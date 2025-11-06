L’artista italiana più amata degli ultimi decenni si prepara a regalare ai fan un’esperienza musicale indimenticabile. Il prossimo 14 novembre vedrà la luce “San Siro Live 2025”, la registrazione ufficiale del concerto storico che Elisa ha tenuto presso l’iconico stadio milanese lo scorso giugno.

Un doppio CD che immortala la magia del primo stadio

La pubblicazione dell’album rappresenta un momento cruciale nella carriera di Elisa, segnando il suo debutto assoluto nei grandi stadi italiani. Il progetto discografico sarà inizialmente distribuito in formato doppio CD, accompagnato da un booklet fotografico esclusivo attraverso Island Records e Universal Music.

Per gli appassionati del vinile, l’attesa si prolungherà fino al 12 dicembre, quando arriverà l’edizione speciale su doppio LP, divisa in due volumi distinti per preservare la qualità audio ottimale.

La potenza emotiva di oltre 25 anni di musica

Questo nuovo lavoro discografico cattura perfettamente l’energia e l’intensità dello spettacolo che ha segnato una pietra miliare nella storia musicale di Elisa. L’artista friulana ha saputo creare un ponte generazionale attraverso le sue canzoni, mescolando sapientemente elementi pop, elettronici, cantautorali e soul.

Il concerto ha rappresentato molto più di una semplice esibizione: si è trattato di un vero e proprio viaggio attraverso i successi che hanno definito la musica italiana contemporanea. La scaletta ha incluso brani diventati veri e propri inni per intere generazioni di ascoltatori.

I grandi classici che hanno fatto la storia

Tra i momenti più emozionanti dello show spiccano interpretazioni magistrali di:

“Luce (Tramonti a Nord Est)” – il brano che ha consacrato Elisa a livello internazionale

a livello internazionale “Eppure sentire” – una delle ballad più toccanti del repertorio italiano

“Anche fragile” – testimonianza della versatilità artistica della cantante

“O forse sei tu” – un classico intramontabile del pop nazionale

Il tour 2025-2026: nuove date per continuare l’emozione

L’uscita dell’album coincide perfettamente con l’annuncio del nuovo tour palazzetti che prenderà il via l’8 novembre 2025 da Mantova. Elisa tornerà a Milano il 10 novembre presso l’Unipol Forum, dando il via a una tournée che toccherà le principali città italiane fino a dicembre.

Date autunno 2025

La prima tranche del tour, prodotta e organizzata da Friends and Partners, prevede tappe in:

8 novembre – Palaunical, Mantova

– Palaunical, Mantova 10 novembre – Unipol Forum, Milano

– Unipol Forum, Milano 17 novembre – Palaflorio, Bari

– Palaflorio, Bari 18 novembre – Palasele, Eboli

– Palasele, Eboli 20 novembre – Nelson Mandela Forum, Firenze

– Nelson Mandela Forum, Firenze 22 novembre – Unipol Arena, Bologna

– Unipol Arena, Bologna 25 novembre – Palazzo dello Sport, Roma

– Palazzo dello Sport, Roma 28 novembre – Inalpi Arena, Torino

Il proseguimento primaverile 2026

L’entusiasmo per il live continuerà nella primavera 2026 con ulteriori appuntamenti:

24 aprile – Palazzo del Turismo, Jesolo

– Palazzo del Turismo, Jesolo 26 aprile – Unipol Forum, Milano

– Unipol Forum, Milano 29 aprile – Inalpi Arena, Torino

– Inalpi Arena, Torino 2 maggio – Unipol Arena, Bologna

– Unipol Arena, Bologna 3 maggio – Nelson Mandela Forum, Firenze

– Nelson Mandela Forum, Firenze 5 maggio – Palazzo dello Sport, Roma

– Palazzo dello Sport, Roma 7 maggio – Palaflorio, Bari

– Palaflorio, Bari 9 maggio – Palasele, Eboli

La tracklist completa: 31 brani per rivivere la magia

“San Siro Live 2025” presenta una selezione accurata di 31 tracce divise in due parti, ognuna delle quali racconta un capitolo diverso dell’incredibile percorso artistico di Elisa.

Primo disco – L’intensità emotiva

Il primo volume si apre con “Gift” e attraversa brani come “Labyrinth”, “Rainbow” e “Broken”, proseguendo con perle come “Una Poesia Anche Per Te” e “Heaven Out Of Hell”. Non mancano i momenti di grande intensità con “Eppure Sentire”, “Hallelujah” e l’emozionante “Anche Fragile”.

Secondo disco – L’energia e la festa

La seconda parte esplode con “Almeno Tu Nell’Universo” e prosegue con medley coinvolgenti come “A Tempo Perso/It Is What It Is/Cure Me/Neon”. Spazio poi a “Dancing”, “Se Piovesse Il Tuo Nome” e naturalmente l’immancabile “Luce (Tramonti A Nord Est)”, fino al gran finale con “O Forse Sei Tu” e “Qualcosa Che Non C’è”.

Un’artista che continua a reinventarsi

Elisa dimostra ancora una volta di essere un’interprete in continua evoluzione, capace di mantenere intatta la sua autenticità pur sperimentando sonorità sempre nuove. Questo album live rappresenta la sintesi perfetta di un percorso artistico che ha saputo attraversare mode e generazioni, rimanendo sempre fedele alla propria identità musicale.

L’appuntamento con “San Siro Live 2025” è fissato per il 14 novembre: un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di una serata storica e per prepararsi alle nuove avventure live che attendono i fan nei prossimi mesi.

Non perdere l’occasione di preordinare la tua copia e di assicurarti i biglietti per il tour 2025-2026!