Il Collegio 9 su RaiPlay dal 6 novembre: nuove puntate e professori

In attesa delle ultime quattro puntate de “Il Collegio 9”, disponibili dal 6 novembre in esclusiva su RaiPlay, la prima edizione digital first del reality educativo si conferma già un grande successo, con oltre 9,5 milioni di visualizzazioni.

Un risultato che premia il format e il suo pubblico più fedele: gli under 35, che continuano a seguire le avventure dei collegiali con passione e curiosità.

Il Collegio 9: un ritorno negli anni ’90 tra emozioni, contrasti e crescita

Questa edizione trasporta i ragazzi nel 1990, un anno cruciale di cambiamenti e transizioni.

Il mondo sta mutando rapidamente: la Guerra del Golfo incombe, la politica italiana mostra le prime crepe e il nuovo decennio si apre tra speranze, tensioni e nuove libertà.

Nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, i giovani collegiali vivono un’esperienza che li mette alla prova, tra regole severe, orari rigidi e lezioni impegnative, ma anche amicizie, conflitti e momenti di crescita personale.

Tra nuove entrate e abbandoni, sorrisi e lacrime, il collegio continua a essere uno specchio della società giovanile: un luogo dove si impara a convivere, a rispettarsi e a conoscersi.

Il ritorno del preside Paolo Bosisio e dei docenti storici

Alla guida dell’istituto c’è ancora una volta il preside Paolo Bosisio, figura autorevole e simbolo del rigore educativo che da sempre caratterizza il programma.

Dietro la cattedra ritroviamo i professori storici che hanno segnato le edizioni precedenti:

Andrea Maggi , docente di italiano ed educazione civica, riferimento morale e punto di equilibrio per gli studenti;

, docente di italiano ed educazione civica, riferimento morale e punto di equilibrio per gli studenti; Maria Rosa Petolicchio , insegnante di matematica e scienze, conosciuta per la sua fermezza e passione;

, insegnante di matematica e scienze, conosciuta per la sua fermezza e passione; David W. Callahan , insegnante di inglese, amatissimo dal pubblico per il suo metodo diretto e il suo carisma;

, insegnante di inglese, amatissimo dal pubblico per il suo metodo diretto e il suo carisma; Alessandro Carnevale , professore di arte, capace di ispirare i ragazzi attraverso la creatività;

, professore di arte, capace di ispirare i ragazzi attraverso la creatività; Luca Raina, docente di storia e geografia, sempre pronto a collegare il passato con le sfide del presente.

Tre nuove professoresse per ampliare la formazione

La nona edizione introduce anche tre nuove insegnanti, che arricchiscono l’offerta educativa e tematica del programma:

Giusi Serra , docente di musica , pronta a valorizzare il talento e la sensibilità dei ragazzi;

, docente di , pronta a valorizzare il talento e la sensibilità dei ragazzi; Lucia Bello , insegnante di educazione fisica , che porterà l’energia dello sport e l’importanza del benessere;

, insegnante di , che porterà l’energia dello sport e l’importanza del benessere; Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, chiamata a tenere un corso di educazione sessuale, una novità assoluta per “Il Collegio”.

Queste nuove figure portano in aula temi attuali e fondamentali per la crescita dei giovani, come la consapevolezza del corpo, la salute e il rispetto reciproco.

Il racconto di Pierluigi Pardo

La voce narrante di questa edizione è Pierluigi Pardo, giornalista e conduttore televisivo, che accompagna lo spettatore nel viaggio dei collegiali tra discipline, emozioni e trasformazioni.

Con il suo tono empatico e diretto, Pardo riesce a dare profondità e leggerezza al racconto, alternando ironia e riflessione.

Un format che continua a rinnovarsi

“Il Collegio 9” conferma la forza di un programma capace di rinnovarsi ogni stagione senza perdere la sua identità.

Il connubio tra esperienza educativa e intrattenimento, unito alla scelta di RaiPlay come piattaforma esclusiva, rende questa edizione più dinamica, moderna e vicina alle nuove generazioni.

Il successo di oltre 9,5 milioni di visualizzazioni dimostra che il pubblico giovane continua a riconoscersi nel racconto di un passato recente ma lontano, in cui mancano smartphone e social, ma restano curiosità, ribellione e voglia di libertà.

Dove e quando vedere Il Collegio 9

Le ultime quattro puntate de “Il Collegio 9” saranno disponibili dal 6 novembre 2025 su RaiPlay, in esclusiva streaming.

Un’occasione per seguire fino alla fine le avventure dei ragazzi del 1990, tra rigore, nostalgia e la scoperta di cosa significhi davvero crescere.

“Il Collegio” è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, diretto da Marcello Ciannamea, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.