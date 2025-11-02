Domenica In del 2 novembre con Mara Venier su Rai 1

Nuovo appuntamento con “Domenica In”, in onda domenica 2 novembre dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

La padrona di casa Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, guiderà una puntata ricca di ospiti, emozioni e momenti di spettacolo, tra musica, cinema, attualità e televisione.

Monica Guerritore omaggia Anna Magnani con il film “Anna”

Tra le protagoniste della settima puntata ci sarà Monica Guerritore, che presenterà “Anna”, il nuovo film in uscita nelle sale il 6 novembre, dedicato alla figura straordinaria di Anna Magnani.

L’attrice racconterà il dietro le quinte del progetto, un omaggio intenso e personale a una delle più grandi interpreti del cinema italiano.

Il film, diretto e interpretato dalla Guerritore, vuole restituire al pubblico la forza e la vulnerabilità di un’icona, simbolo del talento e della passione artistica italiana.

Arisa tra musica, vita e nuove sfide

Spazio poi alla musica con Arisa, protagonista di un’intervista intima con Mara Venier.

La cantante ripercorrerà la sua carriera artistica, dagli esordi al successo, fino alle nuove esperienze televisive e discografiche.

In studio, si esibirà dal vivo con il suo nuovo singolo “Nuvole”, un brano che racconta fragilità e rinascita, temi ricorrenti nella sua musica e nel suo percorso personale.

“Ballando con le stelle” protagonista del pomeriggio

Non mancherà il momento dedicato a “Ballando con le Stelle”, il popolare dance show del sabato sera di Rai 1.

Ospiti in studio Beppe Convertini e Pasquale La Rocca, tra i protagonisti della nuova edizione, pronti a raccontare retroscena, emozioni e aneddoti delle prove e delle esibizioni in pista.

A commentare la serata, come sempre, gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra, che con ironia e passione offriranno il loro punto di vista sui concorrenti e sulla gara.

Claudia Gerini e Claudia Pandolfi con “Fuori la verità”

Nel salotto di Mara Venier arrivano anche Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia “Fuori la verità” diretta da Davide Minnella, presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Le due attrici parleranno del film, che affronta con tono brillante e profondo il tema della sincerità nei rapporti umani, e racconteranno la loro esperienza sul set, tra amicizia, complicità e ironia.

Spazio all’attualità con Tommaso Cerno e Salvo Sottile

L’attualità sarà al centro di un confronto condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, con la partecipazione di Salvo Sottile e Vladimir Luxuria.

Un’occasione per analizzare i principali fatti della settimana, tra cronaca, politica e costume, con il tono diretto e autentico che caratterizza Domenica In.

Ferzan Ozpetek per la ricerca sul cancro

Nel corso della puntata, in occasione della maratona de “I giorni della Ricerca”, sostenuta dalla Rai a favore dell’A.I.R.C., interverrà Ferzan Ozpetek, regista e testimonial dell’iniziativa.

Con la sua sensibilità e attenzione ai temi umani, Ozpetek parlerà dell’importanza della ricerca scientifica e del valore della prevenzione, ricordando quanto sia fondamentale sostenere la scienza per costruire un futuro più sano.

Teo Mammucari e la magia di “La cassaforte di Domenica In”

Torna anche lo spazio dedicato all’intrattenimento con Teo Mammucari, protagonista di momenti di magia e leggerezza.

Il conduttore guiderà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, coinvolgendo il pubblico da casa in una sfida a colpi di intuizione e fortuna.

Enzo Miccio racconta l’eleganza senza tempo di Sophia Loren

Infine, Enzo Miccio, wedding designer e volto della trasmissione, porterà in studio un ritratto di Sophia Loren, simbolo di bellezza, fascino ed eleganza italiana nel mondo.

Attraverso immagini e racconti, Miccio ripercorrerà lo stile e la grazia di una diva che continua a ispirare generazioni.

Dove e quando vedere Domenica In

L’appuntamento con “Domenica In” è per domenica 2 novembre dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tre ore di intrattenimento, emozioni e grandi ospiti, con Mara Venier e la sua squadra per un pomeriggio da vivere tra musica, cinema, attualità e sorprese.