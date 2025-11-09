Genoa-Fiorentina 2-2: esordio amaro per Vanoli al Ferraris

Il Ferraris regala emozioni e colpi di scena in un pareggio ricco di episodi tra Genoa e Fiorentina. Il match valido per l’undicesima giornata di Serie A termina 2-2, con entrambe le squadre che devono accontentarsi di un punto che lascia l’amaro in bocca. Per Paolo Vanoli è un esordio agrodolce sulla panchina viola, mentre Daniele De Rossi osserva dalla tribuna la sua nuova squadra rossoblù. Un risultato che testimonia le difficoltà di entrambe le formazioni in questa complicata fase del campionato.

Primo tempo: botta e risposta tra Ostigard e Gudmundsson

La partita si accende nel momento migliore del Genoa. Al 15′ arriva il vantaggio rossoblù con una splendida azione da calcio piazzato: Aarón Martín pennella dalla trequarti un cross perfetto che trova la zuccata vincente di Leo Ostigard. Il difensore norvegese anticipa tutti e batte De Gea, portando avanti i padroni di casa.

La reazione della Fiorentina non si fa attendere. Appena cinque minuti dopo il vantaggio genoano, l’arbitro Guida fischia un calcio di rigore per i viola: Lorenzo Colombo tocca il pallone con il braccio in area dopo uno sviluppo da corner. Dal dischetto si presenta l’ex di turno Albert Gudmundsson, che con freddezza glaciale spiazza Leali e ristabilisce la parità. L’islandese non esulta per rispetto del suo recente passato rossoblù.

Le occasioni della prima frazione

Il primo tempo si chiude con diverse occasioni da entrambe le parti. Piccoli va vicino al gol su cross di Gudmundsson, mentre il Genoa mantiene un atteggiamento propositivo sfruttando le punizioni di Martin, che continua a essere pericoloso con i suoi traversoni. La Fiorentina prova a far girare il pallone ma fatica a trovare spazi contro la difesa ben organizzata del Genoa.

Secondo tempo: girandola di emozioni ed episodi

La ripresa inizia con un altro episodio da moviola. Al 47′ Ranieri tocca il pallone con la mano larga in area: il VAR chiama Guida all’OFR e l’arbitro assegna un rigore al Genoa. Dal dischetto va Colombo, che però viene ipnotizzato da un grande David De Gea. Il portiere spagnolo intuisce e nega il vantaggio ai rossoblù con una parata decisiva.

Al 57′ arriva il sorpasso viola: azione corale avviata da Piccoli, rifinita da Gudmundsson per Simon Sohm che imbuca sulla verticale per Roberto Piccoli. L’attaccante con un diagonale sinistro freddo buca Leali per il 2-1.

Il pareggio immediato di Colombo

La gioia viola dura però appena tre minuti. Al 60′ il Genoa trova il pareggio con una azione convulsa: punizione di Martin in area, De Gea esce per anticipare Ostigard ma dopo un batti e ribatti Colombo riesce a insaccare da terra il 2-2, riscattandosi dall’errore dal dischetto e facendosi perdonare dai tifosi rossoblù.

Le classifiche che bruciano: Fiorentina sempre più in crisi

I numeri sono impietosi per entrambe le squadre. Il Genoa con questo pareggio sale a 7 punti e conquista il secondo risultato utile consecutivo, rompendo una striscia negativa che durava da ottobre. Per la squadra di De Rossi è un segnale positivo, anche se la posizione di classifica resta complicata.

Ancora più drammatica la situazione della Fiorentina, che resta ultima in classifica con appena 5 punti e soprattutto senza vittorie in Serie A dopo undici giornate. Per i viola si tratta della serie più lunga senza successi da febbraio-settembre 2019, quando rimasero a secco per 18 gare consecutive. L’esordio di Vanoli porta un punto ma non sblocca la crisi.

Martin e De Gea protagonisti

Tra i protagonisti individuali spicca Aarón Martín, autore dell’assist per il primo gol e dell’azione del pareggio finale. Lo spagnolo ha servito nove assist in Serie A nel 2025, come Nico Paz, dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Dall’altra parte, David De Gea ha parato il primo rigore in Serie A dal 6 ottobre 2024, risultando decisivo nel mantenere la Fiorentina in partita.

L’analisi: due squadre in cerca di identità

Il match ha evidenziato le difficoltà di entrambe le formazioni. Il Genoa ha mostrato carattere riprendendosi dopo il vantaggio viola, ma ha sprecato l’occasione dal dischetto per portarsi avanti. La Fiorentina ha dimostrato fragilità difensiva e incapacità di gestire i momenti chiave della partita.

Nella mezz’ora finale i ritmi sono calati leggermente, con i rossoblù che nel recupero sono andati vicini al colpaccio con Masini. Il pareggio finale lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre, chiamate a invertire la rotta nelle prossime giornate per uscire da una situazione di classifica pericolosa.