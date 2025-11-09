Genoa-Fiorentina: formazioni, precedenti e dove vederla

Il pomeriggio di Serie A propone un match cruciale per la salvezza: Genoa-Fiorentina, in programma alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Una partita che segna l’esordio di due nuovi allenatori: Daniele De Rossi per il Genoa e Paolo Vanoli per la Fiorentina.

Dove vedere Genoa-Fiorentina: diretta TV e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 9 novembre con calcio d’inizio alle 15:00. Per seguire il match è necessario accedere all’app DAZN disponibile su smart TV, oppure collegare dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o console PlayStation e Xbox.

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Andrea Zingarelli. Al VAR opererà Matteo Gariglio.

Il Genoa di De Rossi: ripartire dal successo di Reggio Emilia

I rossoblù arrivano alla sfida con grande urgenza di risultati. La squadra ligure è terzultima in classifica con appena 6 punti. L’esonero di Patrick Vieira ha portato all’arrivo di Daniele De Rossi, chiamato a una missione salvezza tutt’altro che semplice.

L’ex capitano della Roma, però, non potrà sedere in panchina: è squalificato dopo l’espulsione rimediata nella sua ultima partita da allenatore giallorosso, proprio contro il Genoa. A guidare la squadra dalla panchina ci sarà il suo vice.

De Rossi dovrebbe ripartire dal 3-5-2 che ha portato al successo contro il Sassuolo nell’ultima giornata. In porta Leali, protetto dal terzetto Marcandalli-Ostigard-Vasquez. Sulle fasce Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra.

Probabili formazioni Genoa

A centrocampo l’unico assente sicuro è lo squalificato Malinovskyi, che sarà rimpiazzato da Masini. Quest’ultimo completerà la mediana con Frendrup e Thorsby. In attacco la coppia Colombo-Vitinha.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi (squalificato)

Indisponibili: Malinovskyi (squalificato), Ahanor, Bani, Otoa, Onana

La Fiorentina di Vanoli: serve la prima vittoria

Paolo Vanoli (depositphotos)

Situazione ancora più drammatica per i viola, ultimi in classifica con appena 4 punti conquistati in dieci giornate. Un avvio di stagione da incubo che ha portato all’esonero di Stefano Pioli e all’arrivo di Paolo Vanoli, chiamato a compiere un’impresa: risollevare una squadra demoralizzata e senza vittorie.

Vanoli deve fare i conti con gli infortuni di Gosens e Lamptey, ma per il resto può contare su una rosa di qualità. L’ex allenatore del Torino dovrebbe confermare il 3-5-2 che caratterizza la sua filosofia di gioco.

Probabili formazioni Fiorentina

In difesa davanti a David De Gea spazio a Pongracic, Marì e Ranieri. Sulle fasce agiranno Dodò a destra e Fortini a sinistra. Il centrocampo a tre vedrà Mandragora in regia, affiancato da Nicolussi Caviglia e Fagioli.

In attacco la coppia Gudmundsson-Kean, con l’islandese che dovrebbe recuperare per questa sfida e l’ex juventino chiamato a trascinare la squadra verso la prima vittoria stagionale.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

Indisponibili: Gosens, Lamptey

I precedenti: netta supremazia viola

Sono 118 i precedenti ufficiali tra Genoa e Fiorentina, con un bilancio che sorride nettamente ai viola: 45 vittorie della Fiorentina, 39 pareggi e solo 18 successi del Genoa. Nella scorsa stagione i rossoblù vinsero 1-0 al Marassi, mentre al Franchi si imposero i viola per 2-1.

La Fiorentina ha trovato il successo in quattro degli ultimi cinque confronti diretti e in generale è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide. L’unico successo rossoblù nel parziale risale al 1° settembre 2019.

Le chiavi tattiche del match

Sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Genoa gioca in casa e deve sfruttare il fattore campo, mentre la Fiorentina non può più sbagliare dopo dieci giornate senza vittorie.

Tatticamente, sarà interessante il confronto tra due 3-5-2 speculari. La fisicità del centrocampo rossoblù contro la qualità di quello viola: Frendrup e Thorsby da una parte, Mandragora e Fagioli dall’altra.

In attacco, la coppia Colombo-Vitinha cercherà di sfruttare la velocità, mentre Gudmundsson e Kean dovranno fare valere la loro classe. De Gea in porta rappresenta una garanzia per i viola.

Curiosità e statistiche

Daniele De Rossi non potrà essere in panchina per questa gara a causa della squalifica rimediata con la Roma. Un esordio particolare per l’ex centrocampista, che dovrà guidare la squadra a distanza.

Moise Kean è a secco di reti in carriera contro il Genoa in cinque precedenti, ma cerca proprio al Ferraris il gol che possa sbloccare la stagione viola.

La Fiorentina è ultima in classifica con 4 punti, ancora a secco di vittorie. Serve un’inversione di tendenza immediata per evitare di sprofondare ulteriormente.

Appuntamento alle 15:00 al Ferraris per questa sfida salvezza che può già dire molto sul futuro di entrambe le squadre.