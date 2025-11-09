Inter-Lazio: formazioni, precedenti e dove vederla

Il posticipo domenicale delle ore 20:45 chiude l’undicesima giornata di Serie A con la sfida tra Inter e Lazio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Una partita che mette di fronte due squadre in ottima forma e con ambizioni europee.

Dove vedere Inter-Lazio: diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 9 novembre con fischio d’inizio alle 20:45. Per seguire il match è necessario accedere all’app DAZN su smart TV, oppure utilizzare dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, console PlayStation e Xbox. Streaming disponibile anche su pc, tablet e smartphone tramite app o sito DAZN.

L’arbitro della gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Al VAR opererà Di Paolo.

L’Inter vuole continuare la corsa in campionato ed Europa

I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano al match dopo le fatiche di Champions League, dove hanno ottenuto un’importante vittoria. La squadra campione d’Italia vuole mantenere il passo delle prime e consolidare la posizione in zona Champions.

Simone Chivu non cambia modulo e conferma il classico 3-5-2. In porta Yann Sommer, con il ritorno di Manuel Akanji e Alessandro Bastoni in difesa, insieme ad Acerbi al centro. Sulle corsie esterne confermati Dumfries e Dimarco.

A centrocampo torna titolare Hakan Calhanoglu in regia, affiancato da Nicolò Barella e Piotr Zielinski. In attacco la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez, con quest’ultimo a caccia del gol che manca da quattro presenze consecutive in campionato.

Probabili formazioni Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

Indisponibili: Pavard, Carlos Augusto

La Lazio di Sarri cerca l’impresa a San Siro

I biancocelesti di Maurizio Sarri arrivano alla sfida forti di sei risultati utili consecutivi nell’ultimo mese e mezzo, ma con l’infermeria ancora piena. Nessun recupero per il tecnico toscano, che deve fare i conti con una lunga lista di infortunati.

L’ultimo problema riguarda Alessio Romagnoli, che ha un affaticamento al flessore. L’ex Milan è in ballottaggio con Provstgaard, al momento favorito perché Sarri non vuole correre rischi. L’altro dubbio riguarda uno dei due terzini, con Lazzari avanti su Pellegrini.

Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha dato ottimi risultati nelle ultime settimane. In porta Provedel, con la difesa completata da Marusic e Gila. In cabina di regia toccherà ancora a Danilo Cataldi, con Basic e Guendouzi come mezzali.

Probabili formazioni Lazio

Al centro dell’attacco ci sarà ancora Boulaye Dia, reduce da prestazioni convincenti, con Isaksen a destra e il capitano Mattia Zaccagni a sinistra. Vecino è pronto a subentrare dalla panchina per dare maggiore fisicità.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibili: Romagnoli (in dubbio), Immobile, Castellanos (squalificato), Vecino

I precedenti: vantaggio Inter

Sono 162 i precedenti in Serie A tra Inter e Lazio, con un bilancio di 68 vittorie nerazzurre, 55 pareggi e 39 successi biancocelesti. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi).

Particolarmente interessante il dato sulle ultime due sfide casalinghe: nelle ultime due occasioni in cui i nerazzurri vantavano almeno cinque punti di vantaggio sui biancocelesti, la gara è terminata in parità (1-1 nel maggio 2024 e 2-2 nel maggio 2025).

L’Inter è imbattuta nelle ultime sei sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), dopo aver incassato tre sconfitte nelle sette precedenti. A San Siro i nerazzurri hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite contro i capitolini.

Le chiavi tattiche del match

Sarà una sfida di grande intensità tattica. L’Inter di Chivu ama il possesso palla e la manovra avvolgente, con 612 sequenze da almeno 10 passaggi in questa stagione, più di chiunque altro in Serie A. I nerazzurri hanno un possesso palla medio del 59,9% a partita.

La Lazio di Sarri risponderà con il suo calcio verticale e organizzato, cercando di sfruttare la velocità di Zaccagni e Isaksen sulle fasce. I biancocelesti hanno effettuato 72 recuperi palla offensivi in seguito a pressing, terzo miglior dato della Serie A.

Fondamentale sarà il duello a centrocampo tra Calhanoglu-Barella-Zielinski da una parte e Cataldi-Guendouzi-Basic dall’altra. Il turco è in grande forma con 5 gol in campionato, di cui tre dalla distanza.

Curiosità e statistiche

Lautaro Martinez ha già inciso con 15 partecipazioni a gol in questa Serie A (12 reti + 3 assist). Se segnasse o fornisse un assist contro la Lazio, diventerebbe il primo giocatore a partecipare ad almeno 16 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A. Contro i biancocelesti ha già firmato 6 gol, 4 dei quali nelle ultime cinque sfide.

Hakan Calhanoglu ha servito più assist contro la Lazio che contro qualsiasi altra squadra in Serie A: cinque. Il centrocampista turco ha anche segnato tre reti contro questa avversaria e solo contro la Fiorentina ha preso parte a più gol nella competizione (9: 5 gol + 4 assist).

L’Inter ha segnato 19 marcatori differenti in questo campionato, un nuovo record assoluto nella storia nerazzurra, superando i 18 delle stagioni 2007/08 e 2019/20.

Pedro ha realizzato tre gol contro l’Inter in Serie A, suo bersaglio preferito nella competizione al pari di Monza e Udinese. L’ultima delle sue tre doppiette nel campionato italiano è arrivata proprio sul campo dei nerazzurri nella penultima giornata dello scorso campionato.

Pronostico

L’Inter parte favorita per la superiorità tecnica e il fattore campo, ma la Lazio ha dimostrato di essere una squadra in grande crescita. I biancocelesti hanno vinto le ultime tre trasferte di Serie A tenendo sempre la porta inviolata, un dato che testimonia la solidità difensiva raggiunta.

Si preannuncia una gara equilibrata e spettacolare, con due squadre che amano giocare a calcio e che hanno interpreti di grande qualità in ogni reparto. L’Inter cerca i tre punti per restare agganciata alle prime, mentre la Lazio vuole continuare la sua striscia positiva.

Appuntamento alle 20:45 a San Siro per il posticipo di lusso che chiude l’undicesima giornata di Serie A.