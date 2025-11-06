Inter-Kairat Almaty 2-1: Chivu a punteggio pieno in Champions League

L’Inter continua la sua marcia trionfale in Champions League e conquista la quarta vittoria consecutiva nella fase campionato. I nerazzurri hanno battuto il Kairat Almaty per 2-1 nella serata del 5 novembre 2025 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, portando a casa tre punti preziosi che li proiettano al terzo posto della classifica generale con 12 punti.

La partita: più difficile del previsto

Nonostante le quote dessero l’Inter come strafavorita, la partita si è rivelata più complicata del previsto. I kazaki del Kairat hanno infatti dimostrato carattere e determinazione, mettendo in difficoltà la squadra di Cristian Chivu con un pressing aggressivo e un modulo offensivo coraggioso.

Il primo tempo: Lautaro sblocca su rigore

L’Inter ha dominato il possesso palla fin dai primi minuti, ma il turnover operato da Chivu, con l’inserimento di Zielinski e Frattesi a centrocampo, ha richiesto tempo per carburare. La prima vera occasione arriva al 10′, quando Dimarco calcia dall’interno dell’area trovando la respinta del portiere kazako Anarbekov, che si supera anche sul colpo di testa successivo di Lautaro Martinez.

L’episodio chiave del primo tempo arriva al 18′: un difensore del Kairat atterra Bisseck in area e l’arbitro assegna calcio di rigore all’Inter. La gioia nerazzurra dura però poco: dopo un check con il VAR, il direttore di gara viene richiamato al monitor e annulla il penalty.

Il pericolo scampato dà coraggio ai kazaki, che iniziano a rendersi pericolosi. Edmilson impegna Sommer di testa, ma l’occasione più grossa è di Satpaev, che colpisce la traversa da fuori area lasciando i tifosi di San Siro col fiato sospeso.

Al 43′, proprio quando sembra che il primo tempo possa chiudersi sullo 0-0, l’Inter trova il vantaggio: Lautaro Martinez trasforma il calcio di rigore assegnato per un fallo in area e porta i nerazzurri in vantaggio all’intervallo.

La ripresa: il pareggio di Arad e la reazione nerazzurra

Il copione della partita non cambia nella ripresa. L’Inter continua a fare la partita e sfiora il raddoppio con Pio Esposito, il giovane talento nerazzurro preferito a Bonny al fianco di Lautaro. Il suo tiro da fuori area viene respinto con una grande parata da Anarbekov.

Al 55′ arriva però il clamoroso pareggio del Kairat: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa dell’Inter si fa trovare passiva e il capitano Arad insacca di testa l’1-1, lasciando San Siro incredulo.

Carlos Augusto decide la partita

La reazione dell’Inter è rabbosa e immediata. San Siro alza i decibel e la squadra risponde con determinazione: al 65′ Esposito si inserisce bene in area rubando il tempo al marcatore, ma il suo tentativo di destro viene respinto dal portiere kazako. Sulla ribattuta Sucic colpisce il palo di testa.

L’appuntamento con il gol è rimandato di soli due minuti: al 67′, Carlos Augusto riceve palla al limite dell’area e calcia con il sinistro, trovando l’angolino alla sinistra di Anarbekov e riportando i nerazzurri in vantaggio con un gol di rara bellezza.

Il finale: Inter vicina al tris

Il resto della partita è un dominio meneghino. L’Inter sfonda sugli esterni e ritrova Thuram, al rientro dall’infortunio. È proprio l’attaccante francese a sfiorare il tris all’84’ con un colpo di testa che manca il bersaglio per centimetri.

La partita termina così 2-1 per l’Inter, che conquista la quarta vittoria consecutiva in Champions League mantenendo vivo il sogno di un piazzamento tra le prime otto della classifica, che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luis Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpayev. Allenatore: Rafael Urazbakhtin

La classifica: Inter al terzo posto

Con questa vittoria, l’Inter sale a 12 punti e si piazza al terzo posto della classifica di Champions League, raggiungendo in vetta Bayern Monaco e Arsenal (davanti per differenza reti). Il Kairat Almaty rimane invece fermo a 1 punto, frutto del pareggio contro il Pafos nella terza giornata.

Le curiosità sulla partita

Il Kairat Almaty rappresenta la squadra con la sede più lontana mai apparsa in Champions League: Almaty dista infatti 6.729 chilometri da Milano, circa 10 ore di volo, e si trova all’estremità sud-orientale del Kazakistan, vicinissima al confine con Kirghizistan e Cina.

Questa è stata la prima partita in assoluto tra squadre italiane e kazake in una competizione europea. I kazaki sono arrivati nella fase campionato dopo aver superato quattro turni di qualificazione, eliminando Olimpia Lubiana, Kuopion Palloseura, Slovan Bratislava e, sorprendentemente, il Celtic Glasgow.

Le dichiarazioni pre-partita

Alla vigilia del match, Chivu aveva sottolineato l’importanza di non sottovalutare l’avversario: “Siamo in Champions League, dove vincere non è mai scontato. Il Kairat ha superato quattro turni preliminari eliminando formazioni come lo Slovan e il Celtic, dimostrando il proprio valore”.

Carlos Augusto, autore del gol decisivo, aveva evidenziato: “In questa edizione della Champions League è fondamentale vincere il maggior numero possibile di partite e accumulare punti. Non esistono gare semplici, ma giocheremo davanti al nostro pubblico e dobbiamo puntare ai tre punti”.

Prossimo impegno: la sfida all’Atletico Madrid

Nella prossima giornata di Champions League, l’Inter volerà a Madrid per affrontare l’Atletico del Cholo Simeone in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più difficili di questa fase campionato. Prima, però, i nerazzurri dovranno affrontare la Lazio nel weekend e poi il derby contro il Milan.

Le statistiche della serata

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di Champions League senza subire gol (questa è la prima volta che subiscono una rete), segnando almeno 2 gol in ognuna delle prime tre. Solo tre squadre sono riuscite a vincere quattro partite consecutive nella competizione senza subire gol e segnandone al tempo stesso più di uno: il Bayern Monaco nel 2012-13, il Borussia Dortmund nel 2014-15 e il PSG nel 2017-18.

La vittoria per 4-0 dell’Inter contro l’Union Saint-Gilloise alla terza giornata è stata una delle vittorie con più ampio margine in Champions League per i nerazzurri. I nove gol segnati nelle prime tre partite rappresentavano un record nelle prime tre gare disputate in una singola edizione della competizione dal 2010-11.

Con questa prestazione, l’Inter mette una seria ipoteca sulla qualificazione almeno ai playoff, consolidando la propria posizione tra le migliori squadre d’Europa.