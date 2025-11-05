Milano, novembre 2025 – L’aria che si respira nei padiglioni della Fiera di Milano-Rho è quella delle grandi occasioni. L’EICMA 2025, il salone internazionale del ciclo e motociclo, conferma il suo ruolo di vetrina mondiale per l’innovazione su due ruote.

Tra i protagonisti di questa edizione spicca il gruppo Zonsen, che attraverso il marchio Cyclone ha presentato una serie di modelli capaci di coniugare tecnologia, design e spirito adventure.

Cyclone RA1000: potenza e controllo per chi ama le lunghe distanze

Tra le novità più attese, la Cyclone RA1000 cattura l’attenzione con la sua doppia anima: sportiva e raffinata.

È equipaggiata con un motore bicilindrico da 996 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 78,5 kW a 9000 giri/minuto e 95 Nm di coppia.

Con una velocità massima di 235 km/h, la RA1000 promette una guida dinamica ma sempre sicura grazie a ABS e TCS Bosch e a un display TFT da 6 pollici.

Un modello che segna un nuovo standard per la categoria delle sport cruiser.

Cyclone RX2: l’avventura in chiave moderna

Dal segmento touring arriva invece la Cyclone RX2, progettata per chi ama esplorare.

Il suo design ispirato al mondo mecha e le sospensioni a lunga escursione la rendono perfetta per i terreni più impegnativi.

Il motore da 11 kW e la luce a terra elevata garantiscono prestazioni brillanti anche fuori strada, mentre lo scarico alto e la robusta struttura rinforzano la sua natura “adventure”.

RA600: stile retrò e coppia da città

Per gli amanti del vintage, Cyclone propone la RA600, una bobber dal gusto classico con dettagli curati e anima moderna.

Sotto il serbatoio pulsa un bicilindrico da 550 cc da 43,5 kW (59 CV) e 55 Nm di coppia, capace di passare da 0 a 100 km/h in 5 secondi.

Con ABS, traction control Continental e una sella bassa da 735 mm, è una moto che unisce estetica, equilibrio e piacere di guida quotidiano.

RT5: lo scooter intelligente che cambia il turismo su due ruote

Non solo moto: Cyclone guarda anche alla mobilità urbana con la RT5, maxi-scooter da viaggio dotato di tutto ciò che serve per affrontare lunghe percorrenze con comfort e tecnologia.

Tra i punti di forza: motore XQ300S da 18,44 kW, autonomia di oltre 550 km, radar a onde millimetriche, dashcam 1080p, parabrezza elettrico e sella riscaldata.

Un modello che unisce praticità e connettività, con controllo vocale e gestione tramite app.

La strategia del gruppo Zonsen: “Ride with Exceptional Enjoyment”

Dal 1982, Zonsen Group si è affermato tra i principali produttori cinesi di motocicli, con i marchi Cyclone, Zonsen e Cineco.

L’obiettivo è chiaro: portare nel mondo una nuova idea di mobilità, basata su innovazione, sicurezza e sostenibilità.

Con la partecipazione all’EICMA, il gruppo punta a consolidare la propria presenza in Europa e a competere con i grandi brand internazionali.

LETBE: nuova gamma “Mechanical Pet”

LETBE torna a EICMA con il motto “Break the Pattern, Never Settle”, presentando una gamma di modelli dal 125 cc al 700 cc, tutti omologati Euro 5+. L’idea è quella di trasformare la moto in un vero e proprio “Mechanical Pet”, un compagno personale per il motociclista.

La gamma comprende:

Velocity 125/200 , scooter ruota alta per la città.

, scooter ruota alta per la città. Mecha 125/160/200 , modelli dal design futuristico ispirato al mondo mecha.

, modelli dal design futuristico ispirato al mondo mecha. Flygon 125/200/250, crossover adatti sia all’asfalto che ai tratti sterrati.

In vista del 2026, LETBE annuncia ulteriori modelli tra cui un 180 cc offroad, un 250 cc adventure, uno scooter 400 cc leisure e un cruiser 500 cc.

ZXMOTO: debutto con ambizioni alte

Debutta a EICMA il marchio ZXMOTO, fondato dall’ingegnere Zhan Xue. Il brand nasce con DNA sportivo e una visione globale.

Modello di punta: 820RR, supersportiva tre cilindri da 819 cc, con una velocità di punta prossima ai 300 km/h.

La gamma include anche la 500RR sportiva, la 500F naked, la 820R streetfighter, la 820ADV adventure, la 450 Rally, le MX250/450 da motocross e la 600V cruiser.

ZXMOTO punta a diventare un riferimento tecnico nel panorama europeo.

EICMA 2025: potenza, design e tecnologia. Tutte le novità dal mondo delle due ruote

YADEA: Velax e l’ecosistema di ricarica

YADEA presenta la Velax, moto elettrica da 3000 W (picchi di 4900 W), 176 Nm di coppia e autonomia fino a 110 km, con batteria estraibile e ricarica all’80% in soli 20 minuti.

Novità anche per la Keeness Long-Range, che con la nuova batteria da 72 V 109 Ah raggiunge fino a 170 km di autonomia.

YADEA introduce inoltre un ecosistema completo di ricarica con colonnine rapide, batterie al sodio, sistemi solari e battery-swap, e annuncia nuove aperture di flagship store europei.

SWM: rilancio globale del marchio italiano

Lo storico marchio italiano SWM si rilancia a livello internazionale con un’ampia gamma di novità:

Bumblebee Concept , sportiva dal design futuristico.

, sportiva dal design futuristico. Versante 550 , touring di media cilindrata da 35 kW con sospensioni KYB.

, touring di media cilindrata da 35 kW con sospensioni KYB. Super Six 650 , enduro monocilindrico da 644 cc.

, enduro monocilindrico da 644 cc. SC250X Twin e SC250 , scooter ADV e urbani.

e , scooter ADV e urbani. C-Fly 125 e Venturo 125 , pensati per la mobilità quotidiana.

e , pensati per la mobilità quotidiana. Bensen, moto elettrica da fuoristrada da 6,5 kW.

SWM entra anche nel settore ATV e UTV con i modelli Trailhunter e Nomader, quest’ultimo in versione ibrida.

LONCIN e VOGE: tre nuovi modelli globali

LONCIN e il marchio premium VOGE presentano tre modelli che coprono segmenti diversi:

VOGE SR450X , bicilindrico da 398 cc, 31 kW e 40 Nm, pensata per l’uso misto città-sterrato.

, bicilindrico da 398 cc, 31 kW e 40 Nm, pensata per l’uso misto città-sterrato. VOGE SR16A , scooter urbano di fascia alta con grande comfort e vibrazioni ridotte.

, scooter urbano di fascia alta con grande comfort e vibrazioni ridotte. LONCIN UWolf 1000, V-Twin da 976 cc e 95 CV, concepito per un impiego anche professionale.

Gli altri marchi protagonisti a EICMA

Ducati ha svelato la nuova Multistrada V4 Rally 2026 , più leggera e con sospensioni semiattive evolute.

ha svelato la nuova , più leggera e con sospensioni semiattive evolute. Honda ha mostrato la Africa Twin Adventure 1100 aggiornata , con nuova elettronica e modalità off-road intelligenti.

ha mostrato la , con nuova elettronica e modalità off-road intelligenti. BMW Motorrad ha presentato la R 1300 GS Adventure , con design rinnovato e assistente vocale integrato.

ha presentato la , con design rinnovato e assistente vocale integrato. Yamaha ha puntato sulla mobilità urbana elettrica con la E01 Evolution , scooter smart e connesso.

ha puntato sulla mobilità urbana elettrica con la , scooter smart e connesso. Kawasaki ha acceso i riflettori sulle Z7 Hybrid , primo modello ibrido sportivo della casa giapponese.

ha acceso i riflettori sulle , primo modello ibrido sportivo della casa giapponese. Moto Guzzi, infine, ha riportato in scena la V100 Stelvio, simbolo di viaggi e tradizione italiana.

Info e date

Evento: EICMA 2025 – Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori

EICMA 2025 – Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori Luogo: Fiera Milano Rho

Fiera Milano Rho Periodo: 4–9 novembre 2025

4–9 novembre 2025 Stand Cyclone / Zonsen: Padiglione 6 – Stand F20

Padiglione 6 – Stand F20 Slogan: Ride with Exceptional Enjoyment

