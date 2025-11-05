Inter-Kairat Almaty: dove vederla, formazioni e precedenti

L’Inter torna protagonista in Champions League questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, per affrontare il Kairat Almaty nella quarta giornata della fase campionato. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, visibile tramite l’app su smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Non sarà quindi disponibile su Sky Sport, ma solo sulla piattaforma streaming di Amazon per gli abbonati Prime.

La situazione in classifica

I nerazzurri arrivano all’appuntamento europeo con un percorso perfetto: tre vittorie su tre partite e nove punti in classifica, senza aver ancora subito una rete. Gli avversari kazaki, invece, hanno raccolto finora un solo punto, frutto del pareggio per 0-0 contro il Pafos nella terza giornata.

L’Inter va a caccia del poker di vittorie consecutive per consolidare ulteriormente la qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando così i temuti spareggi.

Probabili formazioni: le scelte di Chivu

Inter (3-5-2)

Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.

Cristian Chivu recupera definitivamente Marcus Thuram, anche se il francese troverà spazio solo a gara in corso. A guidare l’attacco saranno l’instancabile Lautaro Martinez e Pio Esposito, favorito su Bonny per una maglia da titolare.

In difesa potrebbero rientrare Francesco Acerbi o Stefan De Vrij dopo essere stati lasciati fuori nelle ultime due partite di campionato. Yann Bisseck dovrebbe essere confermato, mentre Manuel Akanji potrebbe essere tenuto a riposo in vista della sfida contro la Lazio.

Kairat Almaty (4-2-3-1)

Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luis Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpaev.

Il Kairat sbarca a San Siro dopo dieci ore di volo senza gli infortunati Joao Paulo ed Eder Santana. Tutti gli occhi sono puntati su Satpaev, talento classe 2007 già bloccato dal Chelsea e autore di 14 reti nel campionato kazako.

Precedenti e statistiche

Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Inter e Kairat Almaty, nonché la prima sfida di sempre tra un club italiano e uno kazako in tutte le competizioni europee.

Record dell’Inter in Champions

L’Inter ha vinto 9 delle 10 partite di Champions League giocate contro squadre affrontate per la prima volta nel torneo. L’unica eccezione risale alla finale della scorsa stagione, persa 0-5 contro il PSG.

Le statistiche raccontano una squadra dominante: 9 vittorie nelle ultime 10 partite di Champions con porta inviolata. L’Inter è attualmente l’unico club europeo ad aver collezionato 10 clean sheet nella fase a gironi dall’inizio della scorsa stagione.

I nerazzurri hanno vinto le ultime tre partite di Champions senza subire gol, segnando almeno due reti in ciascuna gara. Solo Bayern Monaco (2012-13), Borussia Dortmund (2014-15) e PSG (2017-18) sono riusciti a vincere quattro gare consecutive senza subire gol e segnandone più di uno a partita.

Il percorso del Kairat

Il Kairat non ha conquistato vittorie nelle prime tre sfide di Champions League (1 pareggio, 2 sconfitte), segnando soltanto un gol e subendone ben nove.

I kazaki hanno perso 4-1 in casa dello Sporting Lisbona e 0-5 ad Almaty contro il Real Madrid, prima di conquistare il primo punto storico in Champions con lo 0-0 casalingo contro il Pafos.

Con una percentuale realizzativa del 2,4%, il Kairat possiede il peggior attacco del torneo, confermando le difficoltà offensive di una squadra che fatica a competere con le big europee.

Curiosità sul Kairat Almaty

Il Kairat Almaty rappresenta la città più lontana nella storia della Champions League, ad almeno 10 ore di volo da ognuna delle altre partecipanti. Almaty si trova all’estremità sud-orientale del Kazakistan, distante 6.729 chilometri da Milano.

Il nome Kairat in kazako significa “forza”, “coraggio”, “potere”. Fondato nel 1954 come Lokomotiv, il club ha assunto l’attuale denominazione nel 1956. Dall’indipendenza del Kazakistan ha vinto 5 campionati, 10 coppe nazionali e 3 Supercoppe.

Il Kairat è la seconda squadra kazaka nella storia della Champions League dopo l’Astana nel 2015/16. Per entrare nella fase campionato 2025/26, i kazaki hanno superato quattro turni di qualificazione, eliminando Olimpia Lubiana, Kuopion Palloseura, Slovan Bratislava e soprattutto il Celtic Glasgow.

Al momento la squadra è ferma dopo la conclusione del campionato kazako, vinto dal Kairat per il secondo anno consecutivo. Il capocannoniere stagionale è Dastan Satpaev, attaccante 17enne autore di 14 gol in campionato e 3 nei preliminari di Champions.

Analisi tattica e chiavi della partita

Il dominio difensivo nerazzurro

I numeri difensivi dei nerazzurri sono impressionanti: nessun gol subito in tre partite e controllo totale del gioco. Con una percentuale di possesso palla superiore al 55% nelle partite europee e una media di oltre 15 tiri per partita, l’Inter parte nettamente favorita.

Le difficoltà offensive kazake

La linea di centrocampo composta da Mrynskiy, Glazer, Arad e Gromyko avrà il compito di garantire copertura alla difesa, bucata già nove volte nelle prime tre partite. Il Kairat dovrà limitare i danni e cercare di non subire un passivo troppo pesante contro una delle difese più solide d’Europa.

Il turnover di Chivu

Le partite ravvicinate iniziano a essere numerose e dispendiose. La stanchezza si fa sentire a due partite dalla sosta e Chivu pensa a quali possano essere i migliori undici da schierare, cercando di gestire le energie in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa.

Pronostico e aspettative

L’Inter può scrivere un altro piccolo record: diventare la quarta squadra nella storia della Champions a vincere quattro gare consecutive senza subire reti e con almeno due gol segnati per partita.

Il divario tecnico tra le due squadre appare evidente e la vittoria nerazzurra sembra scontata. L’unico dubbio riguarda l’entità del risultato: l’Inter cercherà di gestire le energie in vista del campionato, ma la voglia di mantenere la porta inviolata e consolidare il primato potrebbe spingere i ragazzi di Chivu a chiudere la pratica senza rischi.

L’arbitro della gara sarà il portoghese Luis Godinho, coadiuvato dagli assistenti Rui Teixeira e Pedro Almeida.

Una serata che si preannuncia tranquilla per i tifosi nerazzurri, con l’obiettivo di archiviare la pratica e continuare la marcia trionfale in Europa, sognando di tornare a sollevare la coppa dalle grandi orecchie.