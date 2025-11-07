Europa League e Conference: Roma vince, Bologna pareggia, Fiorentina ko

La serata europea del 6 novembre 2025 ha regalato emozioni contrastanti alle tre squadre italiane impegnate tra Europa League e Conference League. Una vittoria preziosa per la Roma in Scozia, un pareggio eroico per il Bologna in dieci uomini e una beffa clamorosa per la Fiorentina in Germania: ecco come sono andate le partite che hanno visto protagoniste le formazioni del nostro campionato.

Roma rinata a Glasgow: Rangers battuto 2-0

La Roma di Ivan Gasperini torna finalmente a sorridere in Europa League, conquistando una vittoria fondamentale sul difficile campo dell’Ibrox Stadium di Glasgow. I giallorossi hanno battuto i Rangers per 2-0, mettendo in cassaforte tre punti che rilanciano le ambizioni europee della squadra capitolina.

Il primo tempo perfetto dei giallorossi

La partita si è messa subito sui binari giusti per la Roma, che ha dimostrato carattere e qualità fin dai primi minuti. Al 13′, dopo un calcio d’angolo battuto dalla destra, la palla è arrivata a Matías Soulé che, con un colpo di testa da distanza ravvicinata su spizzata di Bryan Cristante, ha sbloccato il risultato. Il gol argentino ha dato fiducia ai giallorossi, che hanno continuato a dominare il primo tempo.

Il raddoppio è arrivato al 36′, frutto di un’azione corale di ottima fattura. Artem Dovbyk ha svolto un lavoro prezioso sul lancio di Mancini, controllando la palla e servendo un assist perfetto per Lorenzo Pellegrini. Il capitano romanista non ha sbagliato, piazzando il pallone alle spalle di Butland con precisione chirurgica: 0-2 e partita sostanzialmente chiusa.

Gestione e traversa nel secondo tempo

Nella ripresa, i ritmi sono inevitabilmente calati e i Rangers hanno provato a rendersi pericolosi, soprattutto nel primo quarto d’ora del secondo tempo. La difesa giallorossa, però, si è dimostrata compatta e attenta, non concedendo occasioni realmente pericolose agli scozzesi.

La Roma ha continuato ad amministrare il vantaggio con personalità, sfiorando anche il terzo gol con Celik che, a porta praticamente vuota, ha clamorosamente centrato la traversa. Un episodio che non ha comunque compromesso l’esito finale: Rangers-Roma 0-2, seconda vittoria stagionale in Europa League per i giallorossi.

Gasperini soddisfatto: “Prestazione in crescita”

Nel post-partita, l’allenatore Gasperini ha sottolineato l’importanza della prestazione: “Vincere su questi campi non è mai semplice, abbiamo giocato una buona partita. Siamo cresciuti sul piano delle prestazioni e ci stiamo esprimendo bene”. Anche Pellegrini ha aggiunto: “Il mister è molto esigente ma con noi sa quali sono le corde giuste da toccare. Sono contento da giocatore e da tifoso che sia lui l’allenatore della Roma”.

Con questa vittoria, la Roma sale a 6 punti in classifica dopo quattro giornate, posizionandosi in zona playoff. Per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi (riservata alle prime otto), servono almeno altri 8-9 punti nelle restanti quattro gare, ma la strada è ancora lunga e il margine di errore minimo.

Bologna eroico: 0-0 col Brann in dieci per 70 minuti

Vincenzo Italiano – LiveMedia/Lisa Guglielmi

Prestazione di cuore e carattere per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha strappato un prezioso pareggio per 0-0 contro i norvegesi del Brann nonostante l’inferiorità numerica durata oltre 70 minuti. Una prova di grande solidità difensiva che conferma la crescita della squadra rossoblù in ambito europeo.

L’espulsione di Lykogiannis cambia la partita

Il match sembrava indirizzato sui binari della normalità quando, al 23′ minuto, tutto è cambiato. Lykogiannis è stato espulso dall’arbitro tedesco Schlager per un fallo su Kornvig: il terzino greco ha toccato la palla ma anche colpito con la suola la tibia dell’avversario. Una decisione severa ma insindacabile che ha costretto il Bologna a giocare in dieci contro undici per oltre un’ora di gioco.

Resistenza e occasioni sprecate

Nonostante la superiorità numerica, il Brann non è riuscito a sfondare la muraglia difensiva rossoblù. Lucumì è stato insuperabile in marcatura, preciso e lucido in ogni zona del campo, meritandosi la sufficienza piena nelle pagelle. Anche Holm ha fatto valere la sua spinta sulla destra, senza mai risparmiarsi.

Il Bologna non si è limitato a difendersi: nella ripresa, la squadra di Italiano ha cambiato marcia e, incredibilmente, è stata la formazione italiana a creare le occasioni più pericolose. Castro è stato molto attivo nell’attaccare la profondità, mentre Ferguson e Moro hanno tenuto bene il centrocampo nonostante l’inferiorità.

Dyngeland salva il Brann nel finale

Nel finale, i rossoblù hanno cercato disperatamente il gol della vittoria. Il portiere norvegese Dyngeland si è però dimostrato provvidenziale: prima ha respinto un tiro a botta sicura di Ferguson, poi si è superato su un colpo di testa di Lucumì da calcio d’angolo. Due parate che hanno blindato lo 0-0 finale.

Italiano può essere soddisfatto della prestazione: “Abbiamo dimostrato grande carattere e compattezza. Giocare in dieci per così tanto tempo non è facile, ma i ragazzi hanno lottato su ogni pallone”.

Con questo pareggio, il Bologna resta a 5 punti dopo quattro giornate, al 18° posto in classifica ma ancora pienamente in zona playoff. Mancano quattro partite e tutto è ancora possibile per i felsinei.

Fiorentina beffata al 95′: Mainz vince 2-1

Moise Kean (depositphotos)

Serata da incubo per la Fiorentina, che subisce una sconfitta beffarda in Germania contro il Mainz. I viola, passati in vantaggio nel primo tempo, si sono fatti rimontare e poi beffare al 95′ minuto da un gol di Lee che vale il 2-1 finale. Una disfatta che si aggiunge alla crisi profonda della squadra toscana.

Il contesto: esordio di Galloppa dopo l’esonero di Pioli

La partita arrivava in un momento drammatico per la Fiorentina: ultima in classifica in Serie A con soli 4 punti dopo 10 giornate, con l’esonero di Stefano Pioli arrivato appena due giorni prima della trasferta tedesca. In panchina è stato chiamato Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, in attesa dell’arrivo del nuovo tecnico.

Sohm illude, la Fiorentina crolla nella ripresa

Il primo tempo aveva illuso i tifosi viola. Dopo un avvio timido in cui il Mainz aveva creato due occasioni con Weiper e Sieb, la Fiorentina è cresciuta e ha trovato il vantaggio al 16′: un errore in uscita dei tedeschi ha permesso a Nicolussi Caviglia di servire Piccoli, che di prima ha innescato Sohm. Lo svizzero ha battuto Zentner con un destro secco al volo, firmando l’1-0.

I viola hanno poi sfiorato il raddoppio con Piccoli (grande occasione sprecata) e Fazzini, ma sono andati al riposo sull’1-0, un risultato che sembrava dare fiducia alla squadra di Galloppa.

La rimonta tedesca e il gol beffa di Lee

Il secondo tempo ha raccontato una storia completamente diversa. La Fiorentina è rientrata molle e disordinata, incapace di gestire il possesso e di difendersi con compattezza. Il Mainz ha alzato il ritmo e al 68′ è arrivato il pareggio: Ranieri ha perso palla sulla destra, Lee ha verticalizzato per Hollerbach, che davanti a Martinelli (portiere giovane alla sua prima da titolare) non ha sbagliato.

Galloppa ha provato a cambiare inserendo Kean, Mandragora e Fagioli, ma l’inerzia del match era ormai nelle mani del Mainz. Kean ha avuto l’occasione per riportare avanti la Fiorentina, ma da posizione favorevolissima ha spedito alto sopra la traversa. All’81′ l’attaccante italiano ha segnato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco dopo check del VAR.

Quando tutto sembrava indirizzato verso il pareggio, è arrivata la beffa finale. Al 95′, in pieno recupero, la difesa viola si è addormentata e Lee, lasciato colpevolmente solo sul primo palo, ha infilato di testa Martinelli firmando il 2-1 definitivo.

Fiorentina in crisi totale

Con questa sconfitta, la Fiorentina subisce la prima sconfitta stagionale in Conference League, restando ferma a 6 punti. Il Mainz, invece, vola a punteggio pieno con 9 punti, ipotecando la qualificazione alla fase successiva.

La crisi della squadra viola è ormai evidente: ultima in Serie A, eliminata dalla Coppa Italia e ora in difficoltà anche in Europa, l’unica competizione dove finora aveva trovato soddisfazioni. L’arrivo del nuovo allenatore (si parla di Paolo Vanoli) diventa sempre più urgente per provare a salvare una stagione che rischia di diventare disastrosa.

Classifiche e prossimi impegni

Europa League – Classifica parziale

Dopo quattro giornate, la Roma si trova al 14° posto con 6 punti (1 vittoria, 3 sconfitte iniziali e ora 2 vittorie), mentre il Bologna è 18° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta). Entrambe le squadre sono in zona playoff (dal 9° al 24° posto), ma serve continuità per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi riservata alle prime otto.

La classifica vede al comando tre squadre ancora a punteggio pieno: Midtjylland, Braga e Lione. Sorprendono anche Viktoria Plzen, Dinamo Zagabria e Ferencvaros tra le prime posizioni.

Conference League – Classifica parziale

La Fiorentina resta a 6 punti dopo tre giornate, scivolando però dalla prima posizione dopo questa sconfitta. Il Mainz è ora in testa con 9 punti (3 vittorie su 3), seguito da altre formazioni a punteggio pieno.

Prossime partite delle italiane

Le squadre italiane torneranno in campo nelle prossime settimane per la quinta giornata (Europa League) e la quarta giornata (Conference League):

Roma : ospiterà il Braga il 12 dicembre

: ospiterà il il 12 dicembre Bologna : sfida casalinga contro il Salisburgo

: sfida casalinga contro il Fiorentina: match da definire nella quarta giornata

Considerazioni finali

La serata europea del 6 novembre 2025 ha confermato le difficoltà del calcio italiano in ambito continentale, con una sola vittoria su tre partite. La Roma ha dimostrato carattere e qualità a Glasgow, conquistando tre punti fondamentali. Il Bologna ha sfoderato una prestazione eroica resistendo in dieci per oltre un’ora contro il Brann, confermando la crescita sotto la guida di Italiano.

La Fiorentina, invece, continua a vivere un momento drammatico: la sconfitta beffa di Mainz si aggiunge ai disastri in campionato e complica ulteriormente una stagione che sembrava dover ripartire proprio dall’Europa. Servirà una svolta immediata, sia in panchina che in campo, per evitare che questa annata diventi completamente fallimentare.

Il cammino europeo è ancora lungo e tutto può succedere nelle ultime quattro giornate della fase campionato. Roma e Bologna hanno le carte in regola per qualificarsi ai playoff e proseguire l’avventura, mentre la Fiorentina dovrà necessariamente invertire la rotta per non vedere sfumare anche l’ultimo obiettivo stagionale.