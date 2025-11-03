Dopo un 2025 straordinario che l’ha vista protagonista assoluta della scena musicale italiana, Giorgia si prepara a chiudere l’anno con un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Venerdì 7 novembre 2025 uscirà “G“, il nuovo album di inediti che arriva a distanza di quasi tre anni dall’ultimo progetto discografico dell’artista romana.

Un disco che segna un nuovo inizio

“G” non è un semplice album: rappresenta la Giorgia di oggi, una cantante che dopo trent’anni di carriera ha deciso di rimettersi completamente in gioco. Non si tratta di un vero e proprio concept album, ma di un progetto il cui unico filo conduttore è l’artista stessa, che ha scelto di ripartire dalle proprie radici musicali e dalla propria essenza più autentica.

Giorgia, l’album ‘G’ in uscita il 7 novembre 2025: formato, collaborazioni e tour

Il nuovo lavoro discografico sarà disponibile in diversi formati per soddisfare le esigenze di tutti i fan: la versione CD e LP nero standard, oltre a tre versioni in edizione limitata particolarmente ricercate. Gli appassionati potranno infatti scegliere tra l’LP trasparente autografato, l’LP verde acqua e il CD autografato, tutti disponibili in esclusiva su Amazon.

La tracklist completa dell’album

L’album “G” è composto da dodici brani che mostrano la versatilità e la maturità artistica di Giorgia. La tracklist include:

LA CURA PER ME

GOLPE

TRA LE LUNE E LE DUNE

CARILLON

CORPI CELESTI

PARADOSSALE

RIFARE TUTTO

SABBIE MOBILI

L’UNICA

ODIO CORRISPOSTO

NIENTE DI MALE

LA CURA PER ME ft. BLANCO

Particolarmente interessante è la presenza di “LA CURA PER ME” in due versioni: quella originale che apre l’album e una speciale collaborazione con Blanco che lo chiude, creando un cerchio perfetto che racchiude l’intero progetto.

“Golpe”: il singolo che anticipa il nuovo corso

Ad anticipare l’uscita dell’album è stato il singolo “GOLPE“, una ballata pop d’autore intensa e potente che ha già conquistato pubblico e critica. Il brano rappresenta una vera e propria eccellenza della scrittura musicale italiana, unendo le penne di alcuni dei più talentuosi autori della scena contemporanea: Edoardo D’Erme (Calcutta), Davide Petrella, Dario Faini (Dardust) e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia. La produzione è stata affidata a Dardust, che ha saputo creare un sound moderno e al tempo stesso fedele all’identità artistica della cantante.

Il successo di “GOLPE” è stato immediato e travolgente: il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e ha rappresentato il primo caso dell’anno di un’artista donna che raggiunge la posizione numero 1 nel primo giorno di programmazione radiofonica, un risultato che sottolinea la forza e l’appeal ancora intatto di Giorgia presso il grande pubblico.

Il video di “Golpe”: un omaggio al cinema italiano

“GOLPE” è accompagnato da un videoclip diretto da Emanuel Lo, che ha scelto un’estetica in bianco e nero dal sapore fortemente cinematografico. Il video è stato girato per le strade di Galatina, in provincia di Lecce, e rappresenta un vero e proprio omaggio alla tradizione del cinema italiano d’autore. Le immagini evocative e la fotografia ricercata creano un’atmosfera sospesa che si sposa perfettamente con l’intensità emotiva del brano.

Un 2025 da record per Giorgia

L’anno in corso si è rivelato uno dei più fortunati della carriera di Giorgia. Il singolo “LA CURA PER ME“, certificato DISCO DI PLATINO, è rimasto per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita, accumulando oltre 150 milioni di stream globali. Il brano ha raggiunto la seconda posizione delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno.

Il videoclip di “LA CURA PER ME” si è classificato al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025, un risultato che testimonia l’impatto visivo e la qualità della produzione. Ma c’è di più: Giorgia è attualmente l’unica artista donna presente nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025, un primato che la pone in una posizione di assoluto rilievo nel panorama musicale internazionale.

Il tour estivo sold out: 30 anni di “Come saprei”

L’estate 2025 ha visto Giorgia protagonista del “COME SAPREI LIVE 2025“, un tour completamente SOLD OUT con cui l’artista ha celebrato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei“. La canzone, uscita nel 1995, rappresenta uno dei momenti più alti della musica pop italiana e continua a emozionare generazioni di ascoltatori. Il tour estivo ha dimostrato che il legame tra Giorgia e il suo pubblico è più forte che mai, capace di resistere al tempo e di rinnovarsi continuamente.

Il “Palasport Live”: tutte le date del tour invernale

Da fine novembre Giorgia tornerà a calcare i palcoscenici dei principali palasport italiani con il “PALASPORT LIVE“, un tour che sta già registrando numeri straordinari. Quasi tutte le date sono già SOLD OUT, a testimonianza dell’enorme attesa che circonda il ritorno live dell’artista.

Ecco il calendario completo:

25 novembre 2025 | Jesolo (VE) – Palazzo Del Turismo – DATA ZERO SOLD OUT

| Jesolo (VE) – Palazzo Del Turismo – 6 dicembre 2025 | Bologna – Unipol Arena – SOLD OUT

| Bologna – Unipol Arena – 8 dicembre 2025 | Firenze – Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

| Firenze – Nelson Mandela Forum – 10 dicembre 2025 | Torino – Inalpi Arena – SOLD OUT

| Torino – Inalpi Arena – 12 dicembre 2025 | Pesaro – Vitrifrigo Arena – SOLD OUT

| Pesaro – Vitrifrigo Arena – 13 dicembre 2025 | Milano – Unipol Forum – SOLD OUT

| Milano – Unipol Forum – 16 dicembre 2025 | Padova – Kioene Arena – SOLD OUT

| Padova – Kioene Arena – 19 dicembre 2025 | Roma – Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

| Roma – Palazzo Dello Sport – 20 dicembre 2025 | Bari – Palaflorio – SOLD OUT

| Bari – Palaflorio – 22 dicembre 2025 | Roma – Palazzo Dello Sport

| Roma – Palazzo Dello Sport 13 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena

| Torino – Inalpi Arena 16 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport

| Roma – Palazzo dello Sport 18 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

| Bari – Palaflorio 21 marzo 2026 | Bologna – Unipol Arena

| Bologna – Unipol Arena 23 marzo 2026 | Milano – Unipol Forum

| Milano – Unipol Forum 24 marzo 2026 | Milano – Unipol Forum

| Milano – Unipol Forum 28 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum

| Firenze – Mandela Forum 30 marzo 2026 | Padova – Kioene Arena

I biglietti per le date ancora disponibili possono essere acquistati su Ticketone e nelle prevendite abituali. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.friendsandpartners.it.

Un’artista che continua a evolversi

Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, Giorgia continua a dimostrare una capacità unica di rinnovarsi senza mai tradire la propria identità artistica. L’uscita di “G” rappresenta non solo un nuovo capitolo discografico, ma anche la conferma di un’artista capace di dialogare con le nuove generazioni mantenendo intatto il legame con il pubblico storico.

La collaborazione con Blanco nella versione speciale di “LA CURA PER ME” è emblematica di questa attitudine: Giorgia non ha paura di confrontarsi con gli artisti più giovani e di sperimentare nuove sonorità, creando ponti generazionali attraverso la musica. Questa apertura le ha permesso di rimanere sempre attuale e di conquistare anche gli ascoltatori più giovani, come dimostrano i numeri degli streaming e la presenza costante nelle playlist delle piattaforme digitali.

L’album “G” si preannuncia quindi come uno dei progetti più interessanti di questo 2025, capace di confermare Giorgia come una delle voci più importanti e influenti della musica italiana contemporanea.