione si fa sempre più in salita. Con 4 punti in 4 partite (0 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), la Juventus occupa la 23ª posizione in classifica, una posizione che garantirebbe i playoff ma che è ben lontana dalle ambizioni di un club come quello bianconero.

Primo tempo: botta e risposta in 22 minuti

La partita si accende subito con ritmi alti. La Juventus parte bene con un tentativo di Dusan Vlahovic, ma è lo Sporting Lisbona a passare in vantaggio al 12′ minuto con un gol di grande qualità.

Il vantaggio dello Sporting: azione da manuale

L’azione che porta al gol è uno spettacolo di calcio corale: Pedro Goncalves, servito dal talento classe 2007 Geovany Quenda sulla destra, verticalizza con un passaggio millimetrico per Ioannidis. Il centravanti greco, di spalle alla porta, realizza uno splendido colpo di tacco che libera Francisco Trincão. Il portoghese vede l’inserimento di Maximiliano Araujo e lo serve al limite dell’area. L’uruguaiano controlla, si aggiusta il pallone sul mancino e lascia partire un diagonale potente che, con l’aiuto del palo, batte Di Gregorio: 0-1 e Allianz Stadium ammutolito.

La reazione di Vlahovic: il serbo non molla

La Juventus accusa il colpo ma non si scompone. Vlahovic prova subito a riscattarsi con due conclusioni che trovano l’opposizione dell’ottimo Rui Silva. Il portiere dello Sporting è miracoloso prima su un colpo di testa e poi su un sinistro del centravanti serbo, tenendo in vita il vantaggio lusitano.

Ma al 34′ minuto arriva il meritato pareggio bianconero. Khéphren Thuram si inserisce perfettamente in area di rigore sfuggendo alla marcatura e serve un assist al bacio per Vlahovic: il numero 9 della Juve, da pochi passi, insacca di prima intenzione con un tocco preciso. 1-1 e partita riaperta.

Nel finale di primo tempo Trincão sfiora il nuovo vantaggio con un destro dal limite che si stampa sulla traversa, dopo una deviazione di Di Gregorio. Si va al riposo in parità.

Secondo tempo: tattica e poche emozioni

La ripresa si apre su ritmi più controllati. Spalletti cerca maggiore spinta offensiva inserendo al 72′ Edon Zhegrova e Filip Kostic al posto di Conceição e Thuram. I bianconeri provano ad alzare il baricentro ma lo Sporting si difende con ordine, sfruttando l’esperienza di Gonçalo Inácio e Ousmane Diomande in fase di copertura.

La Juventus tiene il pallino del gioco ma fatica a rendersi pericolosa. Kenan Yildiz prova ad accendersi in un paio di circostanze ma viene limitato dalla marcatura asfissiante di Hjulmand. Anche Weston McKennie si fa notare per quantità ma non per qualità negli ultimi metri.

Il finale thrilling: David spreca il match point

Il momento più caldo della partita arriva in pieno recupero, al 92′ minuto. Pierre Kalulu crossa perfettamente dalla destra per Jonathan David, entrato da pochi minuti al posto di Yildiz. Il canadese, ex stella del Lille, si trova solo nell’area piccola e colpisce di testa, ma Rui Silva compie un altro miracolo mandando il pallone sopra la traversa e concedendo un calcio d’angolo. È l’ultima emozione della partita: pochi istanti dopo l’arbitro Siebert fischia la fine.

Le prestazioni individuali: Vlahovic super, David bocciato

I migliori

Dusan Vlahovic (voto 7): Il migliore in campo tra i bianconeri. Lotta, si sacrifica, segna e crea occasioni. Due volte vicino al gol nel primo tempo prima di trovare la rete del pareggio. Un vero trascinatore, l’unico a crederci fino alla fine.

Manuel Locatelli (voto 6,5): Ottima regia davanti alla difesa. Recupera palloni, imposta e detta i tempi. Una delle poche certezze della Juventus in questa fase della stagione.

Teun Koopmeiners (voto 6,5): Adattato da braccetto di sinistra, l’olandese fa una buona prestazione sia in fase difensiva che in impostazione. Intelligente nelle letture e pulito negli interventi.

Pierre Kalulu (voto 6): Prestazione attenta del difensore francese, che nel finale confeziona anche l’assist per David. Solido e affidabile.

I deludenti

Jonathan David (voto 5): Entrato per dare la scossa, spreca l’occasione più clamorosa della partita al 92′. Da un attaccante del suo calibro ci si aspetta maggiore freddezza sotto porta.

Federico Gatti (voto 6): Sufficienza risicata. Non commette errori gravi ma nemmeno si distingue particolarmente. La sensazione è che la squadra abbia bisogno di maggiore personalità in difesa.

Giovanni Di Lorenzo (voto 6): Prestazione ordinaria del capitano bianconero. Fa il suo compito ma senza acuti.

Francisco Conceição (voto 6): Troppo evanescente. Non riesce mai a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica. Sostituito meritatamente al 72′.

Lo Sporting: Rui Silva protagonista

Il portiere dello Sporting è senza dubbio il migliore in campo con un voto 7 pieno. Salva i suoi in almeno quattro occasioni: due volte su Vlahovic nel primo tempo, sul colpo di testa di David nel recupero e in altre circostanze. Senza di lui, lo Sporting avrebbe probabilmente perso.

Bene anche Trincão (voto 7) per fantasia e qualità, mentre Araujo (voto 6,5) segna un gol da applausi. Meno brillante Ioannidis (voto 5) che non riesce a rendersi pericoloso e viene sostituito al 72′.

La lettura tattica: Spalletti cerca equilibrio

Luciano Spalletti schiera la Juventus con il 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, difesa a tre con Kalulu, Gatti e Koopmeiners (adattato). Sulle fasce Cambiaso a destra e McKennie a sinistra, con Locatelli e Thuram in mezzo. Sulla trequarti Conceição e Yildiz a supporto dell’unica punta Vlahovic.

Il modulo garantisce solidità ma toglie imprevedibilità alla manovra offensiva. La Juventus fa possesso ma fatica a creare veri pericoli alla difesa lusitana, ben organizzata da Rui Borges nel suo 4-2-3-1.

I cambi di Spalletti arrivano al 72′ con l’ingresso di Zhegrova e Kostic per dare maggiore spinta sulle fasce, e all’83’ con Miretti e Adzic che rilevano Locatelli e Vlahovic. L’ingresso di David al posto di Yildiz (87′) avrebbe dovuto dare maggiore peso offensivo, ma il canadese spreca l’occasione più clamorosa.

Le statistiche della partita

Possesso palla : Juventus 55% – Sporting 45%

: Juventus 55% – Sporting 45% Tiri totali : Juventus 12 – Sporting 9

: Juventus 12 – Sporting 9 Tiri in porta : Juventus 5 – Sporting 4

: Juventus 5 – Sporting 4 Calci d’angolo : Juventus 5 – Sporting 3

: Juventus 5 – Sporting 3 Occasioni da gol: Juventus 3 – Sporting 2

Numeri equilibrati che testimoniano una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la Juventus leggermente più propositiva ma non abbastanza incisiva negli ultimi metri.

Un dato preoccupante

Cinque dei sei gol realizzati dalla Juventus in Champions League in questa stagione sono arrivati quando era in svantaggio. Un dato che certifica la difficoltà dei bianconeri nel prendere in mano le partite e nel fare la differenza quando il match è in parità.

La classifica: qualificazione sempre più in bilico

Con questo pareggio la Juventus sale a 4 punti in 4 partite, lo stesso bottino del Napoli. I bianconeri occupano la 23ª posizione, che garantirebbe ancora l’accesso ai playoff, ma il margine sulle squadre escluse si sta assottigliando pericolosamente.

Il percorso fino a qui

1ª giornata : Borussia Dortmund-Juventus 2-2 (pareggio)

: Borussia Dortmund-Juventus 2-2 (pareggio) 2ª giornata : Villarreal-Juventus 2-2 (pareggio)

: Villarreal-Juventus 2-2 (pareggio) 3ª giornata : Real Madrid-Juventus 1-0 (sconfitta)

: Real Madrid-Juventus 1-0 (sconfitta) 4ª giornata: Juventus-Sporting 1-1 (pareggio)

La Juventus non vince in Champions League dal 2-1 contro il PSV di febbraio 2025. Sono 4 partite consecutive senza successo (2 pareggi e 2 sconfitte), la serie più lunga dal periodo tra aprile e novembre 2013 quando i bianconeri rimasero a secco per 6 gare consecutive.

Le prossime sfide decisive

Il calendario delle prossime quattro partite della League Phase:

25 novembre : Bodo/Glimt-Juventus (in Norvegia – vittoria obbligatoria )

: Bodo/Glimt-Juventus (in Norvegia – ) 10 dicembre : Juventus-Manchester City (in casa)

: Juventus-Manchester City (in casa) 22 gennaio : Lille-Juventus (in trasferta)

: Lille-Juventus (in trasferta) 29 gennaio: Juventus-Celtic (in casa)

La trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt diventa cruciale. La squadra norvegese ha raccolto solo 2 punti in 4 gare e ha perso 1-0 in casa contro il Monaco nella stessa serata. I tre punti sono assolutamente necessari per tenere viva la speranza di qualificazione.

Le parole di Spalletti: “Dobbiamo crescere”

Nel post-partita, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Siamo andati sotto subito, abbiamo reagito bene e trovato il pareggio. Nel secondo tempo abbiamo controllato la partita ma ci è mancata la cattiveria per vincerla. L’occasione di David nel finale dovevamo sfruttarla”.

Sul percorso Champions: “Quattro punti in quattro partite sono pochi, lo sappiamo. Ma la squadra sta crescendo, si vede che stiamo lavorando nella direzione giusta. Serve tempo per assimilare i concetti, ma non ne abbiamo molto. Dobbiamo vincere in Norvegia e poi vedremo”.

Su Vlahovic: “Dusan è stato straordinario. Ha lottato, ha segnato, ha creato occasioni. È il nostro trascinatore e deve continuare così. Abbiamo bisogno del suo apporto in ogni partita”.

I precedenti: la Juventus non perde mai con lo Sporting

La storia dice che la Juventus è imbattuta nelle cinque partite finora disputate contro lo Sporting in competizioni europee (2 vittorie, 3 pareggi). L’ultimo confronto risale alla stagione 2022-23, quando i bianconeri eliminarono i portoghesi dai quarti di finale di Europa League con un punteggio aggregato di 2-1 (vittoria 1-0 a Torino, pareggio 1-1 a Lisbona).

Lo Sporting, dal canto suo, non ha mai vinto nelle 20 partite disputate in trasferta contro squadre italiane nelle competizioni europee (5 pareggi, 15 sconfitte). Un tabù che continua a resistere anche dopo questa trasferta torinese.

Il verdetto: un’occasione sprecata

Il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona rappresenta un’opportunità mancata per la Juventus. Con i portoghesi in un momento di forma altalenante e reduci dalla sconfitta contro il Napoli, i bianconeri avevano l’occasione di conquistare i primi tre punti in Champions League e dare una svolta al proprio cammino.

Invece, ancora una volta, la squadra di Spalletti ha mostrato buone trame di gioco ma poca concretezza negli ultimi metri. L’occasione di David al 92′ pesa come un macigno: in Champions League questi errori si pagano cari.

La sensazione è che questa Juventus sia un cantiere aperto, con Spalletti che sta ancora cercando l’assetto tattico ideale e l’amalgama giusta tra i giocatori. Il tempo però stringe e le prossime partite saranno decisive per non compromettere definitivamente la qualificazione.

I punti fermi e i nodi da sciogliere

Cosa funziona:

La reazione caratteriale dopo lo svantaggio

La prestazione di Vlahovic, finalmente ritrovato

La solidità difensiva (solo 1 gol subito)

Cosa non funziona:

La mancanza di cinismo sotto porta

La difficoltà a sbloccare partite in parità

La fase offensiva ancora troppo prevedibile

I cambi che non incidono (vedi David)

La Juventus di Spalletti ha ancora tanto lavoro da fare. Il tecnico toscano ha dimostrato di saper costruire squadre competitive, ma ora serve trovare quella scintilla in più per trasformare le prestazioni in vittorie. Il tempo stringe e la Champions League non perdona: contro il Bodo/Glimt servirà una prova di forza per non dire addio prematuramente ai sogni europei.

Formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (83′ Miretti), Thuram (72′ Kostic), McKennie; Conceição (72′ Zhegrova), Yildiz (87′ David); Vlahovic (83′ Adzic). All. Spalletti

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (67′ Quaresma), Diomande, Gonçalo Inácio, Araujo; Hjulmand, João Simões (82′ Morita); Quenda (67′ Catamo), Trincão, Pedro Gonçalves (82′ Alisson Santos); Ioannidis (72′ Suárez). All. Rui Borges

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Ammoniti: Cambiaso, Thuram (J); Araujo, Hjulmand, Gonçalves (S)

Marcatori: 12′ Araujo (S), 34′ Vlahovic (J)