Milano, novembre 2025 – L’aria che si respira nei padiglioni della Fiera di Milano-Rho è quella delle grandi occasioni. L’EICMA 2025, il salone internazionale del ciclo e motociclo, conferma il suo ruolo di vetrina mondiale per l’innovazione su due ruote.
Tra i protagonisti di questa edizione spicca il gruppo Zonsen, che attraverso il marchio Cyclone ha presentato una serie di modelli capaci di coniugare tecnologia, design e spirito adventure.
Cyclone RA1000: potenza e controllo per chi ama le lunghe distanze
Tra le novità più attese, la Cyclone RA1000 cattura l’attenzione con la sua doppia anima: sportiva e raffinata.
È equipaggiata con un motore bicilindrico da 996 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 78,5 kW a 9000 giri/minuto e 95 Nm di coppia.
Con una velocità massima di 235 km/h, la RA1000 promette una guida dinamica ma sempre sicura grazie a ABS e TCS Bosch e a un display TFT da 6 pollici.
Un modello che segna un nuovo standard per la categoria delle sport cruiser.
Cyclone RX2: l’avventura in chiave moderna
Dal segmento touring arriva invece la Cyclone RX2, progettata per chi ama esplorare.
Il suo design ispirato al mondo mecha e le sospensioni a lunga escursione la rendono perfetta per i terreni più impegnativi.
Il motore da 11 kW e la luce a terra elevata garantiscono prestazioni brillanti anche fuori strada, mentre lo scarico alto e la robusta struttura rinforzano la sua natura “adventure”.
RA600: stile retrò e coppia da città
Per gli amanti del vintage, Cyclone propone la RA600, una bobber dal gusto classico con dettagli curati e anima moderna.
Sotto il serbatoio pulsa un bicilindrico da 550 cc da 43,5 kW (59 CV) e 55 Nm di coppia, capace di passare da 0 a 100 km/h in 5 secondi.
Con ABS, traction control Continental e una sella bassa da 735 mm, è una moto che unisce estetica, equilibrio e piacere di guida quotidiano.
RT5: lo scooter intelligente che cambia il turismo su due ruote
Non solo moto: Cyclone guarda anche alla mobilità urbana con la RT5, maxi-scooter da viaggio dotato di tutto ciò che serve per affrontare lunghe percorrenze con comfort e tecnologia.
Tra i punti di forza: motore XQ300S da 18,44 kW, autonomia di oltre 550 km, radar a onde millimetriche, dashcam 1080p, parabrezza elettrico e sella riscaldata.
Un modello che unisce praticità e connettività, con controllo vocale e gestione tramite app.
La strategia del gruppo Zonsen: “Ride with Exceptional Enjoyment”
Dal 1982, Zonsen Group si è affermato tra i principali produttori cinesi di motocicli, con i marchi Cyclone, Zonsen e Cineco.
L’obiettivo è chiaro: portare nel mondo una nuova idea di mobilità, basata su innovazione, sicurezza e sostenibilità.
Con la partecipazione all’EICMA, il gruppo punta a consolidare la propria presenza in Europa e a competere con i grandi brand internazionali.
LETBE: nuova gamma “Mechanical Pet”
LETBE torna a EICMA con il motto “Break the Pattern, Never Settle”, presentando una gamma di modelli dal 125 cc al 700 cc, tutti omologati Euro 5+. L’idea è quella di trasformare la moto in un vero e proprio “Mechanical Pet”, un compagno personale per il motociclista.
La gamma comprende:
- Velocity 125/200, scooter ruota alta per la città.
- Mecha 125/160/200, modelli dal design futuristico ispirato al mondo mecha.
- Flygon 125/200/250, crossover adatti sia all’asfalto che ai tratti sterrati.
In vista del 2026, LETBE annuncia ulteriori modelli tra cui un 180 cc offroad, un 250 cc adventure, uno scooter 400 cc leisure e un cruiser 500 cc.
ZXMOTO: debutto con ambizioni alte
Debutta a EICMA il marchio ZXMOTO, fondato dall’ingegnere Zhan Xue. Il brand nasce con DNA sportivo e una visione globale.
Modello di punta: 820RR, supersportiva tre cilindri da 819 cc, con una velocità di punta prossima ai 300 km/h.
La gamma include anche la 500RR sportiva, la 500F naked, la 820R streetfighter, la 820ADV adventure, la 450 Rally, le MX250/450 da motocross e la 600V cruiser.
ZXMOTO punta a diventare un riferimento tecnico nel panorama europeo.
YADEA: Velax e l’ecosistema di ricarica
YADEA presenta la Velax, moto elettrica da 3000 W (picchi di 4900 W), 176 Nm di coppia e autonomia fino a 110 km, con batteria estraibile e ricarica all’80% in soli 20 minuti.
Novità anche per la Keeness Long-Range, che con la nuova batteria da 72 V 109 Ah raggiunge fino a 170 km di autonomia.
YADEA introduce inoltre un ecosistema completo di ricarica con colonnine rapide, batterie al sodio, sistemi solari e battery-swap, e annuncia nuove aperture di flagship store europei.
SWM: rilancio globale del marchio italiano
Lo storico marchio italiano SWM si rilancia a livello internazionale con un’ampia gamma di novità:
- Bumblebee Concept, sportiva dal design futuristico.
- Versante 550, touring di media cilindrata da 35 kW con sospensioni KYB.
- Super Six 650, enduro monocilindrico da 644 cc.
- SC250X Twin e SC250, scooter ADV e urbani.
- C-Fly 125 e Venturo 125, pensati per la mobilità quotidiana.
- Bensen, moto elettrica da fuoristrada da 6,5 kW.
SWM entra anche nel settore ATV e UTV con i modelli Trailhunter e Nomader, quest’ultimo in versione ibrida.
LONCIN e VOGE: tre nuovi modelli globali
LONCIN e il marchio premium VOGE presentano tre modelli che coprono segmenti diversi:
- VOGE SR450X, bicilindrico da 398 cc, 31 kW e 40 Nm, pensata per l’uso misto città-sterrato.
- VOGE SR16A, scooter urbano di fascia alta con grande comfort e vibrazioni ridotte.
- LONCIN UWolf 1000, V-Twin da 976 cc e 95 CV, concepito per un impiego anche professionale.
Gli altri marchi protagonisti a EICMA
- Ducati ha svelato la nuova Multistrada V4 Rally 2026, più leggera e con sospensioni semiattive evolute.
- Honda ha mostrato la Africa Twin Adventure 1100 aggiornata, con nuova elettronica e modalità off-road intelligenti.
- BMW Motorrad ha presentato la R 1300 GS Adventure, con design rinnovato e assistente vocale integrato.
- Yamaha ha puntato sulla mobilità urbana elettrica con la E01 Evolution, scooter smart e connesso.
- Kawasaki ha acceso i riflettori sulle Z7 Hybrid, primo modello ibrido sportivo della casa giapponese.
- Moto Guzzi, infine, ha riportato in scena la V100 Stelvio, simbolo di viaggi e tradizione italiana.
Info e date
- Evento: EICMA 2025 – Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori
- Luogo: Fiera Milano Rho
- Periodo: 4–9 novembre 2025
- Stand Cyclone / Zonsen: Padiglione 6 – Stand F20
- Slogan: Ride with Exceptional Enjoyment
Schede tecniche principali
|Modello
|Cilindrata
|Potenza
|Coppia
|Velocità max
|Note principali
|Cyclone RA1000
|996 cc
|78,5 kW
|95 Nm
|235 km/h
|ABS Bosch, TFT 6″, TCS
|Cyclone RX2
|125 cc
|11 kW
|11 Nm
|n.d.
|Sospensioni long-travel, design mecha
|Cyclone RA600
|550 cc
|43,5 kW
|55 Nm
|165 km/h
|Stile bobber, ABS e TCS
|Cyclone RT5
|300 cc
|18,4 kW
|25,6 Nm
|550 km autonomia
|Scooter smart con radar e dashcam
|Ducati Multistrada V4 Rally 2026
|1158 cc
|125 kW
|121 Nm
|240 km/h
|Sospensioni semiattive, nuova mappa rally
|BMW R 1300 GS Adventure
|1300 cc
|107 kW
|143 Nm
|230 km/h
|Assistente vocale, nuova ciclistica
|Honda Africa Twin 1100 2026
|1084 cc
|75 kW
|105 Nm
|210 km/h
|ABS cornering, riding mode avanzati
|Kawasaki Z7 Hybrid
|700 cc (ibrido)
|57 kW + EV
|n.d.
|200 km/h
|Modalità ibrida automatica
|Moto Guzzi V100 Stelvio
|1042 cc
|86 kW
|105 Nm
|220 km/h
|Adaptive Cruise Control, radar frontale