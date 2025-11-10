Numeri da record per “Il Collegio 9”, la nona stagione del celebre docu-reality di Rai 2, che segna un traguardo storico per RaiPlay. Con 14.600.000 visualizzazioni, il programma si colloca al primo posto nella classifica complessiva della piattaforma, confermandosi come uno dei prodotti più amati dal pubblico giovane e come un vero fenomeno culturale dell’era digitale.

Un successo che porta la firma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, diretti da Marcello Ciannamea, e che dimostra la forza del formato “digital first”, capace di catturare una generazione sempre più connessa e attiva sui canali streaming.

Il successo su RaiPlay: un record assoluto

Dal giorno della pubblicazione dei Provini – il 2 ottobre – fino al 9 novembre, “Il Collegio 9” ha registrato 14,6 milioni di visualizzazioni, un dato che sale a 16,6 milioni se si considerano anche le stagioni precedenti disponibili su RaiPlay.

A commentare i risultati è stato proprio Marcello Ciannamea, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali:

“Con un trend costantemente in crescita, la nona stagione de Il Collegio, dal giorno della pubblicazione dei Provini a oggi, ha registrato su RaiPlay complessivamente 14.600.000 visualizzazioni, che raggiungono i 16.600.000 se si considera anche il consumo delle stagioni precedenti. Si tratta di un risultato eccezionale, considerando anche la forte concentrazione sul pubblico più giovane: oltre un terzo degli utenti ha infatti un’età compresa tra i 15 e i 24 anni e il 52% ha meno di 35 anni.”

Il dato è ancora più significativo se si considera che questa è la prima stagione “digital first” della storia del programma, pensata per il consumo diretto su RaiPlay prima della messa in onda televisiva.

Un fenomeno generazionale

Nato come esperimento televisivo nel 2017, “Il Collegio” è oggi un cult per ragazzi e giovani adulti. Ogni stagione porta gli studenti indietro nel tempo, in un’epoca diversa della storia italiana, ricreando l’atmosfera di un collegio d’altri tempi con rigide regole, disciplina e insegnamenti tradizionali.

La formula – un mix di nostalgia, ironia ed educazione – ha permesso al format di rinnovarsi e conquistare un pubblico trasversale, unendo ragazzi e adulti davanti allo schermo.

Con la nona edizione, ambientata nel 1990, la serie si immerge in un anno cruciale, in cui il mondo cambia a ritmo accelerato: dal crollo dei vecchi equilibri politici alla nascita di nuove tendenze culturali e tecnologiche.

I protagonisti e il corpo docente

A dirigere il collegio c’è ancora una volta l’inossidabile preside Paolo Bosisio, figura carismatica e punto di riferimento del programma.

Dietro la cattedra ritroviamo i docenti storici della serie, ormai amatissimi dal pubblico:

Andrea Maggi , professore di italiano ed educazione civica

, professore di italiano ed educazione civica Maria Rosa Petolicchio , insegnante di matematica e scienze

, insegnante di matematica e scienze David Wayne Callahan , docente di inglese

, docente di inglese Alessandro Carnevale , insegnante di arte

, insegnante di arte Luca Raina, professore di storia e geografia

A loro si aggiungono tre nuove professoresse, che arricchiscono il corpo docente con materie innovative e attuali:

Giusi Serra , insegnante di Musica

, insegnante di Musica Lucia Bello , docente di Educazione Fisica

, docente di Educazione Fisica Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ginecologia, che tiene un corso di Educazione Sessuale

Una squadra che rappresenta perfettamente l’equilibrio tra tradizione e modernità, disciplina e dialogo.

La voce narrante: Pierluigi Pardo

A raccontare le vicende dei collegiali c’è una nuova voce narrante, quella di Pierluigi Pardo, giornalista e conduttore televisivo, che porta un tono energico e contemporaneo al racconto.

La scelta di Pardo segna un cambio di passo nella narrazione: il suo stile diretto e brillante si adatta perfettamente al ritmo vivace della nuova stagione, capace di alternare momenti leggeri ad altri più riflessivi.

L’innovazione di una serie “digital first”

La nona edizione di “Il Collegio” è la prima pensata interamente per RaiPlay, un passo importante nella strategia di trasformazione digitale della Rai.

L’approccio “digital first” permette di raggiungere direttamente il pubblico più giovane, abituato a fruire i contenuti su smartphone, tablet e smart TV, senza vincoli di orario.

Il successo di questa formula conferma la capacità di Rai di innovare senza rinunciare alla qualità editoriale. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione dei contenuti originali pensati per il web, che punta a rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e ad ampliare la presenza della Rai sulle piattaforme digitali.

I numeri del pubblico

Oltre alla quantità, colpisce la composizione del pubblico di “Il Collegio 9”:

oltre un terzo degli utenti ha tra i 15 e i 24 anni

degli utenti ha tra i il 52% ha meno di 35 anni

Un target giovane e altamente connesso, che rappresenta il cuore del successo del programma.

Il coinvolgimento degli utenti si è esteso anche ai social, dove i momenti più iconici della stagione sono diventati virali, generando migliaia di commenti, meme e clip condivise.

Un successo condiviso tra tradizione e innovazione

“Il Collegio” si conferma un modello di tv educativa e d’intrattenimento, capace di raccontare la crescita, il rispetto e la scoperta in chiave contemporanea.

Dietro al format c’è la collaborazione tra Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Banijay Italia, due realtà che hanno saputo reinterpretare un linguaggio televisivo classico attraverso un taglio narrativo moderno.

Con la sua nona stagione, “Il Collegio” non solo segna un primato su RaiPlay, ma anche un nuovo modo di fare servizio pubblico, in grado di parlare ai giovani con autenticità e leggerezza.