Il Franchi è diventato un teatro di sofferenza per la Fiorentina. Nella decima giornata di Serie A, disputata il 2 novembre 2025, i viola sono caduti in casa contro il Lecce con il punteggio di 0-1, collezionando l’ennesima sconfitta di una stagione che sta assumendo contorni drammatici. La rete di Medon Berisha al 23′ è bastata ai salentini per conquistare tre punti preziosi e lasciare la Fiorentina in piena zona retrocessione con un record negativo mai visto nella storia recente del club.

L’atmosfera pre-partita: tensione palpabile al Franchi

La partita si è aperta in un clima già rovente. La Curva Fiesole, fin dal fischio d’inizio, ha invitato la squadra a “tirare fuori gli attributi”, manifestando apertamente la propria insoddisfazione per il pessimo avvio di stagione. L’ambiente era già incandescente dopo le dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradè avvenute il giorno prima del match.

Stefano Pioli ha provato a scuotere la squadra con alcune novità di formazione: Comuzzo in difesa, Fagioli a centrocampo e la coppia d’attacco formata da Dzeko e Kean. Dall’altra parte, Di Francesco ha schierato il Lecce con un ordinato 4-2-3-1, con Berisha alle spalle di Stulic.

Il primo tempo: il gol che gela il Franchi

L’avvio della Fiorentina sembrava incoraggiante. I viola hanno iniziato con buon ritmo, cercando di costruire gioco e di mettere pressione agli ospiti. Tuttavia, dopo un quarto d’ora di discreta gestione, la squadra ha iniziato a commettere una lunga serie di errori tecnici, perdendo progressivamente fiducia.

Il gol decisivo di Berisha

Al 23′ è arrivata la doccia fredda. Ndour si è fatto soffiare il pallone da Berisha che ha immediatamente servito Stulic. L’attaccante ha restituito palla a Tete Morente sulla fascia, il cui traversone perfetto ha trovato lo stesso Berisha pronto a depositare di piatto la palla alle spalle di De Gea. Un gol che ha gelato l’Artemio Franchi e spento definitivamente l’entusiasmo iniziale.

La timida reazione viola

La risposta della Fiorentina è stata debole e disorganizzata. Al 31′ Kean ha provato a impensierire Falcone con un tiro nel cuore dell’area, ma il portiere salentino ha respinto senza difficoltà. Al 38′ è stato Dzeko a cercare la via del gol con un colpo di testa su cross di Fortini, ma anche in questo caso la conclusione è risultata centrale e facilmente neutralizzabile.

L’ultima occasione della prima frazione è arrivata al 43′ con Ranieri, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha colpito di testa, ma il pallone è terminato di poco sopra la traversa. Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per il Lecce, con i fischi del pubblico che hanno accompagnato le squadre negli spogliatoi.

La ripresa: tentativi disperati ma infruttuosi

Nell’intervallo Pioli ha deciso di rivoluzionare completamente il centrocampo, un segnale chiaro della sua insoddisfazione. Fuori Ndour, Nicolussi Caviglia e Fagioli, dentro Sohm, Mandragora e Gudmundsson. Poco dopo sono entrati anche Piccoli e Fazzini nel tentativo di dare una scossa alla squadra.

Il Lecce controlla senza troppi rischi

Nonostante i cambi, il copione della partita non è cambiato. Il Lecce ha difeso con ordine e compattezza, gestendo il vantaggio senza troppi patemi. La Fiorentina si è affidata principalmente ai lanci lunghi e alle iniziative individuali, senza riuscire a costruire una manovra corale efficace.

Al 59′ Tete Morente ha anche provato a chiudere definitivamente i conti con un rasoterra dal limite, ma il tentativo troppo debole e centrale è stato facilmente bloccato da De Gea.

Il miracolo di Falcone su Kean

L’occasione più clamorosa per i viola è arrivata al 78′ minuto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone è arrivato sui piedi di Moise Kean che si è trovato praticamente solo davanti alla porta. L’attaccante ha provato a piazzarla d’istinto, ma Falcone ha compiuto un intervento straordinario, salvando sulla linea di porta con un riflesso prodigioso.

Al 81′ ci ha provato anche Dodò con un tiro di esterno dalla distanza, ma ancora una volta il portiere giallorosso si è fatto trovare pronto.

L’episodio del rigore revocato: polemiche infuocate

Al 84′ è arrivato l’episodio che ha scatenato la furia del Franchi. L’arbitro Rapuano ha inizialmente concesso un calcio di rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di Pierotti su Ranieri in area. Il pubblico è esploso in un urlo liberatorio, ma la gioia è durata pochissimo.

Richiamato dal VAR, dopo aver visionato le immagini al monitor, Rapuano è tornato sui suoi passi revocando il penalty. La decisione, per quanto corretta dal punto di vista tecnico, ha scatenato proteste veementi da parte dei giocatori viola e della curva. Ranieri è stato ammonito per le proteste, mentre dalla Curva Ferrovia sono partiti cori durissimi contro l’allenatore.

Il finale: fischi assordanti e contestazione totale

Nel recupero è arrivata l’ultima occasione per la Fiorentina. Sohm si è trovato tutto solo al limite dell’area con tanto spazio per calciare, ma ha incredibilmente sparato alle stelle, sprecando una chance d’oro per il pareggio.

Al triplice fischio di Rapuano, il Franchi è esploso in una contestazione totale. Fischi assordanti hanno accompagnato l’uscita dei giocatori, con cori pesantissimi dalla curva.

Lo stesso Pioli è uscito dal campo a testa bassa, da solo, senza salutare nessuno. Un’immagine che racconta più di mille parole la gravità della situazione.

Un record negativo senza precedenti

I numeri parlano chiaro e sono impietosi:

La Fiorentina resta a 4 punti dopo 10 giornate , un record negativo nella storia recente del club

, un record negativo nella storia recente del club Ancora zero vittorie in campionato, un’anomalia mai vista

in campionato, un’anomalia mai vista Sei sconfitte e quattro pareggi il bottino stagionale

Ultima posizione in classifica insieme al Genoa

Soli 7 gol fatti e 16 subiti

Per il Lecce invece arriva la seconda vittoria stagionale, entrambe conquistate in trasferta dopo quella ottenuta a Parma. I salentini salgono a 9 punti in quindicesima posizione, conquistando uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.

Le prestazioni individuali

Medon Berisha è stato l’uomo della partita, con il suo primo gol stagionale che si è rivelato decisivo. Il centrocampista albanese ha mostrato personalità sia in fase di recupero palla che nella finalizzazione.

Falcone è stato straordinario tra i pali, soprattutto nel miracolo su Kean che ha salvato il risultato. Nel Lecce bene anche Morente per assist e dinamismo sulla fascia.

Nella Fiorentina invece è difficile trovare sufficienze. Kean ha sprecato l’occasione più importante, mentre il centrocampo è apparso totalmente in balia degli avversari, soprattutto nel primo tempo.

Il futuro di Pioli appeso a un filo

La panchina di Stefano Pioli, tornato a Firenze in estate con grandi ambizioni, ora traballa pericolosamente. La società si è chiusa in silenzio stampa e si prende un momento di riflessione per decidere il da farsi. Le prossime ore saranno decisive per capire se il tecnico rimarrà alla guida della squadra o se la dirigenza viola deciderà di voltare pagina.

La situazione è drammatica: la Fiorentina rischia seriamente la Serie B, uno scenario impensabile solo pochi mesi fa dopo il ricco mercato estivo che aveva fatto sperare in tutt’altri obiettivi.

Prossimi impegni

Il Lecce tornerà in campo sabato 8 novembre all’Arena del Mare per un altro scontro salvezza contro il Verona, una partita che potrebbe dare ulteriore respiro alla classifica dei salentini.

Per la Fiorentina invece si prospetta un’altra settimana di grande tensione, con la necessità urgente di ritrovare la via della vittoria per evitare che la situazione precipiti definitivamente.