iOS 26.1: tutte le novità del nuovo aggiornamento Apple

Apple ha appena rilasciato iOS 26.1, il primo importante aggiornamento del sistema operativo presentato a giugno scorso. Disponibile da questa sera per tutti gli utenti iPhone, questo update porta con sé una serie di miglioramenti sostanziali che perfezionano l’esperienza utente senza rivoluzionare completamente l’interfaccia.

L’aggiornamento rappresenta un passaggio fondamentale per affinare il nuovo linguaggio visivo introdotto con iOS 26, concentrandosi su ottimizzazioni grafiche, funzionalità aggiuntive per le app di sistema e importanti novità lato sicurezza. Anche se la nuova Siri potenziata dall’intelligenza artificiale non arriverà prima del prossimo anno, le innovazioni presenti in questa versione sono numerose e significative.

Liquid Glass: arriva la modalità Opaco

La novità più visibile di iOS 26.1 riguarda proprio l’interfaccia Liquid Glass, il nuovo design trasparente che aveva caratterizzato il lancio di iOS 26. Apple ha ascoltato le richieste degli utenti e ha introdotto un interruttore dedicato che permette di scegliere tra due modalità distinte.

Nelle impostazioni, alla voce Display e luminosità, è ora possibile selezionare tra Vetro (più trasparente) e Opaco (più denso e meno riflettente). Quest’ultima opzione riduce la trasparenza delle superfici, ispessendo il “vetro” virtuale per rendere testi, icone e menu molto più leggibili, soprattutto quando si utilizzano sfondi vivaci o in condizioni di forte controluce.

L’effetto di rifrazione luminosa attorno alle icone è stato ridotto, rendendo i colori più naturali e uniformi in tutta l’interfaccia. Anche il wallpaper predefinito è stato aggiornato con una nuova immagine ufficiale che si integra perfettamente con il design complessivo del sistema.

Miglioramenti alle app di sistema

App Telefono e Orologio

L’applicazione Telefono riceve diversi aggiornamenti interessanti. Il tastierino numerico adotta finalmente il design Liquid Glass, risultando più coerente con il resto dell’interfaccia. Gli utenti possono ora disattivare il feedback aptico che si attiva all’inizio e alla fine di ogni chiamata, una personalizzazione molto richiesta.

Per quanto riguarda l’app Orologio, Apple ha modificato il comportamento di sveglie e timer nella schermata di blocco: un semplice tap posticipa l’allarme, mentre per spegnerlo completamente è necessario eseguire uno scorrimento verso destra. Questo cambiamento riduce gli errori accidentali al momento del risveglio.

Fotocamera e accessibilità

Una delle richieste più frequenti degli utenti è stata finalmente esaudita: è possibile disattivare lo swipe per aprire la fotocamera dalla schermata di blocco. Questa funzione, accessibile nelle impostazioni, evita aperture accidentali quando l’iPhone è in tasca o nella borsa.

Sul fronte accessibilità, debutta la funzione Bordi display che evidenzia tutti i pulsanti sullo schermo, fornendo riferimenti visivi più chiari per chi ha difficoltà a individuarli rapidamente.

Foto, Safari e Apple Music: cosa cambia

L’app Foto presenta un’interfaccia rinnovata con una barra di scorrimento dei video più leggibile e una navigazione migliorata. Nel menu contestuale, le voci Presentazione, Preferiti e Nascondi sono state spostate in alto per facilitare l’accesso.

In Safari, la barra delle schede inferiore è stata ridisegnata per risultare più ampia ed equilibrata, garantendo maggiore comfort durante la navigazione anche con la modalità “Riduci trasparenza” attivata.

Per gli amanti della musica, Apple Music introduce una gesture intuitiva: è ora possibile passare al brano successivo o precedente semplicemente scorrendo il dito sul titolo della canzone in riproduzione, senza dover utilizzare i pulsanti fisici.

Sicurezza e privacy potenziate

iOS 26.1 introduce un importante aggiornamento nel campo della sicurezza. Nella sezione Privacy e sicurezza compare un nuovo interruttore che permette di scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza. Questa funzione rappresenta un’evoluzione del precedente sistema Rapid Security Responses, ora perfettamente integrato nel normale ciclo di aggiornamenti.

Gli utenti possono quindi beneficiare di patch di sicurezza tempestive senza dover intervenire manualmente, aumentando significativamente il livello di protezione del dispositivo.

Espansione linguistica per Apple Intelligence e AirPods

Anche se la nuova Siri basata su intelligenza artificiale non è ancora disponibile, iOS 26.1 amplia il supporto linguistico di Apple Intelligence con l’aggiunta di otto nuove lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita.

La funzione di traduzione in tempo reale con AirPods si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta dell’italiano, giapponese, coreano e cinese (semplificato e tradizionale). Questa caratteristica permette di parlare nella propria lingua e ascoltare immediatamente la traduzione nell’auricolare, mentre l’interlocutore può fare altrettanto nella sua lingua madre.

Come installare iOS 26.1

L’aggiornamento è disponibile tramite distribuzione OTA (Over The Air) e può essere scaricato direttamente dal dispositivo seguendo questi passaggi:

Aprire Impostazioni

Selezionare Generali

Toccare Aggiornamento software

Premere Scarica e installa

Prima di procedere è consigliabile effettuare un backup completo su iCloud o tramite computer, assicurarsi che la batteria sia almeno al 50% (o collegare l’alimentazione) e connettersi a una rete Wi-Fi stabile, poiché il file di aggiornamento può superare i 2 GB.

Compatibilità e prospettive future

iOS 26.1 è compatibile con tutti i modelli di iPhone che supportano iOS 26, a partire dalla serie iPhone 11. Alcune funzioni specifiche, come la regolazione del Liquid Glass e la traduzione in tempo reale con AirPods, potrebbero restare limitate ai modelli più recenti.

Secondo quanto anticipato da fonti vicine ad Apple, già da domani potrebbe essere rilasciata la prima beta di iOS 26.2 per sviluppatori, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo. Le versioni future potrebbero integrare il supporto ai passaporti statunitensi in Apple Wallet e la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, funzioni attese da tempo che potrebbero arrivare entro la fine dell’anno.

Con iOS 26.1, Apple dimostra ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e all’esperienza utente, offrendo un aggiornamento ricco di perfezionamenti che rendono l’utilizzo quotidiano di iPhone più fluido, personalizzabile e sicuro.